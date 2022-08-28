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Ночью оккупанты обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, вероятно, модернизированными ракетами С-300, - Евтушенко

дніпропетровщина

В ночь на воскресенье российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области, предварительно - модернизированными ракетами С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Ночью район обстрелян с использованием РСЗО и тяжелой артиллерии. На территории города Марганца найдены остатки ракеты. Вероятно, речь идет о С-300, которые россияне модернизируют для применения по наземным целям. Военные выясняют подробности", - говорится в сообщении.

Глава РВА уточнил, что Марганецкую громаду обстреляли дважды. "Один дом уничтожен, около 10 повреждены. Также повреждены несколько промышленных помещений и линии электропередач. Люди не пострадали", – отметил он.

Евтушенко сообщил также о тройном обстреле Никополя с использованием ствольной артиллерии. По его словам, разрушены пять жилых зданий и столько же хозяйственных построек, один автомобиль. "Люди не пострадали", – подчеркнул глава РВА.

Кроме того, оккупанты из РСЗО обстреляли Красногригорьевскую громаду. Поврежден жилой дом. Люди не пострадали.

Смотрите: Войска РФ всю ночь били из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии по Днепропетровщине, - Резниченко. ФОТОрепортаж

обстрел (26975) Днепропетровская область (3914)


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Прошло 1.5 часа с выхода новости и ноль комментов.Это маркер того,как "интересны" малые города Украины.
Вот если бы бахнули по Киеву,то тогда ооо,представляю сколько было бы записей.
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28.08.2022 13:00 Ответить
Згоден з вами.
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28.08.2022 14:50 Ответить
Нікополь намагається нагадати про себе хоча б цією петицією
https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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28.08.2022 14:54 Ответить
А где новость, что С-300 были вывезены из Сирии через 2 турецких пролива в Новороссийск? На грузовом корабле Спарта 2, который легко отслеживается, вышел напрямую из Сирии, то есть понятно с каким грузом.

И его пропустили без задержания, хотя это чистейший военно-транспортный корабль, более того, он мог и стрелять своими С-300 прямо с корабля, получая целеуказание с стационарного радара или с радара другого корабля.

Если бы проливы были закрыты, им бы пришлось либо просить Данию пропустить корабль, либо плыть аж к границе с Финляндией по намного более дальнему маршруту. Притом на законной военной цели как военно-транспортный корабль, то есть мы могли с дозаправкой в воздухе через Польшу напасть на него и потопить, там никакой защиты нету, все бы загорелось и пожаротушения тоже как такого нет.

И это далеко-далеко не первый военный корабль из Сирии, который спокойно проходит Босфор. Перевозя десятки тысяч тонн военной техники прямо на фронт.
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28.08.2022 14:31 Ответить
 
 