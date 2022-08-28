Ночью оккупанты обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, вероятно, модернизированными ракетами С-300, - Евтушенко

В ночь на воскресенье российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области, предварительно - модернизированными ракетами С-300.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Ночью район обстрелян с использованием РСЗО и тяжелой артиллерии. На территории города Марганца найдены остатки ракеты. Вероятно, речь идет о С-300, которые россияне модернизируют для применения по наземным целям. Военные выясняют подробности", - говорится в сообщении.

Глава РВА уточнил, что Марганецкую громаду обстреляли дважды. "Один дом уничтожен, около 10 повреждены. Также повреждены несколько промышленных помещений и линии электропередач. Люди не пострадали", – отметил он.

Евтушенко сообщил также о тройном обстреле Никополя с использованием ствольной артиллерии. По его словам, разрушены пять жилых зданий и столько же хозяйственных построек, один автомобиль. "Люди не пострадали", – подчеркнул глава РВА.

Кроме того, оккупанты из РСЗО обстреляли Красногригорьевскую громаду. Поврежден жилой дом. Люди не пострадали.

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