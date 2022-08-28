Ночью оккупанты обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, вероятно, модернизированными ракетами С-300, - Евтушенко
В ночь на воскресенье российские оккупанты обстреляли Марганецкую громаду Днепропетровской области, предварительно - модернизированными ракетами С-300.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
"Ночью район обстрелян с использованием РСЗО и тяжелой артиллерии. На территории города Марганца найдены остатки ракеты. Вероятно, речь идет о С-300, которые россияне модернизируют для применения по наземным целям. Военные выясняют подробности", - говорится в сообщении.
Глава РВА уточнил, что Марганецкую громаду обстреляли дважды. "Один дом уничтожен, около 10 повреждены. Также повреждены несколько промышленных помещений и линии электропередач. Люди не пострадали", – отметил он.
Евтушенко сообщил также о тройном обстреле Никополя с использованием ствольной артиллерии. По его словам, разрушены пять жилых зданий и столько же хозяйственных построек, один автомобиль. "Люди не пострадали", – подчеркнул глава РВА.
Кроме того, оккупанты из РСЗО обстреляли Красногригорьевскую громаду. Поврежден жилой дом. Люди не пострадали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот если бы бахнули по Киеву,то тогда ооо,представляю сколько было бы записей.
https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
И его пропустили без задержания, хотя это чистейший военно-транспортный корабль, более того, он мог и стрелять своими С-300 прямо с корабля, получая целеуказание с стационарного радара или с радара другого корабля.
Если бы проливы были закрыты, им бы пришлось либо просить Данию пропустить корабль, либо плыть аж к границе с Финляндией по намного более дальнему маршруту. Притом на законной военной цели как военно-транспортный корабль, то есть мы могли с дозаправкой в воздухе через Польшу напасть на него и потопить, там никакой защиты нету, все бы загорелось и пожаротушения тоже как такого нет.
И это далеко-далеко не первый военный корабль из Сирии, который спокойно проходит Босфор. Перевозя десятки тысяч тонн военной техники прямо на фронт.