Уночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ймовірно, модернізованими ракетами С-300, - Євтушенко

У ніч на неділю російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, попередньо - модернізованими ракетами С-300.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Уночі район обстріляно з використанням РСЗВ та важкої артилерії. На території міста Марганця знайдено залишки ракети. Ймовірно, йдеться про С-300, які росіяни модернізують для застосування по наземних цілях. Військові з’ясовують подробиці", - йдеться в повідомленні.

Голова РВА уточнив, що Марганецьку громаду було обстріляно двічі. "Один будинок знищено, близько 10 пошкоджено. Пошкоджено кілька промислових приміщень і лінії електропередач. Люди не постраждали", – зазначив він.

Євтушенко повідомив також про потрійний обстріл Нікополя з використанням ствольної артилерії. За його словами, пошкоджено п'ять житлових будівель і стільки само господарських будівель, один автомобіль. "Люди не постраждали", – наголосив очільник РВА.

Крім того, окупанти з РСЗВ обстріляли Червоногригорівську громаду. Пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.

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