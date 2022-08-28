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Уночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ймовірно, модернізованими ракетами С-300, - Євтушенко

дніпропетровщина

У ніч на неділю російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, попередньо - модернізованими ракетами С-300.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Уночі район обстріляно з використанням РСЗВ та важкої артилерії. На території міста Марганця знайдено залишки ракети. Ймовірно, йдеться про С-300, які росіяни модернізують для застосування по наземних цілях. Військові з’ясовують подробиці", - йдеться в повідомленні.

Голова РВА уточнив, що Марганецьку громаду було обстріляно двічі. "Один будинок знищено, близько 10 пошкоджено. Пошкоджено кілька промислових приміщень і лінії електропередач. Люди не постраждали", – зазначив він.

Євтушенко повідомив також про потрійний обстріл Нікополя з використанням ствольної артилерії. За його словами, пошкоджено п'ять житлових будівель і стільки само господарських будівель, один автомобіль. "Люди не постраждали", – наголосив очільник РВА.

Крім того, окупанти з РСЗВ обстріляли Червоногригорівську громаду. Пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ цілу ніч били із "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

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обстріл (28296) Дніпропетровська область (3687)


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Прошло 1.5 часа с выхода новости и ноль комментов.Это маркер того,как "интересны" малые города Украины.
Вот если бы бахнули по Киеву,то тогда ооо,представляю сколько было бы записей.
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28.08.2022 13:00 Відповісти
Згоден з вами.
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28.08.2022 14:50 Відповісти
Нікополь намагається нагадати про себе хоча б цією петицією
https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
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28.08.2022 14:54 Відповісти
А где новость, что С-300 были вывезены из Сирии через 2 турецких пролива в Новороссийск? На грузовом корабле Спарта 2, который легко отслеживается, вышел напрямую из Сирии, то есть понятно с каким грузом.

И его пропустили без задержания, хотя это чистейший военно-транспортный корабль, более того, он мог и стрелять своими С-300 прямо с корабля, получая целеуказание с стационарного радара или с радара другого корабля.

Если бы проливы были закрыты, им бы пришлось либо просить Данию пропустить корабль, либо плыть аж к границе с Финляндией по намного более дальнему маршруту. Притом на законной военной цели как военно-транспортный корабль, то есть мы могли с дозаправкой в воздухе через Польшу напасть на него и потопить, там никакой защиты нету, все бы загорелось и пожаротушения тоже как такого нет.

И это далеко-далеко не первый военный корабль из Сирии, который спокойно проходит Босфор. Перевозя десятки тысяч тонн военной техники прямо на фронт.
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28.08.2022 14:31 Відповісти
 
 