Уночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ймовірно, модернізованими ракетами С-300, - Євтушенко
У ніч на неділю російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровської області, попередньо - модернізованими ракетами С-300.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Уночі район обстріляно з використанням РСЗВ та важкої артилерії. На території міста Марганця знайдено залишки ракети. Ймовірно, йдеться про С-300, які росіяни модернізують для застосування по наземних цілях. Військові з’ясовують подробиці", - йдеться в повідомленні.
Голова РВА уточнив, що Марганецьку громаду було обстріляно двічі. "Один будинок знищено, близько 10 пошкоджено. Пошкоджено кілька промислових приміщень і лінії електропередач. Люди не постраждали", – зазначив він.
Євтушенко повідомив також про потрійний обстріл Нікополя з використанням ствольної артилерії. За його словами, пошкоджено п'ять житлових будівель і стільки само господарських будівель, один автомобіль. "Люди не постраждали", – наголосив очільник РВА.
Крім того, окупанти з РСЗВ обстріляли Червоногригорівську громаду. Пошкоджено житловий будинок. Люди не постраждали.
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Вот если бы бахнули по Киеву,то тогда ооо,представляю сколько было бы записей.
https://petition.president.gov.ua/petition/152992?fbclid=IwAR1Bc4X2F2x6bYWoyu3gN_VhZy4jYxCWgYX_TRAiM8LYHMoBW2FejNJriU4 Врятуйте беззахисне місто Нікополь!
И его пропустили без задержания, хотя это чистейший военно-транспортный корабль, более того, он мог и стрелять своими С-300 прямо с корабля, получая целеуказание с стационарного радара или с радара другого корабля.
Если бы проливы были закрыты, им бы пришлось либо просить Данию пропустить корабль, либо плыть аж к границе с Финляндией по намного более дальнему маршруту. Притом на законной военной цели как военно-транспортный корабль, то есть мы могли с дозаправкой в воздухе через Польшу напасть на него и потопить, там никакой защиты нету, все бы загорелось и пожаротушения тоже как такого нет.
И это далеко-далеко не первый военный корабль из Сирии, который спокойно проходит Босфор. Перевозя десятки тысяч тонн военной техники прямо на фронт.