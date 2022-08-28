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Новости Война
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Рассказывала о "неонацистах" и "спасении" русскоязычных: Сообщено о подозрении поклоннице "русского мира" в Харькове

прокуратура

Жительница Харькова агитировала рассказывала о "неонацистах" в Украине и "спасении" русскоязычного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, в течение марта-июня этого года женщина по своей инициативе агитировала местных жителей к поддержке "русского мира".

Подозреваемая рассказывала, что РФ спасает Украину от "неонацистов". По ее мнению, вражеская армия должна зайти в Харьков и область для "спасения" русскоязычного населения.

Женщине сообщено о подозрении женщине по факту оправдания, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Читайте: Войска РФ ударили кассетными снарядами по одному из предприятий Харькова

прокуратура (5006) Харьков (7460) русский мир (611)


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Топ комментарии
+28
жить в Харькове, где рашисты снесли дофигища зданий и убили огромное количество человек - и рассказывать, что рашисты обстреливают во спасение русскоязычных?

да ее не в буцыгарню, ее в дурку на освидетельствование впору
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28.08.2022 11:52
+21
Дурна стара совкова відрижка...
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28.08.2022 11:50
+12
Есть большая дурка, роZZия называется, там живут несчастные люди дикари, все на вид ужасные гнусные внутри
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28.08.2022 11:57
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За даними слідства, протягом березня-червня цього року жінка за власною ініціативою агітувала місцевих мешканців до підтримки "русского мира". Джерело:
Щось дуже довго агітувала.
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28.08.2022 11:50 Ответить
Тем временем филиал ФСББаканова-Наумова был слишком занят перегоном
миллионов , полученного за продажу Украины и охраной Портнова , Живаго ,Шуфрича , Бойко ,мертвечука дворцов Суркисов и других олигархов из батальена Монако
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28.08.2022 12:33 Ответить
Дурна стара совкова відрижка...
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28.08.2022 11:50 Ответить
жить в Харькове, где рашисты снесли дофигища зданий и убили огромное количество человек - и рассказывать, что рашисты обстреливают во спасение русскоязычных?

да ее не в буцыгарню, ее в дурку на освидетельствование впору
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28.08.2022 11:52 Ответить
Есть большая дурка, роZZия называется, там живут несчастные люди дикари, все на вид ужасные гнусные внутри
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28.08.2022 11:57 Ответить
угу
отак подивишся здаля на москаля... (с)

нет, я реально думаю что у данной конкретной бабы крен в мозгах.
она ж лазит по улицам, где падают ракеты и рвутся бомбы.
и она людям рассказывает, чтоб потерпели, пока их убивают, потому что их так спасают?
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28.08.2022 12:04 Ответить
Ію ку@ рву повісити потрібно без суду і слідства 🤬
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28.08.2022 12:01 Ответить
Таким даже ракета на голову не поможет

Если успеет скажет "это ВСУ"
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28.08.2022 14:46 Ответить
Порятунок російськомовних зруйнувавши саме російськомовні території, і знищуючи там переважно російськомовне цивільне населення! І хто після цього "нацисти"?!!! Таку країну і їхніх прихильників вже ніщо не вилікує-тільки якщо не знищення, то повна ізоляція!
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28.08.2022 12:00 Ответить
Де це ти побачив усруськомовні теріторії?
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28.08.2022 12:20 Ответить
Общеизвестная сущность мнимой "загадочной руssкой души", в умении руssких проявлять чванливую спесь или подобострастное раболепие, в зависимости от обстоятельств.
Джохар Дудаев
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28.08.2022 12:00 Ответить
(ОЙ)бнуте створіння....
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28.08.2022 12:01 Ответить
Усю цю ************* пи***ту треба було ще зачищати з 14 року, тоді б і війни не сталося б. "Підвищена толерантність до ворогів, призводить до підвищеної смертності серед друзів." (с) Коли ми вже це зрозуміємо...
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28.08.2022 12:03 Ответить
Ми остаточно позбавимось совків.я помре останній з них.Ці дурнуваті не освідомлюють,що їм при совку було гарно не тому що совок це добре,а тому що вони тоді були молоді!!!
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28.08.2022 12:04 Ответить
Видать тетка не читала поэму Некрасова...кому на Руси дрочить хорошо? или Горе от ума Грибоедова
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28.08.2022 12:06 Ответить
Дайте ей условный срок. Пусть продолжает свою деятельность.
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28.08.2022 12:06 Ответить
Депортировать на Московию.

только депортация освободить Украину от быдла русского мира
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28.08.2022 12:07 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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28.08.2022 12:11 Ответить
Харьков весь такой за исключением 10% нормальных людей. Даже если бомбят, они все равно будут выгораживать агрессора. Все потому, что это на нащадки, завезенных на украинские земли , кацапни , украинцев ищите по всему свету. куда их выселили или отправили.
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28.08.2022 12:12 Ответить
Потому что туда завезли кацап , а кацап не людина.
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28.08.2022 12:15 Ответить
100 % она иммигрантка с Московии .

этих кацап никакие аргументы непереубедят, только депортация на мокшанские болота .
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28.08.2022 12:13 Ответить
В харкові ще багато люду простого, прип@здіного, необтяженого інтелектом.
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28.08.2022 12:14 Ответить
Проблема в том , что там мало людей , а много кацап с Московии .
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28.08.2022 12:16 Ответить
не кацап, а кацапІВ. або російською кацапОВ.
не ображайтесь, цьом
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28.08.2022 12:23 Ответить
узнаёте?

тут к нам мильчаков припёрся. Очень желаю, шоб ему ноги оторвало по самые яйца, и место на паперти Исаакиевского собора за ним прикрепили пожизненно.
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28.08.2022 12:19 Ответить
і руки!
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28.08.2022 12:24 Ответить
Ладно. Уговорили. Одну. А иначе даже не знаю, что тогда гардемарин будет ему пожимать.

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28.08.2022 12:29 Ответить
Почти самовар. А место при сталин-- Соловецкий моностырь
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28.08.2022 12:34 Ответить
Якщо цьому лайну так погано в Україні, то чого воно тут смердить, нехай шурує на свої болота подалі від нацистів і проблем не має.
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28.08.2022 12:23 Ответить
Дійсно !
Тама - земель неміряно , правда , не так благоустроїних
А самі не захочуть , прийдеться виселяти
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28.08.2022 14:08 Ответить
Надо составить петицию президенту что бы у этих собак отбирали гражданство после отсидки в тюряге. Эта курва ещё и пенсию украинскую получает.
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28.08.2022 12:55 Ответить
Потрібно було раніше організувати всеукраїнське опитування,і поставити два питання: ви "за" чи "проти" возз'єднання з росією? І всіх, хто "за" у примусовому порядку виставити за поребрик.
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28.08.2022 13:08 Ответить
Ще Одеса не заграла про свою бєрєзку на балабайці,там такої риби багатенько .
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28.08.2022 14:12 Ответить
Не ростуть в Одесі берізки - не той клімат.
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29.08.2022 00:47 Ответить
 
 