Рассказывала о "неонацистах" и "спасении" русскоязычных: Сообщено о подозрении поклоннице "русского мира" в Харькове
Жительница Харькова агитировала рассказывала о "неонацистах" в Украине и "спасении" русскоязычного населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По данным следствия, в течение марта-июня этого года женщина по своей инициативе агитировала местных жителей к поддержке "русского мира".
Подозреваемая рассказывала, что РФ спасает Украину от "неонацистов". По ее мнению, вражеская армия должна зайти в Харьков и область для "спасения" русскоязычного населения.
Женщине сообщено о подозрении женщине по факту оправдания, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).
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Щось дуже довго агітувала.
миллионов , полученного за продажу Украины и охраной Портнова , Живаго ,Шуфрича , Бойко ,мертвечука дворцов Суркисов и других олигархов из батальена Монако
да ее не в буцыгарню, ее в дурку на освидетельствование впору
отак подивишся здаля на москаля... (с)
нет, я реально думаю что у данной конкретной бабы крен в мозгах.
она ж лазит по улицам, где падают ракеты и рвутся бомбы.
и она людям рассказывает, чтоб потерпели, пока их убивают, потому что их так спасают?
Если успеет скажет "это ВСУ"
Джохар Дудаев
только депортация освободить Украину от быдла русского мира
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
этих кацап никакие аргументы непереубедят, только депортация на мокшанские болота .
не ображайтесь, цьом
тут к нам мильчаков припёрся. Очень желаю, шоб ему ноги оторвало по самые яйца, и место на паперти Исаакиевского собора за ним прикрепили пожизненно.
Тама - земель неміряно , правда , не так благоустроїних
А самі не захочуть , прийдеться виселяти