Рассказывала о "неонацистах" и "спасении" русскоязычных: Сообщено о подозрении поклоннице "русского мира" в Харькове

Жительница Харькова агитировала рассказывала о "неонацистах" в Украине и "спасении" русскоязычного населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным следствия, в течение марта-июня этого года женщина по своей инициативе агитировала местных жителей к поддержке "русского мира".

Подозреваемая рассказывала, что РФ спасает Украину от "неонацистов". По ее мнению, вражеская армия должна зайти в Харьков и область для "спасения" русскоязычного населения.

Женщине сообщено о подозрении женщине по факту оправдания, признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

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