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Новости Война
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Войска РФ ударили кассетными снарядами по одному из предприятий Харькова

обстріл,харків

По одному из предприятий в Шевченковском районе Харькова войска РФ ударили кассетными снарядами из "Урагана".

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом", – написал Терехов.

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По его словам, ни пострадавших, ни пожаров нет.

Автор: 

армия РФ (19101) обстрел (26961) Харьков (7456) Терехов Игорь (255)


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ну що сказати? П І Д О Р А С И
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27.08.2022 19:55 Ответить
Еххх.

А мало би бути "Україна залила напалмом промзону (такого то населеного пункту гоблінів) і через їх примітивізм та дикість населений пункт згорів до тла".
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27.08.2022 20:20 Ответить
Скажите спасибо Вове Бородачу и его команде за дороги
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28.08.2022 10:07 Ответить
 
 