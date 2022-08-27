Войска РФ ударили кассетными снарядами по одному из предприятий Харькова
По одному из предприятий в Шевченковском районе Харькова войска РФ ударили кассетными снарядами из "Урагана".
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом", – написал Терехов.
По его словам, ни пострадавших, ни пожаров нет.
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А мало би бути "Україна залила напалмом промзону (такого то населеного пункту гоблінів) і через їх примітивізм та дикість населений пункт згорів до тла".