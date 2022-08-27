Війська РФ вдарили касетними снарядами по одному з підприємств Харкова
По одному з підприємств у Шевченківському районі Харкова війська РФ вдарили касетними снарядами з "Урагану".
Про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Приліт у Шевченківському районі Харкова на територію одного з підприємств. Вдарили касетним "Ураганом"", - написав Терехов.
За його словами, ані постраждалих, ані пожежі немає.
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А мало би бути "Україна залила напалмом промзону (такого то населеного пункту гоблінів) і через їх примітивізм та дикість населений пункт згорів до тла".