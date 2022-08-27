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Новини Війна
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Війська РФ вдарили касетними снарядами по одному з підприємств Харкова

обстріл,харків

По одному з підприємств у Шевченківському районі Харкова війська РФ вдарили касетними снарядами з "Урагану".

Про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Приліт у Шевченківському районі Харкова на територію одного з підприємств. Вдарили касетним "Ураганом"", - написав Терехов.

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За його словами, ані постраждалих, ані пожежі немає.

Автор: 

армія рф (17255) обстріл (28296) Харків (5573) Терехов Ігор (311)


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ну що сказати? П І Д О Р А С И
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27.08.2022 19:55 Відповісти
Еххх.

А мало би бути "Україна залила напалмом промзону (такого то населеного пункту гоблінів) і через їх примітивізм та дикість населений пункт згорів до тла".
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27.08.2022 20:20 Відповісти
Скажите спасибо Вове Бородачу и его команде за дороги
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28.08.2022 10:07 Відповісти
 
 