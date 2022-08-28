Жителей Зеленодольской громады просят срочно покинуть дачи
Жителей Зеленодольска на Днепропетровщины просят срочно покинуть дачи и позвонить по телефону родным, которые там находятся.
Об этом сообщил глава громады Дмитрий Невеселый, информирует Цензор.НЕТ.
"Жители Зеленодольской громады! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0 (96) 026 31 85
Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!!!", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+6 Player New
показать весь комментарий28.08.2022 12:42
+3 Small Jerboa
показать весь комментарий28.08.2022 12:55
+3 Евгений Пэ
показать весь комментарий28.08.2022 13:25
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І чому влада не може сама туди з'їздити?
Це ж наш ТИЛ....
Чи вже "не тил"?!...