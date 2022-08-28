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Жителей Зеленодольской громады просят срочно покинуть дачи

зеленодольськ,невеселий

Жителей Зеленодольска на Днепропетровщины просят срочно покинуть дачи и позвонить по телефону родным, которые там находятся.

Об этом сообщил глава громады Дмитрий Невеселый, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Зеленодольской громады! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0 (96) 026 31 85

Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!!!", - говорится в сообщении.

Читайте: Ночью оккупанты обстреляли Марганецкую громаду на Днепропетровщине, вероятно, модернизированными ракетами С-300, - Евтушенко

Днепропетровская область (3914)


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Топ комментарии
+6
У цієї влади тренд "*****@ли", все якось само зробиться, перед перспективою інцеденту на АЕС якось не смішно.
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28.08.2022 12:42
+3
Криворізська ТЕС - єдине, що там "цікавого".
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28.08.2022 12:55
+3
Этот кооператив находится там куда из Херсонской области снаряды долетают постоянно.Вообще не пойму ,чё туда на те дачи щемиться.
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28.08.2022 13:25
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А що трапилось?
І чому влада не може сама туди з'їздити?
Це ж наш ТИЛ....
Чи вже "не тил"?!...
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28.08.2022 12:39 Ответить
У цієї влади тренд "*****@ли", все якось само зробиться, перед перспективою інцеденту на АЕС якось не смішно.
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28.08.2022 12:42 Ответить
а шо там є цікавого??
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28.08.2022 12:41 Ответить
Криворізська ТЕС - єдине, що там "цікавого".
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28.08.2022 12:55 Ответить
аааааа..блін, дякую..шось підзабула, що гниди в нас тільки по цивільним спєци..тварюки..
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28.08.2022 13:08 Ответить
Дорога на Кривой рог еще
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28.08.2022 13:26 Ответить
прикинь, як раз у тому, а імбецили туди на дачі їздять.
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28.08.2022 13:49 Ответить
Мдя зелена наволочь усе зливає
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28.08.2022 13:22 Ответить
Почти все знакомые из Зелёнка,кто голосовал за зелень немного уехали ещё до войны оттуда
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28.08.2022 13:27 Ответить
Этот кооператив находится там куда из Херсонской области снаряды долетают постоянно.Вообще не пойму ,чё туда на те дачи щемиться.
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28.08.2022 13:25 Ответить
 
 