Жителей Зеленодольской громады просят срочно покинуть дачи

Жителей Зеленодольска на Днепропетровщины просят срочно покинуть дачи и позвонить по телефону родным, которые там находятся.

Об этом сообщил глава громады Дмитрий Невеселый, информирует Цензор.НЕТ.

"Жители Зеленодольской громады! Если ваши родные или близкие люди сейчас могли находиться на дачном кооперативе "Отдых" - позвоните им и узнайте все ли хорошо! Если вы не можете связаться с ними, звоните по горячей линии городского совета 0 (96) 026 31 85

Всем покинуть дачи в городе Зеленодольск! Срочно!!!", - говорится в сообщении.

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