Жителів Зеленодольської громади просять терміново залишити дачі
Жителів Зеленодольска ні Дніпропетровщині просять терміново залишити дачі та зателефонувати рідним, які там перебувають.
Про це повідомив голова громади Дмитро Невеселий, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі "Отдих" - зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85
Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!!!" - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+6 Player New
показати весь коментар28.08.2022 12:42
+3 Small Jerboa
показати весь коментар28.08.2022 12:55
+3 Евгений Пэ
показати весь коментар28.08.2022 13:25
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І чому влада не може сама туди з'їздити?
Це ж наш ТИЛ....
Чи вже "не тил"?!...