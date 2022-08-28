УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9959 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 969 11

Жителів Зеленодольської громади просять терміново залишити дачі

зеленодольськ,невеселий

Жителів Зеленодольска ні Дніпропетровщині просять терміново залишити дачі та зателефонувати рідним, які там перебувають.

Про це повідомив голова громади Дмитро Невеселий, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі "Отдих" - зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85

Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!!!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уночі окупанти обстріляли Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, ймовірно, модернізованими ракетами С-300, - Євтушенко

Автор: 

Дніпропетровська область (3687)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
У цієї влади тренд "*****@ли", все якось само зробиться, перед перспективою інцеденту на АЕС якось не смішно.
показати весь коментар
28.08.2022 12:42
+3
Криворізська ТЕС - єдине, що там "цікавого".
показати весь коментар
28.08.2022 12:55
+3
Этот кооператив находится там куда из Херсонской области снаряды долетают постоянно.Вообще не пойму ,чё туда на те дачи щемиться.
показати весь коментар
28.08.2022 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що трапилось?
І чому влада не може сама туди з'їздити?
Це ж наш ТИЛ....
Чи вже "не тил"?!...
показати весь коментар
28.08.2022 12:39 Відповісти
У цієї влади тренд "*****@ли", все якось само зробиться, перед перспективою інцеденту на АЕС якось не смішно.
показати весь коментар
28.08.2022 12:42 Відповісти
а шо там є цікавого??
показати весь коментар
28.08.2022 12:41 Відповісти
Криворізська ТЕС - єдине, що там "цікавого".
показати весь коментар
28.08.2022 12:55 Відповісти
аааааа..блін, дякую..шось підзабула, що гниди в нас тільки по цивільним спєци..тварюки..
показати весь коментар
28.08.2022 13:08 Відповісти
Дорога на Кривой рог еще
показати весь коментар
28.08.2022 13:26 Відповісти
прикинь, як раз у тому, а імбецили туди на дачі їздять.
показати весь коментар
28.08.2022 13:49 Відповісти
Мдя зелена наволочь усе зливає
показати весь коментар
28.08.2022 13:22 Відповісти
Почти все знакомые из Зелёнка,кто голосовал за зелень немного уехали ещё до войны оттуда
показати весь коментар
28.08.2022 13:27 Відповісти
Этот кооператив находится там куда из Херсонской области снаряды долетают постоянно.Вообще не пойму ,чё туда на те дачи щемиться.
показати весь коментар
28.08.2022 13:25 Відповісти
 
 