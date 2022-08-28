Жителів Зеленодольської громади просять терміново залишити дачі

Жителів Зеленодольска ні Дніпропетровщині просять терміново залишити дачі та зателефонувати рідним, які там перебувають.

Про це повідомив голова громади Дмитро Невеселий, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Зеленодольської громади! Якщо ваші рідні чи близькі люди зараз могли знаходитись на дачному кооперативі "Отдих" - зателефонуйте їм і дізнайтесь чи все добре! Якщо ви не можете зв’язатись з ними, телефонуйте до гарячої лінії міської ради 0 (96) 026 31 85

Усім покинути дачі в місті Зеленодольськ! Терміново!!!" - йдеться в повідомленні.

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