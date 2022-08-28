РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12616 посетителей онлайн
Новости
7 438 31

В "Дії" появятся пенсионные удостоверения, виды на жительство и "шеринг" автомобилей

дия,дія

Министерство цифровой трансформации планирует в понедельник, 29 августа, запустить ряд новых сервисов в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы успешно завершили бета-тестирование новых сервисов и уже завтра в "Дії" будут доступны пенсионные удостоверения, виды на временное и постоянное проживание", - сообщается в анонсе брифинга вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запланированного на понедельник.

Также в "Діє" планируют открыть доступ к англоязычным документам и шерингу авто.

Читайте: В "Дії" появятся документы на английском языке

Как сообщалось, 23 августа Министерство цифровой трансформации Украины начало бета-тест возможности поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія".

Федоров Михаил (504) Дія (421)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
показать весь комментарий
28.08.2022 17:29
+9
Зелю бачу, перелякану мавпу теж. А то скумбрія між ними?
показать весь комментарий
28.08.2022 17:43
+9
Моя Дія не сприймає повісток.
показать весь комментарий
28.08.2022 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.08.2022 17:29 Ответить
Зелю бачу, перелякану мавпу теж. А то скумбрія між ними?
показать весь комментарий
28.08.2022 17:43 Ответить
А у кого это хобот на полшестого?
показать весь комментарий
28.08.2022 18:15 Ответить
у рєзнік(ов)а.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:18 Ответить
То Дристович, а того у шляпі вгадати неважко
показать весь комментарий
28.08.2022 18:35 Ответить
Так, Оленка на скумбрії собі ряху відїла )
показать весь комментарий
28.08.2022 18:32 Ответить
але, оформити пенсійні там не можна? спочатку черги вистояти?
показать весь комментарий
28.08.2022 17:37 Ответить
Посвідчення видається коли вже все оформлене.
показать весь комментарий
28.08.2022 17:45 Ответить
отож..якби без черг, у тому додатку - то класно..а так..
показать весь комментарий
28.08.2022 18:22 Ответить
А оту "дію" визнають за кордоном що потрібна англійськомовна версія?
показать весь комментарий
28.08.2022 17:46 Ответить
... зеленые потуги и мусор за границей не принимаются...
показать весь комментарий
28.08.2022 19:00 Ответить
Все до того йде. Деякі функції давно. Але в загальному весь функціонал ще ні.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:05 Ответить
А в конце обязательно сделайте обновление - автоматически в один момент всем отобраным по фильтру представителям отправьте повестки с пометкой - что от кого автоматически пришло уведомлении о доставке: повестка считается врученной что несет последствия по всему законодательству страны
Обьязательно к этому дойдут. Это в конце концов в стиле сегодняшней власти....
показать весь комментарий
28.08.2022 17:47 Ответить
Моя Дія не сприймає повісток.
показать весь комментарий
28.08.2022 17:58 Ответить
А це буде зле? Я взагалі за те щоб кожен знав ймовірність з якою його призовуть та коли саме. Щоб ці дані були доступні в Дії.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:50 Ответить
Як тут не згадати "Той, що біжить по лезу 2049" ...
показать весь комментарий
28.08.2022 17:55 Ответить
Так в більшості пенсіонерів немає смартфонів ,а є старенькі "мильниці " ,дебіли зелені !
показать весь комментарий
28.08.2022 17:57 Ответить
Так купи хоча б своїм рідним похилого віку того смартфона та навчи користуватися і то користь буде.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:04 Ответить
І що з того, що не має? Не потрібно, нічого робити? За вашою логікою, в Україні не має зброї - то не потрібно захищатись.
ДІЯ, та цифрова держава - це дійсно одна з небагатьох, а я б навіть сказав одна з 3-х гарних та правильних ініціатив цієї влади з 20 травня 2019 року.
Цифрове посвідчення в ДІЇ, цифрові послуги, цифровий паспорт - це не значить, що буде тільки в цифрі, не має в тебе смартфону, не хочеш оцифровувати свої довідки, документи, тощо, з релігійних, або якихось інших міркувань? Це твоє повне право. Бігай та збирай довідки як і було раніше на папірцях, але не заважай тим, хто цього хоче.
Дуже гарна та правильна ініціатива.
А Федоров, Кулеба та Залужний - це 3 людині в команді "зелених", які дійсно заслуговують на овації.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:10 Ответить
Зеля ж обіцяв кожному пенсу по смартфону. І досі чекаємо.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:12 Ответить
обіцянка цяцянка, а дурневі радість
показать весь комментарий
28.08.2022 18:22 Ответить
Свідоцтво «про смерть» теж видадуть в смартфон та місце на цвинтарі.
показать весь комментарий
28.08.2022 18:22 Ответить
І? Ще років 20 ну максимум 30 і в кожного буде чіп в мозку як зараз в кожного є телефон. Всі будуть хотіти їх так як зараз хочуть айфонів. Тому все повинно бути оцифровано вже інакше ми просто не будемо мати що запропонувати такому модернізованому суспільству.

А в кого не буде той буде справедливо рахуватись твариною так як по розвитку буде в 100 раз відставати від людини в якої стоїть система, є інтерфейс та прямий обмін даних. В такої тварини не буде ні бази даних, ні навиків, як наслідок така тварина рахуватиметься нереально тупою і нездатною ні до якої діяльності. І взагалі саме відсутність таких речей є однією із причин чому ніхто не йде на контакт. Ну немає про що обмінюватись інформацією із пліснявою.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:04 Ответить
то б було добре, бо задовбали варіанти з чергами й біганинами..

а у нас як завжди - задумка гарна, виконання хрєновоє

бо куди при цифрі тій дівати роздутий штат працівників? там тільки секретаріат у кожній структурі - офігити можна..сначала реєструють макументи..потім сканують..потім в базу..потім в дію..потім на прийом, щоб тобі розповіли, чого не хватає, що переробити, що донести..

в мультсеріалі одному є серія про таке..Чортовийки має назву
показать весь комментарий
28.08.2022 19:29 Ответить
"шеринг" авто

Йес, любасики! Ай лав ******* юкрейніен мову!
Як там у Великого Тараса:

По німецькому показу
І заговорили -
Так, що й німець не второпа...
показать весь комментарий
28.08.2022 19:27 Ответить
Як не маєш шо сказать, просто ний про шопопало?
А може, краще заткнися і не переводь наш інтернетик на оце нікчемне ниття? Це ж твоє життя насправді, ти втратив 5 хвилин свого життя на написання нікому не потрібного лайна, цих 5 хвилин тобі ніхто ніколи не поверне...
показать весь комментарий
28.08.2022 19:44 Ответить
(заклопотано):
Ой! я тобі на щось мя'кеньке наступив? Тобі погано?
Так це ж прекрасно!
(регоче з бідолахи)
показать весь комментарий
28.08.2022 19:46 Ответить
Біда, ти вже настільки всратеньке, що й текст прочитать не в змозі.
В ігнор, організм.
показать весь комментарий
28.08.2022 19:52 Ответить
Ти поц у татка чи у мати?
(знов регоче)
показать весь комментарий
28.08.2022 19:53 Ответить
Но вот с "Дией" происходят не понятные дела - пример - в "Дии" есть справка переселенца (ВПЛ) из оккупированных территорий и нас Минцифры настойчиво убеждают, что это официальные оцифрованные государственные документы и они могут использоваться в жизнедеятельности людей наравне с бумажными носителями. Я являюсь ВПЛ из Мариупроля и пришел здесь в Киеве получать в отделении Красного Креста продовольственный паек, я показал в смартфоне свою справку ВПЛ, но с меня потребовали бумажный вариант этой справки. Ни какие мои попытки убедить работников Красного Креста о полномочнии моей справки из "Дии" в качестве государственного документа не возымели действия. Я позвонил на горячий телефон в Минцифры и рассказал о моем случае с Красным Крестом. Она мне порекомендовала получить бумажный вариант Справки в Собесе и представить его Красного Кресту и что Минцифры не может управлять действиями гуманитарных и волонтерских организаций. Но тогда зачем вообще эта фейковая "Дия" с ее не признаемыми документами? Тем более, что начальница этого отделения Красного Креста сказала мне, что ее родственница (ВПЛ из Донецка) пробовала оформлять какие-то документы на основании своего украинского паспорта, находящегося в "Дии". Но ей также отказали, не признав паспорт в качестве государственного документа. При этом Минцифры не дает официального разъяснения этим случаям.
показать весь комментарий
28.08.2022 21:39 Ответить
Да нигде доки в дии не принимают...везде требуют бумажные...хрень полная...
показать весь комментарий
29.08.2022 01:14 Ответить
 
 