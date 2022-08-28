В "Дії" появятся пенсионные удостоверения, виды на жительство и "шеринг" автомобилей
Министерство цифровой трансформации планирует в понедельник, 29 августа, запустить ряд новых сервисов в приложении "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы успешно завершили бета-тестирование новых сервисов и уже завтра в "Дії" будут доступны пенсионные удостоверения, виды на временное и постоянное проживание", - сообщается в анонсе брифинга вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запланированного на понедельник.
Также в "Діє" планируют открыть доступ к англоязычным документам и шерингу авто.
Как сообщалось, 23 августа Министерство цифровой трансформации Украины начало бета-тест возможности поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія".
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+16 Garry Dron #477536
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Обьязательно к этому дойдут. Это в конце концов в стиле сегодняшней власти....
ДІЯ, та цифрова держава - це дійсно одна з небагатьох, а я б навіть сказав одна з 3-х гарних та правильних ініціатив цієї влади з 20 травня 2019 року.
Цифрове посвідчення в ДІЇ, цифрові послуги, цифровий паспорт - це не значить, що буде тільки в цифрі, не має в тебе смартфону, не хочеш оцифровувати свої довідки, документи, тощо, з релігійних, або якихось інших міркувань? Це твоє повне право. Бігай та збирай довідки як і було раніше на папірцях, але не заважай тим, хто цього хоче.
Дуже гарна та правильна ініціатива.
А Федоров, Кулеба та Залужний - це 3 людині в команді "зелених", які дійсно заслуговують на овації.
А в кого не буде той буде справедливо рахуватись твариною так як по розвитку буде в 100 раз відставати від людини в якої стоїть система, є інтерфейс та прямий обмін даних. В такої тварини не буде ні бази даних, ні навиків, як наслідок така тварина рахуватиметься нереально тупою і нездатною ні до якої діяльності. І взагалі саме відсутність таких речей є однією із причин чому ніхто не йде на контакт. Ну немає про що обмінюватись інформацією із пліснявою.
а у нас як завжди - задумка гарна, виконання хрєновоє
бо куди при цифрі тій дівати роздутий штат працівників? там тільки секретаріат у кожній структурі - офігити можна..сначала реєструють макументи..потім сканують..потім в базу..потім в дію..потім на прийом, щоб тобі розповіли, чого не хватає, що переробити, що донести..
в мультсеріалі одному є серія про таке..Чортовийки має назву
Йес, любасики! Ай лав ******* юкрейніен мову!
Як там у Великого Тараса:
По німецькому показу
І заговорили -
Так, що й німець не второпа...
А може, краще заткнися і не переводь наш інтернетик на оце нікчемне ниття? Це ж твоє життя насправді, ти втратив 5 хвилин свого життя на написання нікому не потрібного лайна, цих 5 хвилин тобі ніхто ніколи не поверне...
Ой! я тобі на щось мя'кеньке наступив? Тобі погано?
Так це ж прекрасно!
(регоче з бідолахи)
В ігнор, організм.
(знов регоче)