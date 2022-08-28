В "Дії" появятся пенсионные удостоверения, виды на жительство и "шеринг" автомобилей

Министерство цифровой трансформации планирует в понедельник, 29 августа, запустить ряд новых сервисов в приложении "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы успешно завершили бета-тестирование новых сервисов и уже завтра в "Дії" будут доступны пенсионные удостоверения, виды на временное и постоянное проживание", - сообщается в анонсе брифинга вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запланированного на понедельник.

Также в "Діє" планируют открыть доступ к англоязычным документам и шерингу авто.

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Как сообщалось, 23 августа Министерство цифровой трансформации Украины начало бета-тест возможности поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія".