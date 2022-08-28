У "Дії" з’являться пенсійні посвідчення, види на проживання та "шеринг" авто

Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у додатку "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів і вже завтра у "Дії" будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання", - повідомляється в анонсі брифінгу віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також у "Діє" планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.

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Як повідомлялося, 23 серпня Міністерство цифрової трансформації України розпочало бета-тест можливості поділитися техпаспортом на авто у додатку "Дія".