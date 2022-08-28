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У "Дії" з’являться пенсійні посвідчення, види на проживання та "шеринг" авто

дия,дія

Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у додатку "Дія".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів і вже завтра у "Дії" будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання", - повідомляється в анонсі брифінгу віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також у "Діє" планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ

Як повідомлялося, 23 серпня Міністерство цифрової трансформації України розпочало бета-тест можливості поділитися техпаспортом на авто у додатку "Дія".

Автор: 

Федоров Михайло (874) Дія (1119)


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Топ коментарі
+16
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28.08.2022 17:29
+9
Зелю бачу, перелякану мавпу теж. А то скумбрія між ними?
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28.08.2022 17:43
+9
Моя Дія не сприймає повісток.
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28.08.2022 17:58
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28.08.2022 17:29 Відповісти
Зелю бачу, перелякану мавпу теж. А то скумбрія між ними?
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28.08.2022 17:43 Відповісти
А у кого это хобот на полшестого?
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28.08.2022 18:15 Відповісти
у рєзнік(ов)а.
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28.08.2022 18:18 Відповісти
То Дристович, а того у шляпі вгадати неважко
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28.08.2022 18:35 Відповісти
Так, Оленка на скумбрії собі ряху відїла )
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28.08.2022 18:32 Відповісти
але, оформити пенсійні там не можна? спочатку черги вистояти?
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28.08.2022 17:37 Відповісти
Посвідчення видається коли вже все оформлене.
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28.08.2022 17:45 Відповісти
отож..якби без черг, у тому додатку - то класно..а так..
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28.08.2022 18:22 Відповісти
А оту "дію" визнають за кордоном що потрібна англійськомовна версія?
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28.08.2022 17:46 Відповісти
... зеленые потуги и мусор за границей не принимаются...
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28.08.2022 19:00 Відповісти
Все до того йде. Деякі функції давно. Але в загальному весь функціонал ще ні.
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28.08.2022 19:05 Відповісти
А в конце обязательно сделайте обновление - автоматически в один момент всем отобраным по фильтру представителям отправьте повестки с пометкой - что от кого автоматически пришло уведомлении о доставке: повестка считается врученной что несет последствия по всему законодательству страны
Обьязательно к этому дойдут. Это в конце концов в стиле сегодняшней власти....
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28.08.2022 17:47 Відповісти
Моя Дія не сприймає повісток.
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28.08.2022 17:58 Відповісти
А це буде зле? Я взагалі за те щоб кожен знав ймовірність з якою його призовуть та коли саме. Щоб ці дані були доступні в Дії.
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28.08.2022 18:50 Відповісти
Як тут не згадати "Той, що біжить по лезу 2049" ...
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28.08.2022 17:55 Відповісти
Так в більшості пенсіонерів немає смартфонів ,а є старенькі "мильниці " ,дебіли зелені !
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28.08.2022 17:57 Відповісти
Так купи хоча б своїм рідним похилого віку того смартфона та навчи користуватися і то користь буде.
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28.08.2022 18:04 Відповісти
І що з того, що не має? Не потрібно, нічого робити? За вашою логікою, в Україні не має зброї - то не потрібно захищатись.
ДІЯ, та цифрова держава - це дійсно одна з небагатьох, а я б навіть сказав одна з 3-х гарних та правильних ініціатив цієї влади з 20 травня 2019 року.
Цифрове посвідчення в ДІЇ, цифрові послуги, цифровий паспорт - це не значить, що буде тільки в цифрі, не має в тебе смартфону, не хочеш оцифровувати свої довідки, документи, тощо, з релігійних, або якихось інших міркувань? Це твоє повне право. Бігай та збирай довідки як і було раніше на папірцях, але не заважай тим, хто цього хоче.
Дуже гарна та правильна ініціатива.
А Федоров, Кулеба та Залужний - це 3 людині в команді "зелених", які дійсно заслуговують на овації.
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28.08.2022 18:10 Відповісти
Зеля ж обіцяв кожному пенсу по смартфону. І досі чекаємо.
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28.08.2022 18:12 Відповісти
обіцянка цяцянка, а дурневі радість
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28.08.2022 18:22 Відповісти
Свідоцтво «про смерть» теж видадуть в смартфон та місце на цвинтарі.
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28.08.2022 18:22 Відповісти
І? Ще років 20 ну максимум 30 і в кожного буде чіп в мозку як зараз в кожного є телефон. Всі будуть хотіти їх так як зараз хочуть айфонів. Тому все повинно бути оцифровано вже інакше ми просто не будемо мати що запропонувати такому модернізованому суспільству.

А в кого не буде той буде справедливо рахуватись твариною так як по розвитку буде в 100 раз відставати від людини в якої стоїть система, є інтерфейс та прямий обмін даних. В такої тварини не буде ні бази даних, ні навиків, як наслідок така тварина рахуватиметься нереально тупою і нездатною ні до якої діяльності. І взагалі саме відсутність таких речей є однією із причин чому ніхто не йде на контакт. Ну немає про що обмінюватись інформацією із пліснявою.
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28.08.2022 19:04 Відповісти
то б було добре, бо задовбали варіанти з чергами й біганинами..

а у нас як завжди - задумка гарна, виконання хрєновоє

бо куди при цифрі тій дівати роздутий штат працівників? там тільки секретаріат у кожній структурі - офігити можна..сначала реєструють макументи..потім сканують..потім в базу..потім в дію..потім на прийом, щоб тобі розповіли, чого не хватає, що переробити, що донести..

в мультсеріалі одному є серія про таке..Чортовийки має назву
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28.08.2022 19:29 Відповісти
"шеринг" авто

Йес, любасики! Ай лав ******* юкрейніен мову!
Як там у Великого Тараса:

По німецькому показу
І заговорили -
Так, що й німець не второпа...
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28.08.2022 19:27 Відповісти
Як не маєш шо сказать, просто ний про шопопало?
А може, краще заткнися і не переводь наш інтернетик на оце нікчемне ниття? Це ж твоє життя насправді, ти втратив 5 хвилин свого життя на написання нікому не потрібного лайна, цих 5 хвилин тобі ніхто ніколи не поверне...
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28.08.2022 19:44 Відповісти
(заклопотано):
Ой! я тобі на щось мя'кеньке наступив? Тобі погано?
Так це ж прекрасно!
(регоче з бідолахи)
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28.08.2022 19:46 Відповісти
Біда, ти вже настільки всратеньке, що й текст прочитать не в змозі.
В ігнор, організм.
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28.08.2022 19:52 Відповісти
Ти поц у татка чи у мати?
(знов регоче)
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28.08.2022 19:53 Відповісти
Но вот с "Дией" происходят не понятные дела - пример - в "Дии" есть справка переселенца (ВПЛ) из оккупированных территорий и нас Минцифры настойчиво убеждают, что это официальные оцифрованные государственные документы и они могут использоваться в жизнедеятельности людей наравне с бумажными носителями. Я являюсь ВПЛ из Мариупроля и пришел здесь в Киеве получать в отделении Красного Креста продовольственный паек, я показал в смартфоне свою справку ВПЛ, но с меня потребовали бумажный вариант этой справки. Ни какие мои попытки убедить работников Красного Креста о полномочнии моей справки из "Дии" в качестве государственного документа не возымели действия. Я позвонил на горячий телефон в Минцифры и рассказал о моем случае с Красным Крестом. Она мне порекомендовала получить бумажный вариант Справки в Собесе и представить его Красного Кресту и что Минцифры не может управлять действиями гуманитарных и волонтерских организаций. Но тогда зачем вообще эта фейковая "Дия" с ее не признаемыми документами? Тем более, что начальница этого отделения Красного Креста сказала мне, что ее родственница (ВПЛ из Донецка) пробовала оформлять какие-то документы на основании своего украинского паспорта, находящегося в "Дии". Но ей также отказали, не признав паспорт в качестве государственного документа. При этом Минцифры не дает официального разъяснения этим случаям.
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28.08.2022 21:39 Відповісти
Да нигде доки в дии не принимают...везде требуют бумажные...хрень полная...
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29.08.2022 01:14 Відповісти
 
 