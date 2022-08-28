У "Дії" з’являться пенсійні посвідчення, види на проживання та "шеринг" авто
Міністерство цифрової трансформації планує у понеділок, 29 серпня, запустити низку нових сервісів у додатку "Дія".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми успішно завершили бета-тестування нових сервісів і вже завтра у "Дії" будуть доступні пенсійні посвідчення, види на тимчасове та постійне проживання", - повідомляється в анонсі брифінгу віцепрем'єра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Також у "Діє" планують відкрити доступ до англомовних документів та шерингу авто.
Як повідомлялося, 23 серпня Міністерство цифрової трансформації України розпочало бета-тест можливості поділитися техпаспортом на авто у додатку "Дія".
Топ коментарі
+16 Garry Dron #477536
показати весь коментар28.08.2022 17:29
+9 5 копійок
показати весь коментар28.08.2022 17:43
+9 5 копійок
показати весь коментар28.08.2022 17:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Обьязательно к этому дойдут. Это в конце концов в стиле сегодняшней власти....
ДІЯ, та цифрова держава - це дійсно одна з небагатьох, а я б навіть сказав одна з 3-х гарних та правильних ініціатив цієї влади з 20 травня 2019 року.
Цифрове посвідчення в ДІЇ, цифрові послуги, цифровий паспорт - це не значить, що буде тільки в цифрі, не має в тебе смартфону, не хочеш оцифровувати свої довідки, документи, тощо, з релігійних, або якихось інших міркувань? Це твоє повне право. Бігай та збирай довідки як і було раніше на папірцях, але не заважай тим, хто цього хоче.
Дуже гарна та правильна ініціатива.
А Федоров, Кулеба та Залужний - це 3 людині в команді "зелених", які дійсно заслуговують на овації.
А в кого не буде той буде справедливо рахуватись твариною так як по розвитку буде в 100 раз відставати від людини в якої стоїть система, є інтерфейс та прямий обмін даних. В такої тварини не буде ні бази даних, ні навиків, як наслідок така тварина рахуватиметься нереально тупою і нездатною ні до якої діяльності. І взагалі саме відсутність таких речей є однією із причин чому ніхто не йде на контакт. Ну немає про що обмінюватись інформацією із пліснявою.
а у нас як завжди - задумка гарна, виконання хрєновоє
бо куди при цифрі тій дівати роздутий штат працівників? там тільки секретаріат у кожній структурі - офігити можна..сначала реєструють макументи..потім сканують..потім в базу..потім в дію..потім на прийом, щоб тобі розповіли, чого не хватає, що переробити, що донести..
в мультсеріалі одному є серія про таке..Чортовийки має назву
Йес, любасики! Ай лав ******* юкрейніен мову!
Як там у Великого Тараса:
По німецькому показу
І заговорили -
Так, що й німець не второпа...
А може, краще заткнися і не переводь наш інтернетик на оце нікчемне ниття? Це ж твоє життя насправді, ти втратив 5 хвилин свого життя на написання нікому не потрібного лайна, цих 5 хвилин тобі ніхто ніколи не поверне...
Ой! я тобі на щось мя'кеньке наступив? Тобі погано?
Так це ж прекрасно!
(регоче з бідолахи)
В ігнор, організм.
(знов регоче)