На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ

Очільник Мінцифри повідомив про успішне завершення бета-тесту. Тепер українці можуть відкрити бізнес буквально за 2 секунди.

Про це у telegram розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час.

Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", – ідеться у повідомленні.

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