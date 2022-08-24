На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ
Очільник Мінцифри повідомив про успішне завершення бета-тесту. Тепер українці можуть відкрити бізнес буквально за 2 секунди.
Про це у telegram розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час.
Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", – ідеться у повідомленні.
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piligrim
показати весь коментар24.08.2022 14:56 Відповісти Мені подобається 4
Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар24.08.2022 15:28 Відповісти Мені подобається 3
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