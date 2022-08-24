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На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ

дія

Очільник Мінцифри повідомив про успішне завершення бета-тесту. Тепер українці можуть відкрити бізнес буквально за 2 секунди.

Про це у telegram розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час.
Завдяки автоматичним послугам вам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно", – ідеться у повідомленні.

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скільки можна толоти воду в ступі? не реєстрація товки - найбільше з лих для підприємців... спробуйте закрити її... не кажу вже про працювати та відбиватись від митарів, яким, здається, воєнний стан надав лище додаткові можливості... і позбавив від будь-якої відповідальності...
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24.08.2022 14:56 Відповісти
А установчі документи юрлица оно само генерирует статут, свидоцтва платника податків, ндс и тп?
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24.08.2022 15:28 Відповісти
 
 