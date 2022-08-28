Оккупанты планируют в октябре провести псевдореферендумы в захваченных громадах Харьковщины

На временно захваченной территории Харьковщины российские захватчики планируют организовать псевдореферендум в октябре и предлагают людям подписывать петицию за его проведение.

Об этом в пропагандистских телеграм-каналах сообщают так называемые "администрации" захваченных громад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в частности, в Волчанске сбор голосов за петицию "за проведение всеобщего референдума" в городе и близлежащих селах начал депутат от партии "единая россия" Евгений Евтушенко.

Людям сообщают, что у них будет два варианта для выбора: "присоединение к рф" или "автономная независимость освобожденных территорий".

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Как сообщалось, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подготовка россии к проведению псевдореферендумов на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей почти завершилась. Туда постоянно приезжают российские политики, члены правительства, "волонтеры".