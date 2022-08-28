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Новости Война
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Оккупанты планируют в октябре провести псевдореферендумы в захваченных громадах Харьковщины

окупанти,арміярф,окупант,рашист

На временно захваченной территории Харьковщины российские захватчики планируют организовать псевдореферендум в октябре и предлагают людям подписывать петицию за его проведение.

Об этом в пропагандистских телеграм-каналах сообщают так называемые "администрации" захваченных громад, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что в частности, в Волчанске сбор голосов за петицию "за проведение всеобщего референдума" в городе и близлежащих селах начал депутат от партии "единая россия" Евгений Евтушенко.

Людям сообщают, что у них будет два варианта для выбора: "присоединение к рф" или "автономная независимость освобожденных территорий".

Также читайте: ВСУ попали в три пункта управления и склады оккупантов в Херсонской области, - ОК "Південь"

Как сообщалось, по данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подготовка россии к проведению псевдореферендумов на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей почти завершилась. Туда постоянно приезжают российские политики, члены правительства, "волонтеры".

оккупация (10125) референдум (1504) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+13
І що, це завадить Хаймарсу завітати на виборчі дільниці
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28.08.2022 18:04
+7
О чём вообще можно говорить,если вся эта "шняга" абсолютно не законная? Нужно просто не реагировать на всю эту ерунду,от слова-совсем,вот просто-абсолютно.
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28.08.2022 18:07
+7
Шо вони вперлись в ці рехверендуми? Сподіваються що буде як на Кримі?
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28.08.2022 18:08
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І що, це завадить Хаймарсу завітати на виборчі дільниці
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28.08.2022 18:04 Ответить
да как то пох на ихние ******* пусть хоть срут на Луну если выйдет никто крооме этих ********* не признает никакие референдумы Крым к слову сказатьс каждым днем все меньше и меньше становится Рашинским... мамулечка пора *********** *****..
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28.08.2022 18:24 Ответить
А фирташ планирует отобрать у Украины ОПЗ, видимо в качестве благодарности за невыдачу его США. У каждого свои планы на жизнь.
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28.08.2022 18:06 Ответить
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти 🤔🧐😁
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28.08.2022 18:11 Ответить
Вовк сам съест кого угодно, чем он по сути занимался и занимается все это время.
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28.08.2022 18:13 Ответить
О чём вообще можно говорить,если вся эта "шняга" абсолютно не законная? Нужно просто не реагировать на всю эту ерунду,от слова-совсем,вот просто-абсолютно.
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28.08.2022 18:07 Ответить
И в Крыму была незаконная, никем не признанная. Но тем не менее мы уже 8 лет называем его '' временно окупипованая территория'' а ***** от этого ни жарко ни холодно
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28.08.2022 18:12 Ответить
Так никто не говорит того,что территории освобождать не нужно,просто все эти "рехверендумы"-не стоят и выеденного яйца,с точки зрения законности,зачем этот бред вообще называть "референдумом"?
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28.08.2022 18:23 Ответить
Шо вони вперлись в ці рехверендуми? Сподіваються що буде як на Кримі?
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28.08.2022 18:08 Ответить
В Крыму забронировали отель для Залужного - https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/28/513189/ https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/28/513189/

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28.08.2022 18:29 Ответить
Ага, "палнують"...)))
У нас в селі був дід, який всім розказував, що він у 13 років корову піднімав...
А коли йому казали - "непи*ди", він соромливо добавляв - "Але так і не підняв"...
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28.08.2022 18:13 Ответить
Країна з не демократичною формою правління скрізь створює видимість демократичних виборів. Ви хоч вже в одному напрямку дудіть. Та й до сраки ті рехферендуми - по Криму вже стріляємо, хоча "Крим ваш"
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28.08.2022 18:17 Ответить
а хренферендум не хоца?
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28.08.2022 18:24 Ответить
И что после рехверендума Химарсы испугаются и перестанут долбить рашистов и в хвост и в гриву? С таким же успехом рашисты могут обявить рехверендум в Вашингтоне. Только все адекватные понимают что рашистов остановит армия а не их хотелки. Пускай рашисты у себя рехверендумы проводят. У них они вообще запрещены как и собираться больше трех
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28.08.2022 18:29 Ответить
Очень было бы не плохо "зафиксировать" всех, кто будет брать участие в организации этих "конкурсов" для последующего размещения в соцсетях их селфи "сгорел","удавился","сходил неудачно на охоту".
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28.08.2022 18:30 Ответить
Поспішають, як голий тр@хатись.
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28.08.2022 18:32 Ответить
А рік повідомили?
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28.08.2022 18:35 Ответить
Війна зупиниться коли не буде рашистів в Україні. І взагалі проводити референдуми країна агресор має якесь право? Своїми референдумами орки хотяит переконати світ що бачите люди хотять Росії.
В жовтні Україна отримає ЛЕНД_ЛІЗ тож який референдум?
Їх будуть гнати незважаючи на референдуми.
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28.08.2022 18:35 Ответить
С чего вы взяли что land lease будет работать в октябре. Он подписан 9 мая и вступает в силу в этот же день! Тем более про октябрь это наша выдумка
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28.08.2022 21:27 Ответить
Навіщо взагалі писати про свинособачі розваги? Це все не має ніякого сенсу, ці всі потуги нікчемні.
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28.08.2022 18:37 Ответить
Подейкують що Залужному забронювали номер в готелі Ялти на 14 жовтня, щоб подивитись на переможний салют...
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28.08.2022 18:48 Ответить
так называемые "администрации"

Кто придумал этот оборот ?
Если пишите так называемые, то не ставьте кавычки

Или ставьте кавычки, но не пишите так газываемые

И это не проблема перевода с украинского - это просто неграмотно
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28.08.2022 19:15 Ответить
Окупанти планують у жовтні провести

Їй-бо, прочиталося "у жопі провести"!
)))
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28.08.2022 19:29 Ответить
Тільки у Європі не помічають особливостей расєйської "демократії", спочатку расєйські військові, потім референдум, доусрачу демократично...
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28.08.2022 20:24 Ответить
 
 