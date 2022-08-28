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Новини Війна
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Окупанти планують у жовтні провести псевдореферендуми у захоплених громадах Харківщинии

окупанти,арміярф,окупант,рашист

На тимчасово захопленій території Харківщини російські загарбники планують організувати псевдореферендум у жовтні та пропонують людям підписувати петицію за його проведення.

Про це у пропагандистських телеграм-каналах повідомляють так звані "адміністрації" захоплених громад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що, зокрема, у Вовчанську збір голосів за петицію "за проведення загального референдуму" у місті та прилеглих селах почав депутат від партії "Єдина Росія" Євгеній Євтушенко.

Людям повідомляють, що вони матимуть два варіанти для вибору: "приєднання до РФ" або "автономна незалежність звільнених територій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть переформатувати "референдум" на "соціологічне опитування", - мер Мелітополя Федоров

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підготовка Росії до проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей майже завершилася. Туди постійно приїжджають російські політики, урядовці, "волонтери".

Автор: 

окупація (6680) референдум (627) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+13
І що, це завадить Хаймарсу завітати на виборчі дільниці
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28.08.2022 18:04
+7
О чём вообще можно говорить,если вся эта "шняга" абсолютно не законная? Нужно просто не реагировать на всю эту ерунду,от слова-совсем,вот просто-абсолютно.
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28.08.2022 18:07
+7
Шо вони вперлись в ці рехверендуми? Сподіваються що буде як на Кримі?
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28.08.2022 18:08
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І що, це завадить Хаймарсу завітати на виборчі дільниці
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28.08.2022 18:04 Відповісти
да как то пох на ихние ******* пусть хоть срут на Луну если выйдет никто крооме этих ********* не признает никакие референдумы Крым к слову сказатьс каждым днем все меньше и меньше становится Рашинским... мамулечка пора *********** *****..
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28.08.2022 18:24 Відповісти
А фирташ планирует отобрать у Украины ОПЗ, видимо в качестве благодарности за невыдачу его США. У каждого свои планы на жизнь.
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28.08.2022 18:06 Відповісти
Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти 🤔🧐😁
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28.08.2022 18:11 Відповісти
Вовк сам съест кого угодно, чем он по сути занимался и занимается все это время.
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28.08.2022 18:13 Відповісти
О чём вообще можно говорить,если вся эта "шняга" абсолютно не законная? Нужно просто не реагировать на всю эту ерунду,от слова-совсем,вот просто-абсолютно.
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28.08.2022 18:07 Відповісти
И в Крыму была незаконная, никем не признанная. Но тем не менее мы уже 8 лет называем его '' временно окупипованая территория'' а ***** от этого ни жарко ни холодно
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28.08.2022 18:12 Відповісти
Так никто не говорит того,что территории освобождать не нужно,просто все эти "рехверендумы"-не стоят и выеденного яйца,с точки зрения законности,зачем этот бред вообще называть "референдумом"?
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28.08.2022 18:23 Відповісти
Шо вони вперлись в ці рехверендуми? Сподіваються що буде як на Кримі?
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28.08.2022 18:08 Відповісти
В Крыму забронировали отель для Залужного - https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/28/513189/ https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/28/513189/

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28.08.2022 18:29 Відповісти
Ага, "палнують"...)))
У нас в селі був дід, який всім розказував, що він у 13 років корову піднімав...
А коли йому казали - "непи*ди", він соромливо добавляв - "Але так і не підняв"...
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28.08.2022 18:13 Відповісти
Країна з не демократичною формою правління скрізь створює видимість демократичних виборів. Ви хоч вже в одному напрямку дудіть. Та й до сраки ті рехферендуми - по Криму вже стріляємо, хоча "Крим ваш"
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28.08.2022 18:17 Відповісти
а хренферендум не хоца?
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28.08.2022 18:24 Відповісти
И что после рехверендума Химарсы испугаются и перестанут долбить рашистов и в хвост и в гриву? С таким же успехом рашисты могут обявить рехверендум в Вашингтоне. Только все адекватные понимают что рашистов остановит армия а не их хотелки. Пускай рашисты у себя рехверендумы проводят. У них они вообще запрещены как и собираться больше трех
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28.08.2022 18:29 Відповісти
Очень было бы не плохо "зафиксировать" всех, кто будет брать участие в организации этих "конкурсов" для последующего размещения в соцсетях их селфи "сгорел","удавился","сходил неудачно на охоту".
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28.08.2022 18:30 Відповісти
Поспішають, як голий тр@хатись.
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28.08.2022 18:32 Відповісти
А рік повідомили?
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28.08.2022 18:35 Відповісти
Війна зупиниться коли не буде рашистів в Україні. І взагалі проводити референдуми країна агресор має якесь право? Своїми референдумами орки хотяит переконати світ що бачите люди хотять Росії.
В жовтні Україна отримає ЛЕНД_ЛІЗ тож який референдум?
Їх будуть гнати незважаючи на референдуми.
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28.08.2022 18:35 Відповісти
С чего вы взяли что land lease будет работать в октябре. Он подписан 9 мая и вступает в силу в этот же день! Тем более про октябрь это наша выдумка
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28.08.2022 21:27 Відповісти
Навіщо взагалі писати про свинособачі розваги? Це все не має ніякого сенсу, ці всі потуги нікчемні.
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28.08.2022 18:37 Відповісти
Подейкують що Залужному забронювали номер в готелі Ялти на 14 жовтня, щоб подивитись на переможний салют...
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28.08.2022 18:48 Відповісти
так называемые "администрации"

Кто придумал этот оборот ?
Если пишите так называемые, то не ставьте кавычки

Или ставьте кавычки, но не пишите так газываемые

И это не проблема перевода с украинского - это просто неграмотно
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28.08.2022 19:15 Відповісти
Окупанти планують у жовтні провести

Їй-бо, прочиталося "у жопі провести"!
)))
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28.08.2022 19:29 Відповісти
Тільки у Європі не помічають особливостей расєйської "демократії", спочатку расєйські військові, потім референдум, доусрачу демократично...
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28.08.2022 20:24 Відповісти
 
 