Окупанти планують у жовтні провести псевдореферендуми у захоплених громадах Харківщинии

На тимчасово захопленій території Харківщини російські загарбники планують організувати псевдореферендум у жовтні та пропонують людям підписувати петицію за його проведення.

Про це у пропагандистських телеграм-каналах повідомляють так звані "адміністрації" захоплених громад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зазначається, що, зокрема, у Вовчанську збір голосів за петицію "за проведення загального референдуму" у місті та прилеглих селах почав депутат від партії "Єдина Росія" Євгеній Євтушенко.

Людям повідомляють, що вони матимуть два варіанти для вибору: "приєднання до РФ" або "автономна незалежність звільнених територій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти хочуть переформатувати "референдум" на "соціологічне опитування", - мер Мелітополя Федоров

Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підготовка Росії до проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей майже завершилася. Туди постійно приїжджають російські політики, урядовці, "волонтери".