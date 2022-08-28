Окупанти планують у жовтні провести псевдореферендуми у захоплених громадах Харківщинии
На тимчасово захопленій території Харківщини російські загарбники планують організувати псевдореферендум у жовтні та пропонують людям підписувати петицію за його проведення.
Про це у пропагандистських телеграм-каналах повідомляють так звані "адміністрації" захоплених громад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зазначається, що, зокрема, у Вовчанську збір голосів за петицію "за проведення загального референдуму" у місті та прилеглих селах почав депутат від партії "Єдина Росія" Євгеній Євтушенко.
Людям повідомляють, що вони матимуть два варіанти для вибору: "приєднання до РФ" або "автономна незалежність звільнених територій".
Нагадаємо, за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підготовка Росії до проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей майже завершилася. Туди постійно приїжджають російські політики, урядовці, "волонтери".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У нас в селі був дід, який всім розказував, що він у 13 років корову піднімав...
А коли йому казали - "непи*ди", він соромливо добавляв - "Але так і не підняв"...
В жовтні Україна отримає ЛЕНД_ЛІЗ тож який референдум?
Їх будуть гнати незважаючи на референдуми.
Кто придумал этот оборот ?
Если пишите так называемые, то не ставьте кавычки
Или ставьте кавычки, но не пишите так газываемые
И это не проблема перевода с украинского - это просто неграмотно
Їй-бо, прочиталося "у жопі провести"!
)))