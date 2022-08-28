Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Сподара
Президент Владимир Зеленский уволил Ярослава Сподара с должности заместителя командующего Национальной гвардией.
Соответствующий указ №616/2022 от 26 августа опубликован на сайте главы государства в воскресенье, сообщает Цензор.НЕТ.
"Уволить Сподара Ярослава Богдановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.
Как сообщалось, Ярослав Сподар был назначен заместителем командующего Национальной гвардией Украины 24 мая 2014 года.
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+59 wislen Lem
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Та продовжуємо рити далі..
Мабуть, згадав про оманські домовленості!
Старість, то лише радість.
Академія ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ міністерством освіти.
зелік щось гівняче нам готує..
відволікає увагу суспільства від чогось значущого..щоб у інформаційному вирі не приділили уваги..
А в її чоловіка є досвід штурму СБУ Альфою "будинку профспілок" під час Майдану
https://youtu.be/ZSsmdd7W2x8
https://youtu.be/WT9gvgcfq_w?t=271
https://www.youtube.com/watch?v=oskFBv4Qr5U
и я почти уверен, что именно так для гундосого все и закончится....
є різниця між клянчити і хоч маленьший рух зробити в напрямку самим робити на свою ж оборону.
інвестіції в україньське проїзводство зброї може бути в Польщі, Литві, Латвії навіть в Молдові може бути.
але це будуть інвестіції в україньску економіку і біженцям з України робочі місця.
Не бачу цього ні на середню ні ні яку перспективу.
Бачу - "Дайте" і бачу "Ви винуваті як не дасте"... - зелений армагедон!
Закони - пофіг
Кодекси - пофіг
Держава - пофіг
Економіка - пофіг
Влада - на часі
Рейтинг - на часі
Усунення опонентів - на часі
Договорняки - на часі
Збагачення - на часі
І ще підгузків по-більше, бо обсираються кожного разу, як тільки рота відкриють.
Ви прочитали короткий зміст твору та витворів під назвою "Зелена пліснява".
29.08.2022 В якості вдячності Україні за титанічні зусилля по затримці його депортації в США*, де проти нього порушено кримінальну справу, Фірташ вирішив відсудити у України Одеський припортовий завод. Все це у Зеленського називається "боротьбою з олігархами".Правда воно як дві краплі води схоже на корупційну схему здачі української власності. 16.07.2022 "Україна свідомо затримує екстрадицію Фірташа з Австрії до США , не видаючи відповідних реєстраційних документів, після рішення Земельного суду Відня у кримінальних справах, що відмовив Фірташу у повторному розгляді справи про допустимість екстрадиції до США"
а будуть роки війни, буде кров пот і сльози..
легко не буде, ale Україна переможе!
зелення з нас елекрічство ******** буде добувати...