Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Сподара

Президент Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії.

Відповідний указ №616/2022 від 26 серпня опублікований на сайті глави держави у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та трьох областях, - укази

Як повідомлялося, Ярослав Сподар був призначений заступником командувача Національної гвардії України 24 травня 2014 року.