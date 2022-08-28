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Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Сподара

ярослав,сподар

Президент Володимир Зеленський звільнив Ярослава Сподара з посади заступника командувача Національної гвардії.

Відповідний указ №616/2022 від 26 серпня опублікований на сайті глави держави у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звільнити Сподара Ярослава Богдановича з посади заступника командувача Національної гвардії України", - ідеться в документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та трьох областях, - укази

Як повідомлялося, Ярослав Сподар був призначений заступником командувача Національної гвардії України 24 травня 2014 року.

Автор: 

звільнення (2670) Національна гвардія (1522)


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Топ коментарі
+59
Ну, політика проти Порошенка продовжується. А де той, бувший нач. СБУ, що попризначав агентів ФСБ? Чистка пройшла? Щось, туманно. Вироків не чув. Всі забули?
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28.08.2022 21:29
+49
Нам радили вивезти Мрію і евакуювати все цінне, радили рити окопи, але ми рили під Пороха
Та продовжуємо рити далі..
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28.08.2022 21:54
+43
Кривонос - це тест. як прокатить - наступним буде Залужний.
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28.08.2022 21:38
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А як жеж "неначасі" ?
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28.08.2022 21:25 Відповісти
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28.08.2022 21:48 Відповісти
...йшов третій рік війни... всі в очікуванні сорок восьмої поставки Хімарс в кількості 50 штук (бо без них ніяк), також всі в очікуванні контрнаступу, а точніше оприлюднення термінів виконання наказу про контрнаступ, який боневтік дав три роки тому.....................
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28.08.2022 21:52 Відповісти
Не сци Вася, буде й контрнаступ, й звільнення теріторії України від рашиської мразоти!
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28.08.2022 22:42 Відповісти
Щось той Сподар надовго затримався на посаді. Зараз єрмак виправить - дасть на підпис зе свою чи портновську креатуру.
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28.08.2022 22:34 Відповісти
Ну, політика проти Порошенка продовжується. А де той, бувший нач. СБУ, що попризначав агентів ФСБ? Чистка пройшла? Щось, туманно. Вироків не чув. Всі забули?
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28.08.2022 21:29 Відповісти
Нам радили вивезти Мрію і евакуювати все цінне, радили рити окопи, але ми рили під Пороха
Та продовжуємо рити далі..
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28.08.2022 21:54 Відповісти
Рити ні під кого не треба. Ми, не свині і не орки. Все культурно треба "відрити".
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28.08.2022 21:58 Відповісти
і чим же він не догодив фаворитам Найвеличнівшивої дермакам-татаровим?
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28.08.2022 21:30 Відповісти
Тим що його ''Порох" призначив.
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28.08.2022 21:33 Відповісти
Призначений ДО Пороха!
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28.08.2022 21:48 Відповісти
Хоче укріпити владу, боїться народу.
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28.08.2022 21:32 Відповісти
это хорошо, что ума не слишком много. Есть шансы. Украина - не раша
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28.08.2022 21:37 Відповісти
Якщо Президент обраний народом і боїться народу? Накуй такий Президент. Це про всіх Президентів, в світовому масштабі.
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28.08.2022 21:46 Відповісти
Президент сейчас каламойский, а этот читает то что ему дали
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28.08.2022 22:08 Відповісти
Явно якусь х#рню готує бункерний швейк!
Мабуть, згадав про оманські домовленості!
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28.08.2022 21:32 Відповісти
Не згадав,а нагадали!
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28.08.2022 21:49 Відповісти
хто б міг подумати *****
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28.08.2022 21:35 Відповісти
Цей друг хоть рукопашник? Я, правда давно вже не.
Старість, то лише радість.
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28.08.2022 21:50 Відповісти
Других кадров у Зели нет.
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28.08.2022 21:53 Відповісти
Хто там вчився з теперішніх? Не так. Хто диплом отримав, без навчання?
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28.08.2022 22:00 Відповісти
Задача зеленої влади не здача України напряму росії, а створення внутрішньо-українського конфлікту між любителями зеленого лайна і Патріотами України. А вже під час цього конфлікту кремль і реалізує свій план по знищенню (розділу) України. Через це у владі так багато зашкварних
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28.08.2022 22:05 Відповісти
Розумно. Але це все про владу. Війна об'їдала Український народ. Як там говорять? Скорпіони жалять один одного.
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28.08.2022 22:08 Відповісти
Обїднала. Прошу вибачення.
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28.08.2022 22:13 Відповісти
Об"єднала. Не треба вибачатись, вчіться грамотніше писати.
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28.08.2022 22:19 Відповісти
Товариш віндовс і едж виправляє. Не встигаю в окулярах.
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28.08.2022 22:22 Відповісти
Хоча. Вся влада об'їдала народ.
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28.08.2022 22:24 Відповісти
https://lb.ua/society/2021/11/08/498118_kabmin_virishiv_likviduvati_akademiyu.html Академію зовнішньої розвідки України ліквідовано відповідно до розпорядження Кабміну від 5 листопада 2021 року. Таке рішення уряд ухвалив за пропозицією Міністерства освіти і науки.
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28.08.2022 21:56 Відповісти
это ж как раз после Вагнергейта - месть гундосого разведчикам......
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28.08.2022 22:04 Відповісти
Ще й ким ліквідована, плагіатором шкарлетом.
Академія ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ міністерством освіти.
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28.08.2022 22:12 Відповісти
Так-так, ми пам'ятаємо усі "дастіженія" зеленої влади; усі вони -- по 111-й пройдуть.
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28.08.2022 22:36 Відповісти
а цей шо не здав касапам??

зелік щось гівняче нам готує..

відволікає увагу суспільства від чогось значущого..щоб у інформаційному вирі не приділили уваги..
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28.08.2022 21:35 Відповісти
До нас в Миколаїв сьогодні верещучку прислав мабуть будуть щось розміновувати.опит є по Херсону та й договорняк по півдню нада ж виконувати Дерьмакам .
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28.08.2022 21:36 Відповісти
Або контрабас, теж досвід є.
А в її чоловіка є досвід штурму СБУ Альфою "будинку профспілок" під час Майдану
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28.08.2022 23:12 Відповісти
Начальник-- це весільний генерал, може бути кто за вгодно, навід жінка, а всю роботу тягнуть --зам і нач.штабу.
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28.08.2022 21:37 Відповісти
Тоді навіщо їх міняти?
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28.08.2022 21:45 Відповісти
І нач. кадрів.
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28.08.2022 22:04 Відповісти
Чому не відбувся московскій бліцкріг і при чому тут зєквідатори української державності https://www.youtube.com/watch?v=2VWiHnr9wAw&t=1528s&ab_channel=DmytroNews
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28.08.2022 21:37 Відповісти
Кривонос - це тест. як прокатить - наступним буде Залужний.
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28.08.2022 21:38 Відповісти
*** ему..... Пентагон берет ход операции под свой контроль......
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28.08.2022 21:41 Відповісти
Тепер кожен командир на фронті буде думати, а чи законно я обороняю Бахмут, Миколаїв, Харків. Порушувати справи за оборону під час війни, а з розмінуванням розберуться після війни. Просто дикість.
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28.08.2022 21:44 Відповісти
Не дикість, злочин. Державна зрада.
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28.08.2022 21:46 Відповісти
Добре булоб!
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28.08.2022 21:50 Відповісти
так все об этом только и говорят.....
https://youtu.be/ZSsmdd7W2x8
https://youtu.be/WT9gvgcfq_w?t=271
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28.08.2022 22:13 Відповісти
вот очень хорошее:
https://www.youtube.com/watch?v=oskFBv4Qr5U
и я почти уверен, что именно так для гундосого все и закончится....
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28.08.2022 21:39 Відповісти
Після справи проти Кривоноса за "незаконну оборону" хтось ще вірить що у нас є чи буде якась демократія? Будь-кого, хто заважає ЗЄбанді вони знищують кримінальними справами - чисто рашкастайл. До незручних журналістів о 5-й ранку СБУ з обшуком приходить. Який ЄС, про що ви
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28.08.2022 21:40 Відповісти
бубі би на пепереті сидіти - він би там там заробив - огo як!
є різниця між клянчити і хоч маленьший рух зробити в напрямку самим робити на свою ж оборону.
інвестіції в україньське проїзводство зброї може бути в Польщі, Литві, Латвії навіть в Молдові може бути.
але це будуть інвестіції в україньску економіку і біженцям з України робочі місця.
Не бачу цього ні на середню ні ні яку перспективу.
Бачу - "Дайте" і бачу "Ви винуваті як не дасте"... - зелений армагедон!
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28.08.2022 21:41 Відповісти
Конституція - пофіг
Закони - пофіг
Кодекси - пофіг
Держава - пофіг
Економіка - пофіг

Влада - на часі
Рейтинг - на часі
Усунення опонентів - на часі
Договорняки - на часі
Збагачення - на часі

І ще підгузків по-більше, бо обсираються кожного разу, як тільки рота відкриють.

Ви прочитали короткий зміст твору та витворів під назвою "Зелена пліснява".
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28.08.2022 21:43 Відповісти
Дерьмак вибудовує для себе "вертикаль влади", як у фуйла.
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28.08.2022 21:50 Відповісти
Ну і про що це?
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28.08.2022 21:51 Відповісти
коли буба "употребляе власть" - це непроізвольно вертає в квітень 19го і макае нас всіх в зелене лайно.
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28.08.2022 21:51 Відповісти
ЗЕ vs ЗА
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28.08.2022 22:04 Відповісти
не його, а від нього..
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28.08.2022 22:05 Відповісти
А в это время...
29.08.2022 В якості вдячності Україні за титанічні зусилля по затримці його депортації в США*, де проти нього порушено кримінальну справу, Фірташ вирішив відсудити у України Одеський припортовий завод. Все це у Зеленського називається "боротьбою з олігархами".Правда воно як дві краплі води схоже на корупційну схему здачі української власності. 16.07.2022 "Україна свідомо затримує екстрадицію Фірташа з Австрії до США , не видаючи відповідних реєстраційних документів, після рішення Земельного суду Відня у кримінальних справах, що відмовив Фірташу у повторному розгляді справи про допустимість екстрадиції до США"
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28.08.2022 22:10 Відповісти
А зеленому утирку вночі не сняться люди, які загинули через недолуге його керівництво і зраду?
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28.08.2022 22:20 Відповісти
То не його "народ" - то гої, адже фірташі, каломойські і шефіри не скаржаться - їм всьо "по кайфу".
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28.08.2022 22:46 Відповісти
Наркоша бачить тільки розові сни , поки що 😠
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29.08.2022 01:20 Відповісти
Начал со своим корешем ермаком убирать всех патриотов, готовится к переговорам с орками или выполняет оманские обещания, в любом случае "величайший фельдмаршал всех стран и народов" генералиссимус Зе явно лишний в нашей стране!
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28.08.2022 22:29 Відповісти
Главное что квыртальные крысы по заграницам
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28.08.2022 22:55 Відповісти
Бабло рубят квартальные коллеги по цеху
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29.08.2022 01:22 Відповісти
Україна переможе, шо б там не було,
а будуть роки війни, буде кров пот і сльози..
легко не буде, ale Україна переможе!
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29.08.2022 03:25 Відповісти
а давайте пошуткуємо і натягнемо шерстяне?
зелення з нас елекрічство ******** буде добувати...
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29.08.2022 03:40 Відповісти
тоже критиковал зелю и елдака ???
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29.08.2022 06:12 Відповісти
Просто поставлять "свого", який виконає будь-який наказ.
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29.08.2022 13:01 Відповісти
 
 