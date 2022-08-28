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Новости День Независимости
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Зеленский наградил друзей из "Квартала 95" Кошевого и Пикалова орденами "За заслуги"

кошовий,пікалов

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды в честь Дня Независимости Украины.

Соответствующий указ №593/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден президента общества "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICTV) Александр Богуцкий, орденом "За заслуги" I степени - Александр Усик, орденом "За заслуги" ІІ степени - актер Юрий Горбунов, волонтер Виталий Дейнега, волонтер Сергей Притула, корреспонденты "1+1" Наталия Нагорная и Руслан Ярмолюк, главный консультант Управления Департамента Офиса Президента Украины Иван Хуторной, орденом "За заслуги" ІІІ степени - вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, певцы Андрей Данилко, Александр Пономарев, Олег Скрипка, Виталий Козловский, операционный директор общества "1+1 Продакшн" Юрий Калиновский, креативный продюсер общества "1+1 Продакшн" Кошевой и Александр Пикалов, орденом "За мужество" ІІ степени - военный корреспондент общества "Телерадиокомпания "Студия 1+1" Андрей Цаплиенко, орденом княгини Ольги ІІІ степени - журналист новостей "1+1" общества "Телерадиокомпания "Студия 1+1" Наталья Раевская и др.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина обязательно вернется в Донецк, - Зеленский. ВИДЕО

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (20260) Квартал-95 (223) награда (1796)


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Топ комментарии
+144
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28.08.2022 22:57
+130
О, це видатні фронтовики...
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28.08.2022 22:53
+112
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28.08.2022 22:55
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Хотілося б детальніше почути про "заслуги" Верещук, Кубракова і Ляшка
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29.08.2022 09:57 Ответить
Верещук причетна до розмінування Чонгару
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29.08.2022 18:49 Ответить
- А мені? А мені? - Обурено скиглили Сєня, Міка, Оленка. Їм підвивав Тамбовський Вовк.

- А ну цитьте! Губи підкотіть! - гаркнув Радник Президента, власник квартирки на Бейкер Стріт Серьожа, і вже більш лагідно додав - ну хіба, тобі Лєнчик, як матері трьох дітей, орден Княгині Ольги..

- Не смішно, - ображеним голосом відповіла Оленка.

P.S. Дійсно не смішно, $####!
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29.08.2022 09:59 Ответить
В Україні так принято під кінець каденції президента нагороджувати медальками своїх приближенних
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29.08.2022 10:02 Ответить
А що, зеля вже все - кінець? Ну Слава Богу! Бо країна довше не витримає.
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29.08.2022 15:36 Ответить
І не соромно тим ситим мордам з кварталу ті наогроди брати.
Вони ще й будуть їх чіпляти на піджаки на День Перемоги України.
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29.08.2022 10:04 Ответить
Це просто сюріалізм якись 😡
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29.08.2022 10:04 Ответить
Если Украина в ближайшее время не избавиться от этого малоПИД...роского, бениного, Нарко-Дегенерата и его Сброда будет хана....
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29.08.2022 10:10 Ответить
Пока Армия воюет, лучшие ребята отдают свои жизни за Родину, внутри враг захватил всю власть с помощью ермака и ему подобным. Ну видно же, что это разработки ФСБ. Подчинить украинский народ подобной росийской вертикалью власти. Разделить Армию и народ. Все ветви власти у ермака, решает только он, зеленский ширма. Специально своими действиями доводит народ до последней черты терпения: или перетерпит и будет как росии бесформенная масса или уберёт всех, как бывало в истории. Выбор за нами, что больше нравится. Конституция требует защитить
страну. А Рада как высший орган молчит, и есть ли там кто то, или, главное, чтобы платили своевременно. А их всех ещё не наградили за молчание? 95 квартал уже орденоносцы, ещё сколько свободных мест на широкой груди, если ордена там не поместятся, можно ниже, там на животе много места, и ещё ниже.. и сзади. Хорошо кушают, не в армии же.
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29.08.2022 10:12 Ответить
а какие заслуги у морд из квартала?
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29.08.2022 10:18 Ответить
Мужність кошового, що сказав, що не хоче і не буде захищати свою країну. Пікалов туди теж
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29.08.2022 15:38 Ответить
Ветерани колчаківських фронтів? (с)
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29.08.2022 10:31 Ответить
беріть глибше, вони з Віщим Олегом хазарів пи*дили
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29.08.2022 22:47 Ответить
икибастос бомбанулоу зелебобов...
za zaслуги
за какие он себе ряху отьел шире єкрана
шея шире кабині...
наверно накапусте и яблоках
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29.08.2022 10:36 Ответить
Как я ненавижу эту власть мразей.
Боже, если ты есть, убери эту власть навсегда из нашей страны, чтобы они ответили за все свои преступления и навеки замолчали в сырой земле.
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29.08.2022 10:37 Ответить

Страна в состоянии войны, награждение шоуменов в самый раз.
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29.08.2022 10:41 Ответить
Щодо медальок від Зеленського - стенула плечима і пішла собі далі. У нас дуже недостойна влада, яка тим не менше обрана переважною більшістю голосів на легітимних виборах. Можливо, на останніх легітимних виборах - до того все йде. Зеленський відзначатиме лояльних до себе людей, тому що може.

Ми вже не раз бачили подібне, той же Янукович активно практикував різні форми заохочення. Тільки де тепер Янукович і де його пеньки?

Зараз, у розпал війни, неможливо робити політичні прогнози і розклади. Ситуація така, нестабільна. Он цей депутат від слуг народу, який перекинувся на бік росіян - іще півроку тому був цар і бог, головою зачіпав хмари. А вчора його зарізали у власному домі. І якось не дуже допомогли йому партійні рейтинги.

Мене набагато більше хвилює, що Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного. Ось це може бути ознакою катастрофи.

Але я вірю у ЗСУ, вірю у наших професійних військових і покладаюся на силу переконання колективного заходу. Там ціну Вові добре знають, і якщо втримали його за шкірку від капітуляції навесні, то зараз тим більше впораються. Не для того в Україну вливається стільки зброї, щоб все це віддати путіну. https://t.me/nuts_roses/1407
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29.08.2022 13:29 Ответить
до речі, ,,колективниі захід" вовочке діфірамби співає, бурні овації.
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29.08.2022 22:50 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022133514000&__cft__[0]=AZUPZyq8DTRhjyn0Y_0cruZ3aznbvt8OD5hfCnqsYrOHe-sawAR-hESxwyegsz0D6y4zxmFV5urBx0N4akkRchvpa6NQmtuO5LB7zAa-g5-pIMbYrmpESUFtC9pvNoYsuRgr-KqNsuXEZIkjIuQUaufSssxQlb1hTTaks6E3DVHJvAVGFzD7Tcao6szq-RPIudE&__tn__=-UC%2CP-y-R Людмила Демянчук

https://www.facebook.com/valeriy.danilichev 9 год ·

Євгена Кошового - Лисого з Кварталу і його співквартальника Олександра Пікалова, які до 24.02.2022 терміново виїхали до Польщі,

щоб уникнути мобілізації,

Зеленський нагородив орденом

"За заслуги" третьої степені.

Всіх вітаєм !

Ще нагороджений Данилко - Вєрка Сердючка, не знати за що ;

Ірина Верещук за організацію "гуманітарної спецоперації" по здачі азовців в полон ,

а на генерала Кривоноса ДБР відкрило справу за успішний захист аеропорту Жуляни підчас висадки десанту пушкіністів ...
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29.08.2022 10:44 Ответить
Випалити на лобі кожному хто голосував за зелене шапіто слово POHUY... як знак дотичності до "орденоносців" і до того піздеца який відбувається в країні.
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29.08.2022 10:50 Ответить
Etim rojam , vernee - XARYAM , kak konfetka , bil neobxodim etot orden .....zelenskii prodoljaet SVOI spektakl' ......
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29.08.2022 10:55 Ответить
Бидло малороське.
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29.08.2022 11:02 Ответить
Награда нашла хероев.
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29.08.2022 11:04 Ответить
Наталя-Поганка2

@ogBYflJDCLt6ijP

Смачно харкнути в обличчя українцям.... Знайомтесь.. орденоносці... блд...

Oleg Helgiv

@Helg40498291

·

https://twitter.com/Helg40498291/status/1564128597056561155 2 ч

Цікаво, а Кошевий, Пікалов та всі інші закордонні бійці шоу бізу, хоч на нагородження приїхали чи їм дружбан дипломатичною почтою ордени відправив. Тепер наступні в черзі за орденами батальйон Монако.
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29.08.2022 11:06 Ответить
Османский осел совсем охренел!!!! Зелень нужно выкосить под корень!
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29.08.2022 11:09 Ответить
Дійсно, треба ці нагороди зробити пам'ятними жетонами... І розробити зовсім нову ******* систему нагороджень, яку б цінили і поважали як самі лауреати, так і громадяни країни. Але,звичайно, це буде вже не при цій владі зелених малоросів...
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29.08.2022 11:10 Ответить
Було б дійсно смішно, якби не війна... Видайте хлопцям ще й премію на харчі, а то зовсім з лиця спали від трудів непосильних...
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29.08.2022 11:14 Ответить
Дожилися.. Потрібно мати заслуги перед Зеленським, а не перед Україною... Який сором..
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29.08.2022 11:15 Ответить
мерзкі клоуни куражатьсяю 🤡
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29.08.2022 11:16 Ответить
Якщо я не помиляюсь то Кошевий родом з окуповоного Куп'янська.
Може в нього теж 33 бойових виходи як Люсі за лінію фронта. Просто це тримаю у секреті... Може він був у глибокому тилу ворога і він професійний розвідник. Може він офшори рятував.
Не нагнітайте друзі... Там не все так однозначно...
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29.08.2022 11:20 Ответить
Ага, в глибокому тилу спочатку в бункері, а потім
в Польщі і інших країнах.
Фу, гидотний жабячий концерт 95 кварталу
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29.08.2022 15:44 Ответить
D.Groꑭꑭes

@DGronnes

·

https://twitter.com/DGronnes/status/1564099844163125248 4 ч

Хто викреслив Коломойського зі списку нагороджених?
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29.08.2022 11:22 Ответить
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29.08.2022 13:04 Ответить
Какие колоритные ряхи, работники тыла ***.
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29.08.2022 11:38 Ответить
Квартал #95 у мене асоціюється з кладовищем!
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29.08.2022 11:49 Ответить
Хуже ! це вони під керывництвом коломойского і ***** промили мізки недолугому населенню
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29.08.2022 11:52 Ответить
такие ряхи сидят сраки протирают а воевать слабо - снаряды бы таскали по одному ну да други зелени не воюют они все умные а воюют как они любят говорить дураки. Большая половина тварей за рубеж смоталась и сидят там со своими непосильно нажитыми миллионами.
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29.08.2022 11:57 Ответить
війну почав,ядерну загрозу створив.азовців здав,дороги кацапам побудував за наші кошти і т.д...Може х..йло х...йлику шапку мономаха пообіцяв,бо на наполеона пішло все на х..й.Спостерігаючи,що він з нами робить,цими кнуряками,може відволікати народ від під килимних договорнячків проти держави,меж іншим а де його ліве яйце-арахамія?Будем наблюдать!
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29.08.2022 12:02 Ответить
Обманываешь ты своими речами сограждан, настраивая их против войны, под именем покоя ты готовишь им рабство.
Эпаминонд

Саме так зелені прийшли до влади. І саме так Україна отримала війну. Бо повелась на "треба просто перестати стріляти".
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30.08.2022 00:08 Ответить
А фрау Макрель агентшу фсб,наградил орденом за то что та не дала ни ПДЧ ни денег,ни оружия!
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29.08.2022 12:16 Ответить
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29.08.2022 12:18 Ответить
З України, яка стікає кров"ю, "слуги кремля" показово роблять посміховисько, їм мало знищити Україну, разом з їхнім кремлівським партнером, фізично, їм надважливо знищити країну морально, знецінити те що дорого та свято українству, показово витерти обо все це свої брудні ноги. Нагородити Кошевого та Пікалова, Сердючку та інших блазнів орденами за мужність, це черговий показовий плювок в обличчя українському суспільству, який в черговий раз показує яка ница, обмежена антидержавна та антиукраїнська падаль керує зараз країною. І це ще раз доказує, що поки ці антиукраїнські покидьки будуть при владі, наша перемога над москальською ордою буде "не на часі".
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29.08.2022 12:23 Ответить


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29.08.2022 12:25 Ответить
А дермаку медалтьку дать забули
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29.08.2022 12:32 Ответить
Цинізм і дебілізм зашкалює... оце лисе чмо з лейбою "*****" орденоносець...Бл...дь, докажіть мені, що наш "наймудріший нарід"...далі одні матюки.
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29.08.2022 12:34 Ответить
Цей обдовбаний недокерманич насправді іпанутий...
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29.08.2022 12:36 Ответить
Яка стидоба! Дно ще не пробито??? дніще зелене)))) Такий відчай від цих новин....гнати цю зелену гидоту, але ж у нас війна і вони скоти цим користуються....А наші діти в ЗСУ захищають Україну, поки вони тут в тилу медальки отримують.
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29.08.2022 13:00 Ответить
Про Арестовича, щось, забули. Образиться. Та й Зеленському, поки ще Нобелівську премію не отримав, треба Героя України дати і звання генералісімуса присвоїти. Бо не втік.
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29.08.2022 23:51 Ответить
Він уже полковник...не забули...
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30.08.2022 08:11 Ответить
следующее награждение это весь личный состав батальона "Монако"? И заодно присвоение этому легендарному подразделению звания "гвардейского" хотя постойте, гвардейские это ж только у совка русни только, или какая **** разница? стоять, "****" это у других юмористов, у этих просто "какая разница".....
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29.08.2022 13:04 Ответить
зате Кривоноса під рослідування за незаконний захист держави і з Марченка так і не зняли звинувачення. Ріф майстер і компанія уже два роки під обвинуваченням в вбивстві Шеремета.
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29.08.2022 13:09 Ответить
Черговий "зашквар" зелепузіків! Чергове дно пробито! Скільки їх ще буде? Зелень, іди у відставку, не дратуй українців!!!
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29.08.2022 13:17 Ответить
Це даже не смішно-ригати хочеться...
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29.08.2022 13:32 Ответить
Немає ще такого матюка, щоб описати це ***#ство.
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29.08.2022 13:34 Ответить
А на Кривоноса ДБР натравив???
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29.08.2022 13:34 Ответить
МОСЕЙЧУК (Петрусенко, Раевская) (украинская Скабеева) -за отличное облизывание дупы Зеля дал орден княгини Ольги ІІІ ст.

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29.08.2022 13:47 Ответить
так, підтверджують це інші ЗМІ, це вона, 49-літня Наталя Мосейчук за прізвищем першого чоловіка; в дівоцтві Петрусенко; зараз офіційно Раєвська під прізвищем другого чоловіка.
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29.08.2022 19:12 Ответить
не, я ничего не имею против Притулы к примеру или Скрипки с Усиком, но вот это мелочное, а давайте еще и "дружков моих наградим" выглядит прямо скажем так себе, вова взял на работу в первые пару месяцев другого имиджмейкера с командой, похоже сейчас их уволили или сожрали, а старая команда вернулась.....
Херовенько, тащите обратно их, да "зеленский второй Черчиль", это тоже убогенько, но все таки поприличнее "найвеличнійшого лідера **********"...
Я очень надеюсь ,что народ Украины не настолько туп, и необучаем, что бы не устроить Зеленскому, то, единственное сходство с Черчилем, которого Зеленский достоин : с треском проигранные, первые послевоенные выборы ...... Но если честно , после яныка и зеленского первого я могу и ошибаться, и народ все таки непроходимо туп, но туп это пол беды, страшное слово НЕОБУЧАЕМ!
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29.08.2022 14:18 Ответить
Видно наш голова без голови.
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29.08.2022 21:06 Ответить
Український народ у 2019-му їбонувся вкрай, обравши у прези довбойоба.
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29.08.2022 22:39 Ответить
КОГНИТИВНИЙ ДИСОНАНС ТА ВІКНО ОВЕРТОНА. ЗЕЛЕНЕ ТРАКТУВАННЯ.

Психологія має сотні малозрозумілих визначень. ******* влада дозволяє пояснити їх буквально на пальцях.

Візьму лише парочку.

Перше поняття. «Когнітивний дисонанс». У науці - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок. Простіше - це коли якась https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZUguw-M9H2cMNh8AKHPtSb7IIrvNFP6-R4pwGr6wRg9guN3Hv4pkIBh6YhUhpWDsvoSttzmcD91Xr-Boyi3D3J1D7J1VX_QlCl2EYxISN9R6JA6bG5HKamO35k82iEstIgsIz61mxULmgU0wgvLnLo6oPm-6hIlAHvEeDVxFD02-w&__tn__=R]-R #ерня у голові не вкладається і ти здивовано вигукуєш - «о#уєть!».

Друге поняття «Вікно Овертона» - у кожен момент часу певні ідеї складають діючу норму, утворюючи точку відліку, а решта ідеї можуть або входити в діапазон допустимих, або ні. Простіше - коли влада примушує суспільство повірити у прийнятність до того неприйнятних речей. Ще простіше - впіхнуть ***********.

Сьогоднішній приклад - указ президента України №593/2022 (від 23 серпня 2022 року)

Трошки процитую.

«…Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня:

ГОРБУНОВА Юрія Миколайовича - актора, продюсера (це той, що «Танець з зірками»);

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:

ВЕРЕЩУК Ірину Андріївну - Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мері Попінс з парасолькою, шанувальниця Пуйла та фанатка Чонгар-челенджів);

ДАНИЛКА Андрія Михайловича - артиста, співака, сценариста, композитора (ну хто не знає Вєрку Сердючку);

КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Віталійовича - співака (це той, якому було похєр чий Крим);

КОШОВОГО Євгена Вікторовича - актора, ведучого програм (лисий-95, який не пішов на війну, бо він непідготовлений і його одразу вб'є снайпер!);

ПІКАЛОВА Олександра Вікторовича - актора, ведучого програм (корєш лисого-95, разом з яким є героїчним співведучим «Байрактаршоу». Ну ви пам'ятаєте ті дві сирітські пики на екрані майже щодня);

СМІЛЯНСЬКОГО Ігоря Юхимовича - генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта", м.Київ.

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

МОГИЛУ (МОГИЛЕВСЬКУ) Наталію Олексіївну - співачку, композитора, м.Київ (ну це та, що на виборах топила спочатку за Кучму, потім за Януковича, потім за Джулію).

Ще в указі - фахівці ОПи, чемпіони з тайського боксу, фрістайлу, сумо, акробатики, прокурори, глашатаї каналу «Рада» та «1+1».

Військових у цьому указі немає (ще розкажіть мені, що мабуть вони в іншому указі).

Нагадую - цей указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»!

Тобто указ про нагородження тих, хто своєю багаторічною працею, героїзмом, звитягою, громадською діяльністю, інколи з ризиком для життя встановлював та зміцнював нашу з вами незалежність.

В Указі так і записано: "За значні заслуги у зміцненні української державності, МУЖНІСТЬ І САМОВІДДАНІСТЬ, ВИЯВЛЕНІ У ЗАХИСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

У цьому указі немає прізвищ В.Ющенка, П.Порошенко (волонтерить), О.Турчинова (воює), Ю.Луценко (воює) - (кожен має право мати своє відношення до цих персон, але…), немає прізвищ кавалера французького ордену Іноземного легіону Ліни Костенко, Ади Роговцевої, десятків інших видатних, підкреслюю - ВИДАТНИХ державних діячів і патріотів України, митців, художників, архітекторів, правників, справжніх патріотів-народних депутатів. Немає.

А от директор Укрпошти - є. І десь сумує Шмонатік - не знайшов себе у списку.

Я не суддя. І не керівник ОПи, щоб вписувати або викреслювати прізвища у списку на нагородження.

Я просто кажу про наслідки когнітивного дисонансу - «о#уєть!».

Та про наслідки «творчого застосування» «Вікна Овертона». Якщо вчинок «не налазить на голову», почекайте… налізе.

Вангую, що на День захисників і захисниць України в указі гаранта ми побачимо багато знайомих і близьких до влади прізвищ, від яких знову відчуємо і дисонанс і іншу https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZUguw-M9H2cMNh8AKHPtSb7IIrvNFP6-R4pwGr6wRg9guN3Hv4pkIBh6YhUhpWDsvoSttzmcD91Xr-Boyi3D3J1D7J1VX_QlCl2EYxISN9R6JA6bG5HKamO35k82iEstIgsIz61mxULmgU0wgvLnLo6oPm-6hIlAHvEeDVxFD02-w&__tn__=R]-R #ерню ...

Бережіть серце.

Позивний Don.
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29.08.2022 23:12 Ответить
Схоже, що ознакою порядності людини стає відсутність нагород від цієї влади. Навіть коментувати гидко.
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29.08.2022 23:31 Ответить
Капець...
Козловського не памятаю вже як і виглядає...
Скрипка, пробулькав колись щось, на тому і держиться...
Два з Кварталу, морди роз'іли і пороха тролять...вояки ще ті....
І т.д....
Жах...
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30.08.2022 08:04 Ответить
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