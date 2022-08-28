Зеленский наградил друзей из "Квартала 95" Кошевого и Пикалова орденами "За заслуги"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды в честь Дня Независимости Украины.

Соответствующий указ №593/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В частности орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден президента общества "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICTV) Александр Богуцкий, орденом "За заслуги" I степени - Александр Усик, орденом "За заслуги" ІІ степени - актер Юрий Горбунов, волонтер Виталий Дейнега, волонтер Сергей Притула, корреспонденты "1+1" Наталия Нагорная и Руслан Ярмолюк, главный консультант Управления Департамента Офиса Президента Украины Иван Хуторной, орденом "За заслуги" ІІІ степени - вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, певцы Андрей Данилко, Александр Пономарев, Олег Скрипка, Виталий Козловский, операционный директор общества "1+1 Продакшн" Юрий Калиновский, креативный продюсер общества "1+1 Продакшн" Кошевой и Александр Пикалов, орденом "За мужество" ІІ степени - военный корреспондент общества "Телерадиокомпания "Студия 1+1" Андрей Цаплиенко, орденом княгини Ольги ІІІ степени - журналист новостей "1+1" общества "Телерадиокомпания "Студия 1+1" Наталья Раевская и др.

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