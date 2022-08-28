Зеленский наградил друзей из "Квартала 95" Кошевого и Пикалова орденами "За заслуги"
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил государственные награды в честь Дня Независимости Украины.
Соответствующий указ №593/2022 опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
В частности орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден президента общества "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICTV) Александр Богуцкий, орденом "За заслуги" I степени - Александр Усик, орденом "За заслуги" ІІ степени - актер Юрий Горбунов, волонтер Виталий Дейнега, волонтер Сергей Притула, корреспонденты "1+1" Наталия Нагорная и Руслан Ярмолюк, главный консультант Управления Департамента Офиса Президента Украины Иван Хуторной, орденом "За заслуги" ІІІ степени - вице-премьер-министр Ирина Верещук, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, певцы Андрей Данилко, Александр Пономарев, Олег Скрипка, Виталий Козловский, операционный директор общества "1+1 Продакшн" Юрий Калиновский, креативный продюсер общества "1+1 Продакшн" Кошевой и Александр Пикалов, орденом "За мужество" ІІ степени - военный корреспондент общества "Телерадиокомпания "Студия 1+1" Андрей Цаплиенко, орденом княгини Ольги ІІІ степени - журналист новостей "1+1" общества "Телерадиокомпания "Студия 1+1" Наталья Раевская и др.
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- А ну цитьте! Губи підкотіть! - гаркнув Радник Президента, власник квартирки на Бейкер Стріт Серьожа, і вже більш лагідно додав - ну хіба, тобі Лєнчик, як матері трьох дітей, орден Княгині Ольги..
- Не смішно, - ображеним голосом відповіла Оленка.
P.S. Дійсно не смішно, $####!
Вони ще й будуть їх чіпляти на піджаки на День Перемоги України.
страну. А Рада как высший орган молчит, и есть ли там кто то, или, главное, чтобы платили своевременно. А их всех ещё не наградили за молчание? 95 квартал уже орденоносцы, ещё сколько свободных мест на широкой груди, если ордена там не поместятся, можно ниже, там на животе много места, и ещё ниже.. и сзади. Хорошо кушают, не в армии же.
za zaслуги
за какие он себе ряху отьел шире єкрана
шея шире кабині...
наверно накапусте и яблоках
Боже, если ты есть, убери эту власть навсегда из нашей страны, чтобы они ответили за все свои преступления и навеки замолчали в сырой земле.
Страна в состоянии войны, награждение шоуменов в самый раз.
Ми вже не раз бачили подібне, той же Янукович активно практикував різні форми заохочення. Тільки де тепер Янукович і де його пеньки?
Зараз, у розпал війни, неможливо робити політичні прогнози і розклади. Ситуація така, нестабільна. Он цей депутат від слуг народу, який перекинувся на бік росіян - іще півроку тому був цар і бог, головою зачіпав хмари. А вчора його зарізали у власному домі. І якось не дуже допомогли йому партійні рейтинги.
Мене набагато більше хвилює, що Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного. Ось це може бути ознакою катастрофи.
Але я вірю у ЗСУ, вірю у наших професійних військових і покладаюся на силу переконання колективного заходу. Там ціну Вові добре знають, і якщо втримали його за шкірку від капітуляції навесні, то зараз тим більше впораються. Не для того в Україну вливається стільки зброї, щоб все це віддати путіну. https://t.me/nuts_roses/1407
https://www.facebook.com/valeriy.danilichev 9 год ·
Євгена Кошового - Лисого з Кварталу і його співквартальника Олександра Пікалова, які до 24.02.2022 терміново виїхали до Польщі,
щоб уникнути мобілізації,
Зеленський нагородив орденом
"За заслуги" третьої степені.
Всіх вітаєм !
Ще нагороджений Данилко - Вєрка Сердючка, не знати за що ;
Ірина Верещук за організацію "гуманітарної спецоперації" по здачі азовців в полон ,
а на генерала Кривоноса ДБР відкрило справу за успішний захист аеропорту Жуляни підчас висадки десанту пушкіністів ...
@ogBYflJDCLt6ijP
Смачно харкнути в обличчя українцям.... Знайомтесь.. орденоносці... блд...
Oleg Helgiv
@Helg40498291
·
https://twitter.com/Helg40498291/status/1564128597056561155 2 ч
Цікаво, а Кошевий, Пікалов та всі інші закордонні бійці шоу бізу, хоч на нагородження приїхали чи їм дружбан дипломатичною почтою ордени відправив. Тепер наступні в черзі за орденами батальйон Монако.
Може в нього теж 33 бойових виходи як Люсі за лінію фронта. Просто це тримаю у секреті... Може він був у глибокому тилу ворога і він професійний розвідник. Може він офшори рятував.
Не нагнітайте друзі... Там не все так однозначно...
в Польщі і інших країнах.
Фу, гидотний жабячий концерт 95 кварталу
@DGronnes
·
https://twitter.com/DGronnes/status/1564099844163125248 4 ч
Хто викреслив Коломойського зі списку нагороджених?
Эпаминонд
Саме так зелені прийшли до влади. І саме так Україна отримала війну. Бо повелась на "треба просто перестати стріляти".
совкарусни только, или какая **** разница? стоять, "****" это у других юмористов, у этих просто "какая разница".....
Херовенько, тащите обратно их, да "зеленский второй Черчиль", это тоже убогенько, но все таки поприличнее "найвеличнійшого лідера **********"...
Я очень надеюсь ,что народ Украины не настолько туп, и необучаем, что бы не устроить Зеленскому, то, единственное сходство с Черчилем, которого Зеленский достоин : с треском проигранные, первые послевоенные выборы ...... Но если честно , после яныка и зеленского первого я могу и ошибаться, и народ все таки непроходимо туп, но туп это пол беды, страшное слово НЕОБУЧАЕМ!
Психологія має сотні малозрозумілих визначень. ******* влада дозволяє пояснити їх буквально на пальцях.
Візьму лише парочку.
Перше поняття. «Когнітивний дисонанс». У науці - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок. Простіше - це коли якась https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZUguw-M9H2cMNh8AKHPtSb7IIrvNFP6-R4pwGr6wRg9guN3Hv4pkIBh6YhUhpWDsvoSttzmcD91Xr-Boyi3D3J1D7J1VX_QlCl2EYxISN9R6JA6bG5HKamO35k82iEstIgsIz61mxULmgU0wgvLnLo6oPm-6hIlAHvEeDVxFD02-w&__tn__=R]-R #ерня у голові не вкладається і ти здивовано вигукуєш - «о#уєть!».
Друге поняття «Вікно Овертона» - у кожен момент часу певні ідеї складають діючу норму, утворюючи точку відліку, а решта ідеї можуть або входити в діапазон допустимих, або ні. Простіше - коли влада примушує суспільство повірити у прийнятність до того неприйнятних речей. Ще простіше - впіхнуть ***********.
Сьогоднішній приклад - указ президента України №593/2022 (від 23 серпня 2022 року)
Трошки процитую.
«…Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня:
ГОРБУНОВА Юрія Миколайовича - актора, продюсера (це той, що «Танець з зірками»);
Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:
ВЕРЕЩУК Ірину Андріївну - Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мері Попінс з парасолькою, шанувальниця Пуйла та фанатка Чонгар-челенджів);
ДАНИЛКА Андрія Михайловича - артиста, співака, сценариста, композитора (ну хто не знає Вєрку Сердючку);
КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Віталійовича - співака (це той, якому було похєр чий Крим);
КОШОВОГО Євгена Вікторовича - актора, ведучого програм (лисий-95, який не пішов на війну, бо він непідготовлений і його одразу вб'є снайпер!);
ПІКАЛОВА Олександра Вікторовича - актора, ведучого програм (корєш лисого-95, разом з яким є героїчним співведучим «Байрактаршоу». Ну ви пам'ятаєте ті дві сирітські пики на екрані майже щодня);
СМІЛЯНСЬКОГО Ігоря Юхимовича - генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта", м.Київ.
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:
МОГИЛУ (МОГИЛЕВСЬКУ) Наталію Олексіївну - співачку, композитора, м.Київ (ну це та, що на виборах топила спочатку за Кучму, потім за Януковича, потім за Джулію).
Ще в указі - фахівці ОПи, чемпіони з тайського боксу, фрістайлу, сумо, акробатики, прокурори, глашатаї каналу «Рада» та «1+1».
Військових у цьому указі немає (ще розкажіть мені, що мабуть вони в іншому указі).
Нагадую - цей указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»!
Тобто указ про нагородження тих, хто своєю багаторічною працею, героїзмом, звитягою, громадською діяльністю, інколи з ризиком для життя встановлював та зміцнював нашу з вами незалежність.
В Указі так і записано: "За значні заслуги у зміцненні української державності, МУЖНІСТЬ І САМОВІДДАНІСТЬ, ВИЯВЛЕНІ У ЗАХИСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".
У цьому указі немає прізвищ В.Ющенка, П.Порошенко (волонтерить), О.Турчинова (воює), Ю.Луценко (воює) - (кожен має право мати своє відношення до цих персон, але…), немає прізвищ кавалера французького ордену Іноземного легіону Ліни Костенко, Ади Роговцевої, десятків інших видатних, підкреслюю - ВИДАТНИХ державних діячів і патріотів України, митців, художників, архітекторів, правників, справжніх патріотів-народних депутатів. Немає.
А от директор Укрпошти - є. І десь сумує Шмонатік - не знайшов себе у списку.
Я не суддя. І не керівник ОПи, щоб вписувати або викреслювати прізвища у списку на нагородження.
Я просто кажу про наслідки когнітивного дисонансу - «о#уєть!».
Та про наслідки «творчого застосування» «Вікна Овертона». Якщо вчинок «не налазить на голову», почекайте… налізе.
Вангую, що на День захисників і захисниць України в указі гаранта ми побачимо багато знайомих і близьких до влади прізвищ, від яких знову відчуємо і дисонанс і іншу https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZUguw-M9H2cMNh8AKHPtSb7IIrvNFP6-R4pwGr6wRg9guN3Hv4pkIBh6YhUhpWDsvoSttzmcD91Xr-Boyi3D3J1D7J1VX_QlCl2EYxISN9R6JA6bG5HKamO35k82iEstIgsIz61mxULmgU0wgvLnLo6oPm-6hIlAHvEeDVxFD02-w&__tn__=R]-R #ерню ...
Бережіть серце.
Позивний Don.
Козловського не памятаю вже як і виглядає...
Скрипка, пробулькав колись щось, на тому і держиться...
Два з Кварталу, морди роз'іли і пороха тролять...вояки ще ті....
І т.д....
Жах...