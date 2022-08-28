Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України.

Відповідний указ №593/2022 опубліковано на сайті голови держави, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагородженопрезидента товариства "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV) Олександра Богуцького, орденом "За заслуги" І ступеня - Олександра Усика, орденом "За заслуги" ІІ ступеня - актора Юрія Горбунова, волонтера Віталія Дейнегу, волонтера Сергія Притулу, кореспондентів "1+1" Наталію Нагорну та Руслана Ярмолюка, головного консультанта Управління Департаменту Офісу Президента України Івана Хуторного, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - віце-прем’єр-міністра Ірину Верещук, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, співаків Андрія Данилка, Олександра Пономарьова, Олега Скрипку, Віталія Козловського, операційного директора товариства "1+1 Продакшн" Юрія Калиновського, креативного продюсера товариства "1+1 Продакшн" Ірину Нікончук, акторів з "кварталу 95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова, орденом "За мужність" ІІ ступеня - військового кореспондента товариства "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" Андрія Цаплієнка, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - кореспондента новин "1+1" у Херсонській області Олену Ваніну та журналістку, ведучу програм товариства "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" Наталію Раєвську та ін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завтра у марафоні "Єдині новини" покажуть концерт "Вечірнього Кварталу"