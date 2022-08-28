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Новини День Незалежності
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Зеленський нагородив друзів з "Кварталу 95" Кошового та Пікалова орденами "За заслуги"

кошовий,пікалов

Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди з нагоди Дня Незалежності України.

Відповідний указ №593/2022 опубліковано на сайті голови держави, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня нагородженопрезидента товариства "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV) Олександра Богуцького, орденом "За заслуги" І ступеня - Олександра Усика, орденом "За заслуги" ІІ ступеня - актора Юрія Горбунова, волонтера Віталія Дейнегу, волонтера Сергія Притулу, кореспондентів "1+1" Наталію Нагорну та Руслана Ярмолюка, головного консультанта Управління Департаменту Офісу Президента України Івана Хуторного, орденом "За заслуги" ІІІ ступеня - віце-прем’єр-міністра Ірину Верещук, міністра інфраструктури Олександра Кубракова, міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, співаків Андрія Данилка, Олександра Пономарьова, Олега Скрипку, Віталія Козловського, операційного директора товариства "1+1 Продакшн" Юрія Калиновського, креативного продюсера товариства "1+1 Продакшн" Ірину Нікончук, акторів з "кварталу 95" Євгена Кошового та Олександра Пікалова, орденом "За мужність" ІІ ступеня - військового кореспондента товариства "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" Андрія Цаплієнка, орденом княгині Ольги ІІІ ступеня - кореспондента новин "1+1" у Херсонській області Олену Ваніну та журналістку, ведучу програм товариства "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" Наталію Раєвську та ін.

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Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (23727) Квартал-95 (183) нагорода (1258)


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Топ коментарі
+144
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28.08.2022 22:57
+130
О, це видатні фронтовики...
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28.08.2022 22:53
+112
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28.08.2022 22:55
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Хотілося б детальніше почути про "заслуги" Верещук, Кубракова і Ляшка
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29.08.2022 09:57 Відповісти
Верещук причетна до розмінування Чонгару
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29.08.2022 18:49 Відповісти
- А мені? А мені? - Обурено скиглили Сєня, Міка, Оленка. Їм підвивав Тамбовський Вовк.

- А ну цитьте! Губи підкотіть! - гаркнув Радник Президента, власник квартирки на Бейкер Стріт Серьожа, і вже більш лагідно додав - ну хіба, тобі Лєнчик, як матері трьох дітей, орден Княгині Ольги..

- Не смішно, - ображеним голосом відповіла Оленка.

P.S. Дійсно не смішно, $####!
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29.08.2022 09:59 Відповісти
В Україні так принято під кінець каденції президента нагороджувати медальками своїх приближенних
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29.08.2022 10:02 Відповісти
А що, зеля вже все - кінець? Ну Слава Богу! Бо країна довше не витримає.
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29.08.2022 15:36 Відповісти
І не соромно тим ситим мордам з кварталу ті наогроди брати.
Вони ще й будуть їх чіпляти на піджаки на День Перемоги України.
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29.08.2022 10:04 Відповісти
Це просто сюріалізм якись 😡
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29.08.2022 10:04 Відповісти
Если Украина в ближайшее время не избавиться от этого малоПИД...роского, бениного, Нарко-Дегенерата и его Сброда будет хана....
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29.08.2022 10:10 Відповісти
Пока Армия воюет, лучшие ребята отдают свои жизни за Родину, внутри враг захватил всю власть с помощью ермака и ему подобным. Ну видно же, что это разработки ФСБ. Подчинить украинский народ подобной росийской вертикалью власти. Разделить Армию и народ. Все ветви власти у ермака, решает только он, зеленский ширма. Специально своими действиями доводит народ до последней черты терпения: или перетерпит и будет как росии бесформенная масса или уберёт всех, как бывало в истории. Выбор за нами, что больше нравится. Конституция требует защитить
страну. А Рада как высший орган молчит, и есть ли там кто то, или, главное, чтобы платили своевременно. А их всех ещё не наградили за молчание? 95 квартал уже орденоносцы, ещё сколько свободных мест на широкой груди, если ордена там не поместятся, можно ниже, там на животе много места, и ещё ниже.. и сзади. Хорошо кушают, не в армии же.
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29.08.2022 10:12 Відповісти
а какие заслуги у морд из квартала?
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29.08.2022 10:18 Відповісти
Мужність кошового, що сказав, що не хоче і не буде захищати свою країну. Пікалов туди теж
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29.08.2022 15:38 Відповісти
Ветерани колчаківських фронтів? (с)
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29.08.2022 10:31 Відповісти
беріть глибше, вони з Віщим Олегом хазарів пи*дили
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29.08.2022 22:47 Відповісти
икибастос бомбанулоу зелебобов...
za zaслуги
за какие он себе ряху отьел шире єкрана
шея шире кабині...
наверно накапусте и яблоках
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29.08.2022 10:36 Відповісти
Как я ненавижу эту власть мразей.
Боже, если ты есть, убери эту власть навсегда из нашей страны, чтобы они ответили за все свои преступления и навеки замолчали в сырой земле.
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29.08.2022 10:37 Відповісти

Страна в состоянии войны, награждение шоуменов в самый раз.
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29.08.2022 10:41 Відповісти
Щодо медальок від Зеленського - стенула плечима і пішла собі далі. У нас дуже недостойна влада, яка тим не менше обрана переважною більшістю голосів на легітимних виборах. Можливо, на останніх легітимних виборах - до того все йде. Зеленський відзначатиме лояльних до себе людей, тому що може.

Ми вже не раз бачили подібне, той же Янукович активно практикував різні форми заохочення. Тільки де тепер Янукович і де його пеньки?

Зараз, у розпал війни, неможливо робити політичні прогнози і розклади. Ситуація така, нестабільна. Он цей депутат від слуг народу, який перекинувся на бік росіян - іще півроку тому був цар і бог, головою зачіпав хмари. А вчора його зарізали у власному домі. І якось не дуже допомогли йому партійні рейтинги.

Мене набагато більше хвилює, що Зеленський втручається в оперативне керівництво бойовими діями і дозволяє собі скасовувати кадрові призначення Залужного. Ось це може бути ознакою катастрофи.

Але я вірю у ЗСУ, вірю у наших професійних військових і покладаюся на силу переконання колективного заходу. Там ціну Вові добре знають, і якщо втримали його за шкірку від капітуляції навесні, то зараз тим більше впораються. Не для того в Україну вливається стільки зброї, щоб все це віддати путіну. https://t.me/nuts_roses/1407
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29.08.2022 13:29 Відповісти
до речі, ,,колективниі захід" вовочке діфірамби співає, бурні овації.
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29.08.2022 22:50 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022133514000&__cft__[0]=AZUPZyq8DTRhjyn0Y_0cruZ3aznbvt8OD5hfCnqsYrOHe-sawAR-hESxwyegsz0D6y4zxmFV5urBx0N4akkRchvpa6NQmtuO5LB7zAa-g5-pIMbYrmpESUFtC9pvNoYsuRgr-KqNsuXEZIkjIuQUaufSssxQlb1hTTaks6E3DVHJvAVGFzD7Tcao6szq-RPIudE&__tn__=-UC%2CP-y-R Людмила Демянчук

https://www.facebook.com/valeriy.danilichev 9 год ·

Євгена Кошового - Лисого з Кварталу і його співквартальника Олександра Пікалова, які до 24.02.2022 терміново виїхали до Польщі,

щоб уникнути мобілізації,

Зеленський нагородив орденом

"За заслуги" третьої степені.

Всіх вітаєм !

Ще нагороджений Данилко - Вєрка Сердючка, не знати за що ;

Ірина Верещук за організацію "гуманітарної спецоперації" по здачі азовців в полон ,

а на генерала Кривоноса ДБР відкрило справу за успішний захист аеропорту Жуляни підчас висадки десанту пушкіністів ...
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29.08.2022 10:44 Відповісти
Випалити на лобі кожному хто голосував за зелене шапіто слово POHUY... як знак дотичності до "орденоносців" і до того піздеца який відбувається в країні.
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29.08.2022 10:50 Відповісти
Etim rojam , vernee - XARYAM , kak konfetka , bil neobxodim etot orden .....zelenskii prodoljaet SVOI spektakl' ......
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29.08.2022 10:55 Відповісти
Бидло малороське.
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29.08.2022 11:02 Відповісти
Награда нашла хероев.
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29.08.2022 11:04 Відповісти
Наталя-Поганка2

@ogBYflJDCLt6ijP

Смачно харкнути в обличчя українцям.... Знайомтесь.. орденоносці... блд...

Oleg Helgiv

@Helg40498291

·

https://twitter.com/Helg40498291/status/1564128597056561155 2 ч

Цікаво, а Кошевий, Пікалов та всі інші закордонні бійці шоу бізу, хоч на нагородження приїхали чи їм дружбан дипломатичною почтою ордени відправив. Тепер наступні в черзі за орденами батальйон Монако.
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29.08.2022 11:06 Відповісти
Османский осел совсем охренел!!!! Зелень нужно выкосить под корень!
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29.08.2022 11:09 Відповісти
Дійсно, треба ці нагороди зробити пам'ятними жетонами... І розробити зовсім нову ******* систему нагороджень, яку б цінили і поважали як самі лауреати, так і громадяни країни. Але,звичайно, це буде вже не при цій владі зелених малоросів...
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29.08.2022 11:10 Відповісти
Було б дійсно смішно, якби не війна... Видайте хлопцям ще й премію на харчі, а то зовсім з лиця спали від трудів непосильних...
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29.08.2022 11:14 Відповісти
Дожилися.. Потрібно мати заслуги перед Зеленським, а не перед Україною... Який сором..
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29.08.2022 11:15 Відповісти
мерзкі клоуни куражатьсяю 🤡
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29.08.2022 11:16 Відповісти
Якщо я не помиляюсь то Кошевий родом з окуповоного Куп'янська.
Може в нього теж 33 бойових виходи як Люсі за лінію фронта. Просто це тримаю у секреті... Може він був у глибокому тилу ворога і він професійний розвідник. Може він офшори рятував.
Не нагнітайте друзі... Там не все так однозначно...
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29.08.2022 11:20 Відповісти
Ага, в глибокому тилу спочатку в бункері, а потім
в Польщі і інших країнах.
Фу, гидотний жабячий концерт 95 кварталу
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29.08.2022 15:44 Відповісти
D.Groꑭꑭes

@DGronnes

·

https://twitter.com/DGronnes/status/1564099844163125248 4 ч

Хто викреслив Коломойського зі списку нагороджених?
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29.08.2022 11:22 Відповісти
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29.08.2022 13:04 Відповісти
Какие колоритные ряхи, работники тыла ***.
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29.08.2022 11:38 Відповісти
Квартал #95 у мене асоціюється з кладовищем!
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29.08.2022 11:49 Відповісти
Хуже ! це вони під керывництвом коломойского і ***** промили мізки недолугому населенню
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29.08.2022 11:52 Відповісти
такие ряхи сидят сраки протирают а воевать слабо - снаряды бы таскали по одному ну да други зелени не воюют они все умные а воюют как они любят говорить дураки. Большая половина тварей за рубеж смоталась и сидят там со своими непосильно нажитыми миллионами.
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29.08.2022 11:57 Відповісти
війну почав,ядерну загрозу створив.азовців здав,дороги кацапам побудував за наші кошти і т.д...Може х..йло х...йлику шапку мономаха пообіцяв,бо на наполеона пішло все на х..й.Спостерігаючи,що він з нами робить,цими кнуряками,може відволікати народ від під килимних договорнячків проти держави,меж іншим а де його ліве яйце-арахамія?Будем наблюдать!
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29.08.2022 12:02 Відповісти
Обманываешь ты своими речами сограждан, настраивая их против войны, под именем покоя ты готовишь им рабство.
Эпаминонд

Саме так зелені прийшли до влади. І саме так Україна отримала війну. Бо повелась на "треба просто перестати стріляти".
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30.08.2022 00:08 Відповісти
А фрау Макрель агентшу фсб,наградил орденом за то что та не дала ни ПДЧ ни денег,ни оружия!
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29.08.2022 12:16 Відповісти
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29.08.2022 12:18 Відповісти
З України, яка стікає кров"ю, "слуги кремля" показово роблять посміховисько, їм мало знищити Україну, разом з їхнім кремлівським партнером, фізично, їм надважливо знищити країну морально, знецінити те що дорого та свято українству, показово витерти обо все це свої брудні ноги. Нагородити Кошевого та Пікалова, Сердючку та інших блазнів орденами за мужність, це черговий показовий плювок в обличчя українському суспільству, який в черговий раз показує яка ница, обмежена антидержавна та антиукраїнська падаль керує зараз країною. І це ще раз доказує, що поки ці антиукраїнські покидьки будуть при владі, наша перемога над москальською ордою буде "не на часі".
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29.08.2022 12:23 Відповісти


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29.08.2022 12:25 Відповісти
А дермаку медалтьку дать забули
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29.08.2022 12:32 Відповісти
Цинізм і дебілізм зашкалює... оце лисе чмо з лейбою "*****" орденоносець...Бл...дь, докажіть мені, що наш "наймудріший нарід"...далі одні матюки.
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29.08.2022 12:34 Відповісти
Цей обдовбаний недокерманич насправді іпанутий...
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29.08.2022 12:36 Відповісти
Яка стидоба! Дно ще не пробито??? дніще зелене)))) Такий відчай від цих новин....гнати цю зелену гидоту, але ж у нас війна і вони скоти цим користуються....А наші діти в ЗСУ захищають Україну, поки вони тут в тилу медальки отримують.
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29.08.2022 13:00 Відповісти
Про Арестовича, щось, забули. Образиться. Та й Зеленському, поки ще Нобелівську премію не отримав, треба Героя України дати і звання генералісімуса присвоїти. Бо не втік.
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29.08.2022 23:51 Відповісти
Він уже полковник...не забули...
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30.08.2022 08:11 Відповісти
следующее награждение это весь личный состав батальона "Монако"? И заодно присвоение этому легендарному подразделению звания "гвардейского" хотя постойте, гвардейские это ж только у совка русни только, или какая **** разница? стоять, "****" это у других юмористов, у этих просто "какая разница".....
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29.08.2022 13:04 Відповісти
зате Кривоноса під рослідування за незаконний захист держави і з Марченка так і не зняли звинувачення. Ріф майстер і компанія уже два роки під обвинуваченням в вбивстві Шеремета.
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29.08.2022 13:09 Відповісти
Черговий "зашквар" зелепузіків! Чергове дно пробито! Скільки їх ще буде? Зелень, іди у відставку, не дратуй українців!!!
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29.08.2022 13:17 Відповісти
Це даже не смішно-ригати хочеться...
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29.08.2022 13:32 Відповісти
Немає ще такого матюка, щоб описати це ***#ство.
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29.08.2022 13:34 Відповісти
А на Кривоноса ДБР натравив???
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29.08.2022 13:34 Відповісти
МОСЕЙЧУК (Петрусенко, Раевская) (украинская Скабеева) -за отличное облизывание дупы Зеля дал орден княгини Ольги ІІІ ст.

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29.08.2022 13:47 Відповісти
так, підтверджують це інші ЗМІ, це вона, 49-літня Наталя Мосейчук за прізвищем першого чоловіка; в дівоцтві Петрусенко; зараз офіційно Раєвська під прізвищем другого чоловіка.
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29.08.2022 19:12 Відповісти
не, я ничего не имею против Притулы к примеру или Скрипки с Усиком, но вот это мелочное, а давайте еще и "дружков моих наградим" выглядит прямо скажем так себе, вова взял на работу в первые пару месяцев другого имиджмейкера с командой, похоже сейчас их уволили или сожрали, а старая команда вернулась.....
Херовенько, тащите обратно их, да "зеленский второй Черчиль", это тоже убогенько, но все таки поприличнее "найвеличнійшого лідера **********"...
Я очень надеюсь ,что народ Украины не настолько туп, и необучаем, что бы не устроить Зеленскому, то, единственное сходство с Черчилем, которого Зеленский достоин : с треском проигранные, первые послевоенные выборы ...... Но если честно , после яныка и зеленского первого я могу и ошибаться, и народ все таки непроходимо туп, но туп это пол беды, страшное слово НЕОБУЧАЕМ!
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29.08.2022 14:18 Відповісти
Видно наш голова без голови.
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29.08.2022 21:06 Відповісти
Український народ у 2019-му їбонувся вкрай, обравши у прези довбойоба.
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29.08.2022 22:39 Відповісти
КОГНИТИВНИЙ ДИСОНАНС ТА ВІКНО ОВЕРТОНА. ЗЕЛЕНЕ ТРАКТУВАННЯ.

Психологія має сотні малозрозумілих визначень. ******* влада дозволяє пояснити їх буквально на пальцях.

Візьму лише парочку.

Перше поняття. «Когнітивний дисонанс». У науці - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок. Простіше - це коли якась https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZUguw-M9H2cMNh8AKHPtSb7IIrvNFP6-R4pwGr6wRg9guN3Hv4pkIBh6YhUhpWDsvoSttzmcD91Xr-Boyi3D3J1D7J1VX_QlCl2EYxISN9R6JA6bG5HKamO35k82iEstIgsIz61mxULmgU0wgvLnLo6oPm-6hIlAHvEeDVxFD02-w&__tn__=R]-R #ерня у голові не вкладається і ти здивовано вигукуєш - «о#уєть!».

Друге поняття «Вікно Овертона» - у кожен момент часу певні ідеї складають діючу норму, утворюючи точку відліку, а решта ідеї можуть або входити в діапазон допустимих, або ні. Простіше - коли влада примушує суспільство повірити у прийнятність до того неприйнятних речей. Ще простіше - впіхнуть ***********.

Сьогоднішній приклад - указ президента України №593/2022 (від 23 серпня 2022 року)

Трошки процитую.

«…Нагородити орденом "За заслуги" ІІ ступеня:

ГОРБУНОВА Юрія Миколайовича - актора, продюсера (це той, що «Танець з зірками»);

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня:

ВЕРЕЩУК Ірину Андріївну - Віце-прем'єр-міністра - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мері Попінс з парасолькою, шанувальниця Пуйла та фанатка Чонгар-челенджів);

ДАНИЛКА Андрія Михайловича - артиста, співака, сценариста, композитора (ну хто не знає Вєрку Сердючку);

КОЗЛОВСЬКОГО Віталія Віталійовича - співака (це той, якому було похєр чий Крим);

КОШОВОГО Євгена Вікторовича - актора, ведучого програм (лисий-95, який не пішов на війну, бо він непідготовлений і його одразу вб'є снайпер!);

ПІКАЛОВА Олександра Вікторовича - актора, ведучого програм (корєш лисого-95, разом з яким є героїчним співведучим «Байрактаршоу». Ну ви пам'ятаєте ті дві сирітські пики на екрані майже щодня);

СМІЛЯНСЬКОГО Ігоря Юхимовича - генерального директора акціонерного товариства "Укрпошта", м.Київ.

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня:

МОГИЛУ (МОГИЛЕВСЬКУ) Наталію Олексіївну - співачку, композитора, м.Київ (ну це та, що на виборах топила спочатку за Кучму, потім за Януковича, потім за Джулію).

Ще в указі - фахівці ОПи, чемпіони з тайського боксу, фрістайлу, сумо, акробатики, прокурори, глашатаї каналу «Рада» та «1+1».

Військових у цьому указі немає (ще розкажіть мені, що мабуть вони в іншому указі).

Нагадую - цей указ «Про відзначення державними нагородами України з нагоди ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ»!

Тобто указ про нагородження тих, хто своєю багаторічною працею, героїзмом, звитягою, громадською діяльністю, інколи з ризиком для життя встановлював та зміцнював нашу з вами незалежність.

В Указі так і записано: "За значні заслуги у зміцненні української державності, МУЖНІСТЬ І САМОВІДДАНІСТЬ, ВИЯВЛЕНІ У ЗАХИСТІ СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку".

У цьому указі немає прізвищ В.Ющенка, П.Порошенко (волонтерить), О.Турчинова (воює), Ю.Луценко (воює) - (кожен має право мати своє відношення до цих персон, але…), немає прізвищ кавалера французького ордену Іноземного легіону Ліни Костенко, Ади Роговцевої, десятків інших видатних, підкреслюю - ВИДАТНИХ державних діячів і патріотів України, митців, художників, архітекторів, правників, справжніх патріотів-народних депутатів. Немає.

А от директор Укрпошти - є. І десь сумує Шмонатік - не знайшов себе у списку.

Я не суддя. І не керівник ОПи, щоб вписувати або викреслювати прізвища у списку на нагородження.

Я просто кажу про наслідки когнітивного дисонансу - «о#уєть!».

Та про наслідки «творчого застосування» «Вікна Овертона». Якщо вчинок «не налазить на голову», почекайте… налізе.

Вангую, що на День захисників і захисниць України в указі гаранта ми побачимо багато знайомих і близьких до влади прізвищ, від яких знову відчуємо і дисонанс і іншу https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8E?__eep__=6&__cft__[0]=AZUguw-M9H2cMNh8AKHPtSb7IIrvNFP6-R4pwGr6wRg9guN3Hv4pkIBh6YhUhpWDsvoSttzmcD91Xr-Boyi3D3J1D7J1VX_QlCl2EYxISN9R6JA6bG5HKamO35k82iEstIgsIz61mxULmgU0wgvLnLo6oPm-6hIlAHvEeDVxFD02-w&__tn__=R]-R #ерню ...

Бережіть серце.

Позивний Don.
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29.08.2022 23:12 Відповісти
Схоже, що ознакою порядності людини стає відсутність нагород від цієї влади. Навіть коментувати гидко.
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29.08.2022 23:31 Відповісти
Капець...
Козловського не памятаю вже як і виглядає...
Скрипка, пробулькав колись щось, на тому і держиться...
Два з Кварталу, морди роз'іли і пороха тролять...вояки ще ті....
І т.д....
Жах...
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30.08.2022 08:04 Відповісти
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