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Завтра у марафоні "Єдині новини" покажуть концерт "Вечірнього Кварталу"

квартал

У марафоні "Єдиних новин" покажуть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу", присвячений Дню Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "1+1".

Як зазначають актори, гумор на благодійному концерті до Дня Незалежності - дуже стриманий, але злободенний - про війну та про реалії нашого сьогодення.

Прем’єра благодійного концерту відбудеться 23 серпня, у День українського прапора, о 21:00 у марафоні "Єдиних новин".

На сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" в форматі єдиного концерту, що відбудеться вперше. Окрім того, це перший великий телевізійний концерт Студії "Квартал 95" з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Також на сцену до колег приєднаються Олександр Пікалов та Володимир Мартинець, які наразі служать в лавах Національної гвардії України.

"Для нас важливо залишать разом із нашим глядачем, відчувати його потреби у такий складний час. Даючи концерти перед військовими, ми зрозуміли, що українці вже готові до гумору, до його повернення. Тому вирішили зробити концерт у такий символічний день для України, аби кожен усвідомив: ми ніколи не здамось і обов’язково переможемо", - прокоментував художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "95 квартал" в ефірі телемарафону поширив наклеп проти Порошенка, готуються судові позови, - адвокати

Автор: 

День Незалежності (701) Квартал-95 (187) концерт (235) гумор (681)


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Топ коментарі
+91
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22.08.2022 15:18 Відповісти
+77
грьобаний зелений цирк
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22.08.2022 15:19 Відповісти
+66
І сватів,сватів побільше... Ох і покидьки зелені🤦
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22.08.2022 15:19 Відповісти
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це дно бо нема морального права пускати в ефір осіб що сміялись 3 моеі батьківщини
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22.08.2022 19:03 Відповісти
ідіоти в ОПі придумали жест для тризубу, шарили його в інеті, аж зірочки підхопили.
та от біда, що начерпались вони ідей у порнофільмах...
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22.08.2022 19:19 Відповісти
Цього ще не бракувало! Вони що посказилися ті шо? Це требо стількі нахабства мати.Доколі вже вони припинять глузувати з нашей ненькі УКРАІНИ ?
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22.08.2022 19:37 Відповісти
Полный отстой.
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22.08.2022 19:54 Відповісти
Старезне підтоптане сміття - недогумористи обдовбані. "Пир во время чумьІ". В країні війна, сльози, горе, смерть, а вони своїми кацапськими "ртами ржать" будуть. Їм нічого не заважає "ржать"? Це мені тільки здається, що це зовсім не смішно і "неначасі"?
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22.08.2022 20:14 Відповісти
Кто-то это ещё смотрит?
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22.08.2022 20:28 Відповісти
1+1media окупували майже все телебачення,як жеш не дати підзаработать,своїм вишкрибкам с 95 кварталу.
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22.08.2022 20:33 Відповісти
Нічого нового В Україні квартал 95 вже три роки Якась частина населення хотіла поржати і зараз хоче на них розраховані такі заходи У когось війна а у когось все добре
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22.08.2022 21:14 Відповісти
Не розумію цього гумору в важки часи! Ми плачемо, а в них ржака..
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23.08.2022 03:32 Відповісти
Благодійний ) народ уявляєте собі!?)
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23.08.2022 09:08 Відповісти
У кошевого вже морда в екран не влазе....
Примітивний гумор , як і вони самі....
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23.08.2022 21:59 Відповісти
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