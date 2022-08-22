Завтра у марафоні "Єдині новини" покажуть концерт "Вечірнього Кварталу"

У марафоні "Єдиних новин" покажуть благодійний концерт "Вечірнього Кварталу", присвячений Дню Незалежності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "1+1".

Як зазначають актори, гумор на благодійному концерті до Дня Незалежності - дуже стриманий, але злободенний - про війну та про реалії нашого сьогодення.

Прем’єра благодійного концерту відбудеться 23 серпня, у День українського прапора, о 21:00 у марафоні "Єдиних новин".

На сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" в форматі єдиного концерту, що відбудеться вперше. Окрім того, це перший великий телевізійний концерт Студії "Квартал 95" з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Також на сцену до колег приєднаються Олександр Пікалов та Володимир Мартинець, які наразі служать в лавах Національної гвардії України.

"Для нас важливо залишать разом із нашим глядачем, відчувати його потреби у такий складний час. Даючи концерти перед військовими, ми зрозуміли, що українці вже готові до гумору, до його повернення. Тому вирішили зробити концерт у такий символічний день для України, аби кожен усвідомив: ми ніколи не здамось і обов’язково переможемо", - прокоментував художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

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