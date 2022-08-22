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Завтра в марафоне "Единые новости" покажут концерт "Вечернего Квартала"

квартал

В марафоне "Единых новостей" покажут благотворительный концерт "Вечернего квартала", посвященный Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "1+1".

Как отмечают актеры, юмор на благотворительном концерте ко Дню Независимости - очень сдержанный, но злободневный - о войне и реалиях нашего сегодняшнего дня.

Премьера благотворительного концерта состоится 23 августа, в День украинского флага, в 21:00 в марафоне "Единых новостей".

На сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта, который состоится впервые. Кроме того, это первый большой телевизионный концерт студии "Квартал 95" с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Также на сцену к коллегам присоединятся Александр Пикалов и Владимир Мартынец, которые сейчас служат в рядах Национальной гвардии Украины.

"Для нас важно оставить вместе с нашим зрителем, чувствовать его потребности в столь сложное время. Давая концерты перед военными, мы поняли, что украинцы уже готовы к юмору, к его возвращению. Поэтому решили сделать концерт в такой символический день для Украины, чтобы каждый осознал: мы никогда не сдамся и обязательно победим", - прокомментировал художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

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День Независимости (1196) Квартал-95 (225) концерт (402) юмор (2007)


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Топ комментарии
+91
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22.08.2022 15:18 Ответить
+77
грьобаний зелений цирк
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22.08.2022 15:19 Ответить
+66
І сватів,сватів побільше... Ох і покидьки зелені🤦
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22.08.2022 15:19 Ответить
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це дно бо нема морального права пускати в ефір осіб що сміялись 3 моеі батьківщини
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22.08.2022 19:03 Ответить
ідіоти в ОПі придумали жест для тризубу, шарили його в інеті, аж зірочки підхопили.
та от біда, що начерпались вони ідей у порнофільмах...
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22.08.2022 19:19 Ответить
Цього ще не бракувало! Вони що посказилися ті шо? Це требо стількі нахабства мати.Доколі вже вони припинять глузувати з нашей ненькі УКРАІНИ ?
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22.08.2022 19:37 Ответить
Полный отстой.
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22.08.2022 19:54 Ответить
Старезне підтоптане сміття - недогумористи обдовбані. "Пир во время чумьІ". В країні війна, сльози, горе, смерть, а вони своїми кацапськими "ртами ржать" будуть. Їм нічого не заважає "ржать"? Це мені тільки здається, що це зовсім не смішно і "неначасі"?
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22.08.2022 20:14 Ответить
Кто-то это ещё смотрит?
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22.08.2022 20:28 Ответить
1+1media окупували майже все телебачення,як жеш не дати підзаработать,своїм вишкрибкам с 95 кварталу.
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22.08.2022 20:33 Ответить
Нічого нового В Україні квартал 95 вже три роки Якась частина населення хотіла поржати і зараз хоче на них розраховані такі заходи У когось війна а у когось все добре
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22.08.2022 21:14 Ответить
Не розумію цього гумору в важки часи! Ми плачемо, а в них ржака..
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23.08.2022 03:32 Ответить
Благодійний ) народ уявляєте собі!?)
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23.08.2022 09:08 Ответить
У кошевого вже морда в екран не влазе....
Примітивний гумор , як і вони самі....
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23.08.2022 21:59 Ответить
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