Завтра в марафоне "Единые новости" покажут концерт "Вечернего Квартала"

В марафоне "Единых новостей" покажут благотворительный концерт "Вечернего квартала", посвященный Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "1+1".

Как отмечают актеры, юмор на благотворительном концерте ко Дню Независимости - очень сдержанный, но злободневный - о войне и реалиях нашего сегодняшнего дня.

Премьера благотворительного концерта состоится 23 августа, в День украинского флага, в 21:00 в марафоне "Единых новостей".

На сцену выйдут актеры "Вечернего Квартала" и актрисы "Женского Квартала" в формате единого концерта, который состоится впервые. Кроме того, это первый большой телевизионный концерт студии "Квартал 95" с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины. Также на сцену к коллегам присоединятся Александр Пикалов и Владимир Мартынец, которые сейчас служат в рядах Национальной гвардии Украины.

"Для нас важно оставить вместе с нашим зрителем, чувствовать его потребности в столь сложное время. Давая концерты перед военными, мы поняли, что украинцы уже готовы к юмору, к его возвращению. Поэтому решили сделать концерт в такой символический день для Украины, чтобы каждый осознал: мы никогда не сдамся и обязательно победим", - прокомментировал художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой.

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