Украина предупредила мировых лидеров о планах РФ на текущую неделю, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предупредила всех партнеров о планах РФ на текущую неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на текущую неделю. Сегодня я говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН – тоже. Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть", - заявил президент.

Зеленский также уточнил, что Украина не будет терпеть издевательства над героями, защищавшими свободу своего народа от захватчиков.

"Даже во время войны должны быть правила. Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста. Ну а все мы, все украинцы, должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель – это победа", - добавил президент.

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