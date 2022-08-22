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Новости Агрессия России против Украины Война
22 910 58

Украина предупредила мировых лидеров о планах РФ на текущую неделю, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предупредила всех партнеров о планах РФ на текущую неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Все партнеры Украины проинформированы о том, что может готовить государство-террорист на текущую неделю. Сегодня я говорил с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном обо всех угрозах. Президент Турции Эрдоган также проинформирован обо всем этом. Генеральный секретарь ООН – тоже. Они и другие мировые лидеры получили от нас ответные сигналы. Все все понимают. Понимают, что делают оккупанты и чем это грозит. И понимают, что Украина не будет этого терпеть", - заявил президент.

Зеленский также уточнил, что Украина не будет терпеть издевательства над героями, защищавшими свободу своего народа от захватчиков.

"Даже во время войны должны быть правила. Силы мира точно хватит, чтобы поставить под власть этих правил любое государство, любого террориста. Ну а все мы, все украинцы, должны помнить одно: что бы там ни было, наша цель – это победа", - добавил президент.

Читайте: Если в Мариуполе состоится судилище над нашими воинами, то больше никакого разговора с Россией не будет, - Зеленский. ВИДЕО

День Независимости (1196) Зеленский Владимир (21064) провокация (1464) россия (96420)


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Топ комментарии
+26
Це щось нове. Раніше світові лідери попереджали зе.
"Україна цього не терпітиме". А чого до цього терпіла?
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22.08.2022 02:11 Ответить
+22
Попередив світових лідерів що вони спокійно можуть йти на шашлички.
Це нонсенс від Зєлі: попередив тих, хто знає набагато більше нього і на чиї попередження минулої осені він відповів "ідіть у сраку".
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22.08.2022 06:18 Ответить
+20
Усіх попередив про плани русні, а українців ні...
Що з тобою не так?...
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22.08.2022 06:18 Ответить
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Це щось нове. Раніше світові лідери попереджали зе.
"Україна цього не терпітиме". А чого до цього терпіла?
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22.08.2022 02:11 Ответить
Ну добре, він усіх попередив ,а далі що ?
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22.08.2022 07:43 Ответить
Та нічого, вам просто не вгодиш, якби не попередив, ви б написали що ніхєра не робить і не спілкується з іншим світом, а так попередив, а що далі??!!??!!??
Постійний контакт зі світовими лідерами потрібний, а тому це позитив.
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22.08.2022 10:33 Ответить
Зе, не нагнітай, а то економіка впаде і не одержиш 7 лярдів!
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22.08.2022 12:58 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Тут просочились наконец-то данные, что именно привозил Эрдоган Зеленскому. А привозил он ему, по сведениям медиа, такие требования Орды о перемирии:

1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.

2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.

3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.

4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.

5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.

6. Полная демилитаризация Украины.

7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.

8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.

9. Внеочередные президентские выборы.

10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.

В принципе, можно было бы дописать сюда - 11. десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.

https://t.me/voinasordoy/264
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22.08.2022 02:42 Ответить
Интересно, ***** и вправду думает, шо Украина вот этот вот бред подпишет или все эти пункты написаны от фонаря и ради галочки? Потому шо нияка вменяемая страна такое не подпишет
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22.08.2022 02:52 Ответить
Зеля у нас парень загадочный...
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22.08.2022 04:02 Ответить
Пункты 8 и 9 абсолютно точно не устроят Величайшего. А ху*ло видать до сих по живет в сказке под названием "Киев за три дня", раз озвучивает устами Эрдогана абсурдные хотелки и условия, подписаться под которыми со стороны Украины не осмелится даже самоубийца.
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22.08.2022 07:30 Ответить
Ми про таке уже читали! У Толкієна :

" - Отже, - почав посол Саурона, обводячи обличчя супротивників знущальним поглядом, - слухайте! Банда гондорців і їхніх обморочених союзників негайно відступає за Андуїн, попередньо давши клятву ніколи не піднімати зброї на Саурона Великого, відкрито або таємно; усі землі на схід від Андуїну відходять до Саурона відтепер і назавжди. Землі на західному березі Андуїну до Імлистих Гір і плоскогір'я Рохан будуть підлеглими володарю Мордору; їхнім мешканцям забороняється носити зброю, але своїми внутрішніми справами вони можуть займатися самі. Їм слід допомогти у відновленні Ізенгарду, дуже нерозумно зруйнованого. Мій володар пришле туди намісника замість Сарумана, що втратив його довіру.

Всі зрозуміли, що посланець Мордору сам розраховував стати новим управителем скорених земель заходу; він стане їхнім тираном, а вони - його невільниками…

- Висока ціна за одного бранця, - відповів Гандальф. - Твій володар бажає одержати відразу все, що інакше довелося б брати у довгих і важких боях. Хіба що на полях Гондору він зневірився у своєму військовому щасті і тепер віддає перевагу торгівлі? Навіть якщо ми погодимося заплатити так дорого, хто запевнить нас, що Саурон, уславлений своїм підступництвом, виконає свою частину домовленості?" ("Володар Кілець")
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22.08.2022 06:12 Ответить
ГОНЧАРЕНКО

⚡️Ердоган привіз пропозицію путіна стосовно перемирʼя та початку переговорів. Але ми відмовились.

Можу лише сказати, що рф збавили обороти. В умовах вже немає ніяких Києва, Одеси, російської мови і так далі. Але і це нам не підходить.

Ну ось , а ви кажете що все це є ...
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22.08.2022 07:50 Ответить
Не "ми відмовилися" а "Блазень був змушений відмовиться"! Бо "згода" - рівноціння для нього смертному вироку"! Може "стать на півметра вище над землею" - каштани на Хрещатику ще не всі спиляні!
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22.08.2022 08:23 Ответить
яку нісенітницю часом пишуть люди..
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22.08.2022 09:40 Ответить
Не тільки пишуть, а й говорять по-написаному. Взяти хоч би Зє, воно таке меле, що на голову не натягнеш
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22.08.2022 12:06 Ответить
Нічого не помінялось, які вимоги були, ті й залишились і з'явились додаткові умови. Незважаючи на весь героїзм ЗЕ! і гоп-компанії.
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22.08.2022 08:27 Ответить
Так він і сказав,що привозив. Написано те,що було і до приїзду турка.
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22.08.2022 08:51 Ответить
Це схоже на акт капітуляції України.
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22.08.2022 10:05 Ответить
4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.
еще чего? Пускай Владивосток проведет референдум под эгидой ООН, Карелия, Калининград...

10. Полное изменение конституции Украины.
А может российскую конституцию поменять, дважды обнуленный?

Такие требования можно выставлять если ты захватил столицу.
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22.08.2022 10:52 Ответить
Что ты натворил?? Зачем предупредил?? Мы теперь не продержимся 3 дня...
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22.08.2022 04:03 Ответить
Он не поедупредил. Он таким образом сливает информацию разведки. Прямо в открытый доступ. Офигеть. Он не в своем уме. Ребята из СБУ!! Вы присмотрите за ним...
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22.08.2022 15:58 Ответить
Хлопцам из СБУ надо не смотреть, а хватать Бонэвтика, пока он нэ втик и сажать за дэржзраду с конфискацией. А я думаю, чё у нас такое снисходительное отношение судей к колаборантам? А оно ,,вот оно чё, Михалыч" (с). Вдруг шо, Лохбонэвтик будет косить под колаборанта и откупится от печёрских судей. Благо офшоры позволяют
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22.08.2022 18:34 Ответить
Усіх попередив про плани русні, а українців ні...
Що з тобою не так?...
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22.08.2022 06:18 Ответить
Попередив світових лідерів що вони спокійно можуть йти на шашлички.
Це нонсенс від Зєлі: попередив тих, хто знає набагато більше нього і на чиї попередження минулої осені він відповів "ідіть у сраку".
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22.08.2022 06:18 Ответить
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22.08.2022 06:46 Ответить
А хто скаже? Кругом нього одні лизоблюди, вони можуть тільки сказати, що він український Черчіль. Порівнювати його з Черчілем, що порівнювати зелену муху зі слоном.
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22.08.2022 09:23 Ответить
не черчиль, а чурчиль
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22.08.2022 14:57 Ответить
Ефект Даннінга - Крюгера:

Крюґер та Даннінг звернули увагу на низку попередніх досліджень, зокрема й Дарвінівське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 «невігластво частіше дає впевненість, аніж знання» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-3 [3] . Вони висунули гіпотезу, що для людей з пересічним рівнем компетентності є характерним наступне:
некомпетентні люди схильні до переоцінки власних здібностей;некомпетентним людям не вдається розпізнати справді високі здібності компетентних;некомпетентним людям не дано усвідомити свою некомпетентність;якщо некомпетентні люди проходитимуть відповідну підготовку та освітні курси для підвищення рівня власної компетентності, то зможуть усвідомити рівень своєї попередньої некомпетентності;

Гіпотезу Крюґера і Даннінга критикували інші психологи. У відповідь на критику автори опублікували 2008 року статтю, у якій відповіли на такі закиди
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22.08.2022 12:11 Ответить
0манські кнурі і надалі діють по плану патрушева....і в усьому відповідальність за Штатами і Заходом....тому гундосе від імені каламоя ....і попереджає.....(????) БОЖЕ,ВЕЛИКИЙ, бережи УКРАЇНУ,допоможи подолати зраду і внутрішніх ворогів.....
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22.08.2022 06:53 Ответить
Брехло,гундосе брехло...твій бєня після омнськоїзради і ти повинні були повішатись...
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22.08.2022 07:01 Ответить
"...уточнив, що Україна не терпітиме знущання героїв, які захищали..." - український журналіст перетворився на бастіон неуцтва
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22.08.2022 07:10 Ответить
нє, ну не даун??? та повний даун!
якщо ти такий всезнаючий, що і коли москалі зроблять, ТО ПРОТИДІЙ І ЗАПОБІГАЙ!!! толку з його 'попереджень'??

спочатку півроку до повноцінного нападу всім брехав, що нічого не буде, а тепер 'герой' розказує хто і коли буде нападати. певно знову бреше....
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22.08.2022 07:16 Ответить
дякуем игорь валерьевич зеленский
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22.08.2022 07:42 Ответить
От розквакався.
Просто "батько нації".
А свого часу це зелене попереджали.
Якби робив те, що потрібно тоді, то зараз так не голосив би на увесь світ.
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22.08.2022 08:49 Ответить
Так какие гарантии оон давала насчёт азовцев?Спросил он во Львове?Как можно слушать этого лгуна?
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22.08.2022 09:14 Ответить
Для кого ця локшина на вуха? Для упоротих зебілів? У всіх нормальних лідерів світу є свої розвідки і їм про плани рашки відомо не менше ніж Зеленій гопкомпанії. Зелень уміє тільки ігнорувати попередження лідерів світу і істерично вимагати зброю замість того, щоб демонструвати найвищу ступінь вдячності, а непублічно прикладати всіх дипломатичних зусиль для того, щоб давали більш, ніж хочуть надати всього, що потрібно.
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22.08.2022 09:14 Ответить
як зручно бути ідіотом і покидьком!!!
Людину докори сумління вже замучали б, а зе біля дзеркала корону все міряє
мерзота
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22.08.2022 09:30 Ответить
Ze однажды сказал ...что его разведка лучшая в мире...а посему готовим шашлыки на 9 мая...никакой войны не буде ...ЦРУ и Байден хотят разрушить экономику Украины...нам паника не потрібна...
Стратег круче Наполеона...
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22.08.2022 09:54 Ответить
Звідки у найвеличнішого інформація про плани мордору ??? Чому не було таких даних до 24 лютого?Мабуть після початку війни єрмак заслав своїх шпійонів в кремль,і вони щотижня надсилають зеленському інформацію про плани орків.Абсурд.
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22.08.2022 10:01 Ответить
******** прислали эрдогана и выставили ультиматум, если не будет выполнен
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22.08.2022 10:54 Ответить
Нам пощастило з президентом в цих умовах, але не пощастило з сусідом із Заходом, який переживає глибоку морально-ціннісну кризу. Тому президенту доводиться буквально вигризати зброю для самотньої України і щоденно кричати у вухо очевидні речі тзв. "Заходу", який хоче, щоб від нього відчепилися, щоб продовжити свій business as usual з Путіним.
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22.08.2022 10:08 Ответить
Хворієте?
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22.08.2022 10:19 Ответить
Невіліковною хворобою, дебілізм.
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22.08.2022 13:06 Ответить
Самотньої України? Ти звідки взялося?
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22.08.2022 12:15 Ответить
Валерій магала, так ти говориш, що нам повезло з президентом, але не повезло з Заходом? Це якась нова реприза 95-го кварталу чи твою особиста маячня?
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22.08.2022 12:19 Ответить
Це рівень вашого розуміння ситуації. Але не мої проблеми.
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22.08.2022 12:59 Ответить
Та ну, пощастило, кажешь? А десятки тисяч замордованих цього вже не пiдтвердять.
Если у нас много Валериев Магала, то умрут ещё десятки тысяч, не успев спасибо сказать величайшему стратегу мира Зе, который просрал все сообщения Запада перед войной, а теперь полон претензий к этому же Западу. Все страны живут своей жизнью со своими президентами и
очень довольны, на них росия и не нападёт, потому как знает, что они готовы дать отпор.
А наш дорогу врагу выстелил, деньги перед войной со снабжения Армии снял, боевых генералов
посадил, чтобы не мешали страну сдавать. И вы говорите, что повезло, а не провокатор ли вы, уважаемый? Или балдеете от вида крови и слёз, которыми залита Украина. Тогда к врачу, милейший, к психиатору. Тот уже давно заждался всех зелёных засранцев. ИЛи много ермак
отвалил за рассказы о нашей счастливой жизни, писатель,бл...
Это какую ж... надо иметь вместо лица, чтобы смотреть в глаза народу и утверждать, что как президент сделал всё ,т.е. предупредил Запад, что враг жесток! Там впереди миску лапши никто не заметил? Это же умный ермак присоветовал, что пипл всё схавает, вешай ему, сколько ушей
подставят. Руководитель нелигитимного офиса фактически руководит президентом, а президент как кукла, не соображает, что ермак слиняет, как нелигитимный, а отвечать за всё будет президент. Или мечется между своим народом (надеюсь, украинским) и глазами путина, что выгоднее? Напрасно, и там и там конец один.
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22.08.2022 15:13 Ответить
ну наконец-то а то Крым за скобки на 15 років
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22.08.2022 10:09 Ответить
Уявляю як світові лідери глибоко стурбувалися і безперестанку видзвонюють пуйлу з проханням не робити провокації.
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22.08.2022 10:12 Ответить
нарешті воно спромоглося записати відос не з туалету а за столом на фоні прапора...
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22.08.2022 10:12 Ответить
It is amazing just how many traitorous Russian trolls are on this page... they really try everything to discredit Zelensky and Ukraine... they are sad ugly people...
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22.08.2022 11:29 Ответить
І не кажи - на найвеличнішого Бубочку наклеп зводять, а він святий Боневтік Щеневтікович, без нього і сонце не сходить і дощ на земляю не крапає і вітерець не дує на грішну землю. Тільки завдяки йому Земля ще обертається навколо своєй вісі і ми дихаємо повітрям.
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22.08.2022 12:35 Ответить
Шедеврально!
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22.08.2022 13:08 Ответить
Висока ймовірність широкомасштабного вторгнення росії в Україну була очевидною від 2014 року. Проте українська влада за цей час не спромоглася вжити ані вичерпних, ані достатніх заходів для зміцнення обороноздатності країни.

Заходи з реорганізації та підготовки збройних сил проводилися й, безперечно, дали свої результати. Але робота щодо забезпечення озброєнням і, головне, ************ була провалена, як за часів Порошенка, так і за правління Зеленського.

Саме на неготовності оборони України до відбиття повномасштабного вторгнення, а також на наявності в Україні розгалуженої мережі власних агентів і будувало свої розрахунки російське військово-політичне керівництво у виборі плану вторгнення.
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22.08.2022 13:38 Ответить
Умница, аналитик! Не угоманивается. И, наконец то, вспомнил Порошенко. Вот кто покоя не даёт нашей владе. За Порошенко идёт отдельный бонус, отдельная доплата. Отдельная ненависть.
Этот Порошенко, противный, и ростом повыше, в плечах пошире, и мужественнее, лицом пригож,
а речи какие умные говорит, сам готовит, да ещё на иностранных нескольких языках.
Ну прямо кость в горле величайшего стратега Зе. С путиным то может и хочет договориться, а Порошенко - личный враг!
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22.08.2022 15:22 Ответить
 
 