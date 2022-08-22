Україна попередила світових лідерів про плани РФ на цей тиждень, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна попередила усіх партнерів про плани РФ на цей тиждень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.
"Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень. Сьогодні я говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН – теж. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме", - заявив президент.
Зеленський також уточнив, що Україна не терпітиме знущання героїв, які захищали свободу свого народу від загарбників.
"Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога", - додав президент.
Будь ласка, зачекайте...
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"Україна цього не терпітиме". А чого до цього терпіла?
Постійний контакт зі світовими лідерами потрібний, а тому це позитив.
Тут просочились наконец-то данные, что именно привозил Эрдоган Зеленскому. А привозил он ему, по сведениям медиа, такие требования Орды о перемирии:
1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.
2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.
3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.
4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.
5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.
6. Полная демилитаризация Украины.
7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.
8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.
9. Внеочередные президентские выборы.
10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.
В принципе, можно было бы дописать сюда - 11. десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.
https://t.me/voinasordoy/264
" - Отже, - почав посол Саурона, обводячи обличчя супротивників знущальним поглядом, - слухайте! Банда гондорців і їхніх обморочених союзників негайно відступає за Андуїн, попередньо давши клятву ніколи не піднімати зброї на Саурона Великого, відкрито або таємно; усі землі на схід від Андуїну відходять до Саурона відтепер і назавжди. Землі на західному березі Андуїну до Імлистих Гір і плоскогір'я Рохан будуть підлеглими володарю Мордору; їхнім мешканцям забороняється носити зброю, але своїми внутрішніми справами вони можуть займатися самі. Їм слід допомогти у відновленні Ізенгарду, дуже нерозумно зруйнованого. Мій володар пришле туди намісника замість Сарумана, що втратив його довіру.
Всі зрозуміли, що посланець Мордору сам розраховував стати новим управителем скорених земель заходу; він стане їхнім тираном, а вони - його невільниками…
- Висока ціна за одного бранця, - відповів Гандальф. - Твій володар бажає одержати відразу все, що інакше довелося б брати у довгих і важких боях. Хіба що на полях Гондору він зневірився у своєму військовому щасті і тепер віддає перевагу торгівлі? Навіть якщо ми погодимося заплатити так дорого, хто запевнить нас, що Саурон, уславлений своїм підступництвом, виконає свою частину домовленості?" ("Володар Кілець")
⚡️Ердоган привіз пропозицію путіна стосовно перемирʼя та початку переговорів. Але ми відмовились.
Можу лише сказати, що рф збавили обороти. В умовах вже немає ніяких Києва, Одеси, російської мови і так далі. Але і це нам не підходить.
Ну ось , а ви кажете що все це є ...
еще чего? Пускай Владивосток проведет референдум под эгидой ООН, Карелия, Калининград...
10. Полное изменение конституции Украины.
А может российскую конституцию поменять, дважды обнуленный?
Такие требования можно выставлять если ты захватил столицу.
Що з тобою не так?...
Це нонсенс від Зєлі: попередив тих, хто знає набагато більше нього і на чиї попередження минулої осені він відповів "ідіть у сраку".
Крюґер та Даннінг звернули увагу на низку попередніх досліджень, зокрема й Дарвінівське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 «невігластво частіше дає впевненість, аніж знання» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-3 [3] . Вони висунули гіпотезу, що для людей з пересічним рівнем компетентності є характерним наступне:
некомпетентні люди схильні до переоцінки власних здібностей;некомпетентним людям не вдається розпізнати справді високі здібності компетентних;некомпетентним людям не дано усвідомити свою некомпетентність;якщо некомпетентні люди проходитимуть відповідну підготовку та освітні курси для підвищення рівня власної компетентності, то зможуть усвідомити рівень своєї попередньої некомпетентності;
Гіпотезу Крюґера і Даннінга критикували інші психологи. У відповідь на критику автори опублікували 2008 року статтю, у якій відповіли на такі закиди
якщо ти такий всезнаючий, що і коли москалі зроблять, ТО ПРОТИДІЙ І ЗАПОБІГАЙ!!! толку з його 'попереджень'??
спочатку півроку до повноцінного нападу всім брехав, що нічого не буде, а тепер 'герой' розказує хто і коли буде нападати. певно знову бреше....
Просто "батько нації".
А свого часу це зелене попереджали.
Якби робив те, що потрібно тоді, то зараз так не голосив би на увесь світ.
Людину докори сумління вже замучали б, а зе біля дзеркала корону все міряє
мерзота
Стратег круче Наполеона...
Если у нас много Валериев Магала, то умрут ещё десятки тысяч, не успев спасибо сказать величайшему стратегу мира Зе, который просрал все сообщения Запада перед войной, а теперь полон претензий к этому же Западу. Все страны живут своей жизнью со своими президентами и
очень довольны, на них росия и не нападёт, потому как знает, что они готовы дать отпор.
А наш дорогу врагу выстелил, деньги перед войной со снабжения Армии снял, боевых генералов
посадил, чтобы не мешали страну сдавать. И вы говорите, что повезло, а не провокатор ли вы, уважаемый? Или балдеете от вида крови и слёз, которыми залита Украина. Тогда к врачу, милейший, к психиатору. Тот уже давно заждался всех зелёных засранцев. ИЛи много ермак
отвалил за рассказы о нашей счастливой жизни, писатель,бл...
Это какую ж... надо иметь вместо лица, чтобы смотреть в глаза народу и утверждать, что как президент сделал всё ,т.е. предупредил Запад, что враг жесток! Там впереди миску лапши никто не заметил? Это же умный ермак присоветовал, что пипл всё схавает, вешай ему, сколько ушей
подставят. Руководитель нелигитимного офиса фактически руководит президентом, а президент как кукла, не соображает, что ермак слиняет, как нелигитимный, а отвечать за всё будет президент. Или мечется между своим народом (надеюсь, украинским) и глазами путина, что выгоднее? Напрасно, и там и там конец один.
Заходи з реорганізації та підготовки збройних сил проводилися й, безперечно, дали свої результати. Але робота щодо забезпечення озброєнням і, головне, ************ була провалена, як за часів Порошенка, так і за правління Зеленського.
Саме на неготовності оборони України до відбиття повномасштабного вторгнення, а також на наявності в Україні розгалуженої мережі власних агентів і будувало свої розрахунки російське військово-політичне керівництво у виборі плану вторгнення.
Этот Порошенко, противный, и ростом повыше, в плечах пошире, и мужественнее, лицом пригож,
а речи какие умные говорит, сам готовит, да ещё на иностранных нескольких языках.
Ну прямо кость в горле величайшего стратега Зе. С путиным то может и хочет договориться, а Порошенко - личный враг!