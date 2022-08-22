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Україна попередила світових лідерів про плани РФ на цей тиждень, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна попередила усіх партнерів про плани РФ на цей тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень. Сьогодні я говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН – теж. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме", - заявив президент.

Зеленський також уточнив, що Україна не терпітиме знущання героїв, які захищали свободу свого народу від загарбників.

"Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога", - додав президент.

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Автор: 

День Незалежності (701) Зеленський Володимир (24558) провокація (786) росія (66431)


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Топ коментарі
+26
Це щось нове. Раніше світові лідери попереджали зе.
"Україна цього не терпітиме". А чого до цього терпіла?
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22.08.2022 02:11 Відповісти
+22
Попередив світових лідерів що вони спокійно можуть йти на шашлички.
Це нонсенс від Зєлі: попередив тих, хто знає набагато більше нього і на чиї попередження минулої осені він відповів "ідіть у сраку".
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22.08.2022 06:18 Відповісти
+20
Усіх попередив про плани русні, а українців ні...
Що з тобою не так?...
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22.08.2022 06:18 Відповісти
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Це щось нове. Раніше світові лідери попереджали зе.
"Україна цього не терпітиме". А чого до цього терпіла?
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22.08.2022 02:11 Відповісти
Ну добре, він усіх попередив ,а далі що ?
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22.08.2022 07:43 Відповісти
Та нічого, вам просто не вгодиш, якби не попередив, ви б написали що ніхєра не робить і не спілкується з іншим світом, а так попередив, а що далі??!!??!!??
Постійний контакт зі світовими лідерами потрібний, а тому це позитив.
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22.08.2022 10:33 Відповісти
Зе, не нагнітай, а то економіка впаде і не одержиш 7 лярдів!
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22.08.2022 12:58 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Тут просочились наконец-то данные, что именно привозил Эрдоган Зеленскому. А привозил он ему, по сведениям медиа, такие требования Орды о перемирии:

1. Украина признаёт Крым российским, Верховная Рада это признаёт и вносит, как поправку в конституцию.

2. Из всех военных доктрин Украины убирается понятие страна-агрессор и заключаются нейтральный договор о всеобъемлющем сотрудничестве и он ратифицируется парламентами обеих стран.

3. ЛДНР признаётся отдельными республиками, и их суверенитет утверждается всеми странами-участниками ООН.

4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.

5. Украина получает нейтральный внеблоковый статус и гарантии безопасности, которые дают все страны-участницы ООН.

6. Полная демилитаризация Украины.

7. На период всех реформ и имплементации всех соглашений на территорию Украины вводится международный контингент ООН для охраны границы, атомных электростанций, портов и аэропортов.

8. Внеочередные выборы в Верховную Раду.

9. Внеочередные президентские выборы.

10. Полное изменение конституции Украины и ее полная транспарентность, равноправие для русскоязычных и нейтралитет.

В принципе, можно было бы дописать сюда - 11. десятину, молодых девушек, Киву - в качестве спикера Верховной Рады, Шария - министром информационной политики и памятник Путину в Киеве.

https://t.me/voinasordoy/264
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22.08.2022 02:42 Відповісти
Интересно, ***** и вправду думает, шо Украина вот этот вот бред подпишет или все эти пункты написаны от фонаря и ради галочки? Потому шо нияка вменяемая страна такое не подпишет
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22.08.2022 02:52 Відповісти
Зеля у нас парень загадочный...
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22.08.2022 04:02 Відповісти
Пункты 8 и 9 абсолютно точно не устроят Величайшего. А ху*ло видать до сих по живет в сказке под названием "Киев за три дня", раз озвучивает устами Эрдогана абсурдные хотелки и условия, подписаться под которыми со стороны Украины не осмелится даже самоубийца.
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22.08.2022 07:30 Відповісти
Ми про таке уже читали! У Толкієна :

" - Отже, - почав посол Саурона, обводячи обличчя супротивників знущальним поглядом, - слухайте! Банда гондорців і їхніх обморочених союзників негайно відступає за Андуїн, попередньо давши клятву ніколи не піднімати зброї на Саурона Великого, відкрито або таємно; усі землі на схід від Андуїну відходять до Саурона відтепер і назавжди. Землі на західному березі Андуїну до Імлистих Гір і плоскогір'я Рохан будуть підлеглими володарю Мордору; їхнім мешканцям забороняється носити зброю, але своїми внутрішніми справами вони можуть займатися самі. Їм слід допомогти у відновленні Ізенгарду, дуже нерозумно зруйнованого. Мій володар пришле туди намісника замість Сарумана, що втратив його довіру.

Всі зрозуміли, що посланець Мордору сам розраховував стати новим управителем скорених земель заходу; він стане їхнім тираном, а вони - його невільниками…

- Висока ціна за одного бранця, - відповів Гандальф. - Твій володар бажає одержати відразу все, що інакше довелося б брати у довгих і важких боях. Хіба що на полях Гондору він зневірився у своєму військовому щасті і тепер віддає перевагу торгівлі? Навіть якщо ми погодимося заплатити так дорого, хто запевнить нас, що Саурон, уславлений своїм підступництвом, виконає свою частину домовленості?" ("Володар Кілець")
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22.08.2022 06:12 Відповісти
ГОНЧАРЕНКО

⚡️Ердоган привіз пропозицію путіна стосовно перемирʼя та початку переговорів. Але ми відмовились.

Можу лише сказати, що рф збавили обороти. В умовах вже немає ніяких Києва, Одеси, російської мови і так далі. Але і це нам не підходить.

Ну ось , а ви кажете що все це є ...
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22.08.2022 07:50 Відповісти
Не "ми відмовилися" а "Блазень був змушений відмовиться"! Бо "згода" - рівноціння для нього смертному вироку"! Може "стать на півметра вище над землею" - каштани на Хрещатику ще не всі спиляні!
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22.08.2022 08:23 Відповісти
яку нісенітницю часом пишуть люди..
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22.08.2022 09:40 Відповісти
Не тільки пишуть, а й говорять по-написаному. Взяти хоч би Зє, воно таке меле, що на голову не натягнеш
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22.08.2022 12:06 Відповісти
Нічого не помінялось, які вимоги були, ті й залишились і з'явились додаткові умови. Незважаючи на весь героїзм ЗЕ! і гоп-компанії.
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22.08.2022 08:27 Відповісти
Так він і сказав,що привозив. Написано те,що було і до приїзду турка.
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22.08.2022 08:51 Відповісти
Це схоже на акт капітуляції України.
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22.08.2022 10:05 Відповісти
4. Херсонская и Запорожская область проводят плебисцит под эгидой ООН.
еще чего? Пускай Владивосток проведет референдум под эгидой ООН, Карелия, Калининград...

10. Полное изменение конституции Украины.
А может российскую конституцию поменять, дважды обнуленный?

Такие требования можно выставлять если ты захватил столицу.
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22.08.2022 10:52 Відповісти
Что ты натворил?? Зачем предупредил?? Мы теперь не продержимся 3 дня...
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22.08.2022 04:03 Відповісти
Он не поедупредил. Он таким образом сливает информацию разведки. Прямо в открытый доступ. Офигеть. Он не в своем уме. Ребята из СБУ!! Вы присмотрите за ним...
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22.08.2022 15:58 Відповісти
Хлопцам из СБУ надо не смотреть, а хватать Бонэвтика, пока он нэ втик и сажать за дэржзраду с конфискацией. А я думаю, чё у нас такое снисходительное отношение судей к колаборантам? А оно ,,вот оно чё, Михалыч" (с). Вдруг шо, Лохбонэвтик будет косить под колаборанта и откупится от печёрских судей. Благо офшоры позволяют
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22.08.2022 18:34 Відповісти
Усіх попередив про плани русні, а українців ні...
Що з тобою не так?...
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22.08.2022 06:18 Відповісти
Попередив світових лідерів що вони спокійно можуть йти на шашлички.
Це нонсенс від Зєлі: попередив тих, хто знає набагато більше нього і на чиї попередження минулої осені він відповів "ідіть у сраку".
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22.08.2022 06:18 Відповісти
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22.08.2022 06:46 Відповісти
А хто скаже? Кругом нього одні лизоблюди, вони можуть тільки сказати, що він український Черчіль. Порівнювати його з Черчілем, що порівнювати зелену муху зі слоном.
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22.08.2022 09:23 Відповісти
не черчиль, а чурчиль
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22.08.2022 14:57 Відповісти
Ефект Даннінга - Крюгера:

Крюґер та Даннінг звернули увагу на низку попередніх досліджень, зокрема й Дарвінівське https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 «невігластво частіше дає впевненість, аніж знання» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D1%80%D1%8E%D2%91%D0%B5%D1%80%D0%B0#cite_note-3 [3] . Вони висунули гіпотезу, що для людей з пересічним рівнем компетентності є характерним наступне:
некомпетентні люди схильні до переоцінки власних здібностей;некомпетентним людям не вдається розпізнати справді високі здібності компетентних;некомпетентним людям не дано усвідомити свою некомпетентність;якщо некомпетентні люди проходитимуть відповідну підготовку та освітні курси для підвищення рівня власної компетентності, то зможуть усвідомити рівень своєї попередньої некомпетентності;

Гіпотезу Крюґера і Даннінга критикували інші психологи. У відповідь на критику автори опублікували 2008 року статтю, у якій відповіли на такі закиди
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22.08.2022 12:11 Відповісти
0манські кнурі і надалі діють по плану патрушева....і в усьому відповідальність за Штатами і Заходом....тому гундосе від імені каламоя ....і попереджає.....(????) БОЖЕ,ВЕЛИКИЙ, бережи УКРАЇНУ,допоможи подолати зраду і внутрішніх ворогів.....
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22.08.2022 06:53 Відповісти
Брехло,гундосе брехло...твій бєня після омнськоїзради і ти повинні були повішатись...
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22.08.2022 07:01 Відповісти
"...уточнив, що Україна не терпітиме знущання героїв, які захищали..." - український журналіст перетворився на бастіон неуцтва
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22.08.2022 07:10 Відповісти
нє, ну не даун??? та повний даун!
якщо ти такий всезнаючий, що і коли москалі зроблять, ТО ПРОТИДІЙ І ЗАПОБІГАЙ!!! толку з його 'попереджень'??

спочатку півроку до повноцінного нападу всім брехав, що нічого не буде, а тепер 'герой' розказує хто і коли буде нападати. певно знову бреше....
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22.08.2022 07:16 Відповісти
дякуем игорь валерьевич зеленский
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22.08.2022 07:42 Відповісти
От розквакався.
Просто "батько нації".
А свого часу це зелене попереджали.
Якби робив те, що потрібно тоді, то зараз так не голосив би на увесь світ.
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22.08.2022 08:49 Відповісти
Так какие гарантии оон давала насчёт азовцев?Спросил он во Львове?Как можно слушать этого лгуна?
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22.08.2022 09:14 Відповісти
Для кого ця локшина на вуха? Для упоротих зебілів? У всіх нормальних лідерів світу є свої розвідки і їм про плани рашки відомо не менше ніж Зеленій гопкомпанії. Зелень уміє тільки ігнорувати попередження лідерів світу і істерично вимагати зброю замість того, щоб демонструвати найвищу ступінь вдячності, а непублічно прикладати всіх дипломатичних зусиль для того, щоб давали більш, ніж хочуть надати всього, що потрібно.
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22.08.2022 09:14 Відповісти
як зручно бути ідіотом і покидьком!!!
Людину докори сумління вже замучали б, а зе біля дзеркала корону все міряє
мерзота
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22.08.2022 09:30 Відповісти
Ze однажды сказал ...что его разведка лучшая в мире...а посему готовим шашлыки на 9 мая...никакой войны не буде ...ЦРУ и Байден хотят разрушить экономику Украины...нам паника не потрібна...
Стратег круче Наполеона...
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22.08.2022 09:54 Відповісти
Звідки у найвеличнішого інформація про плани мордору ??? Чому не було таких даних до 24 лютого?Мабуть після початку війни єрмак заслав своїх шпійонів в кремль,і вони щотижня надсилають зеленському інформацію про плани орків.Абсурд.
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22.08.2022 10:01 Відповісти
******** прислали эрдогана и выставили ультиматум, если не будет выполнен
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22.08.2022 10:54 Відповісти
Нам пощастило з президентом в цих умовах, але не пощастило з сусідом із Заходом, який переживає глибоку морально-ціннісну кризу. Тому президенту доводиться буквально вигризати зброю для самотньої України і щоденно кричати у вухо очевидні речі тзв. "Заходу", який хоче, щоб від нього відчепилися, щоб продовжити свій business as usual з Путіним.
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22.08.2022 10:08 Відповісти
Хворієте?
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22.08.2022 10:19 Відповісти
Невіліковною хворобою, дебілізм.
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22.08.2022 13:06 Відповісти
Самотньої України? Ти звідки взялося?
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22.08.2022 12:15 Відповісти
Валерій магала, так ти говориш, що нам повезло з президентом, але не повезло з Заходом? Це якась нова реприза 95-го кварталу чи твою особиста маячня?
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22.08.2022 12:19 Відповісти
Це рівень вашого розуміння ситуації. Але не мої проблеми.
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22.08.2022 12:59 Відповісти
Та ну, пощастило, кажешь? А десятки тисяч замордованих цього вже не пiдтвердять.
Если у нас много Валериев Магала, то умрут ещё десятки тысяч, не успев спасибо сказать величайшему стратегу мира Зе, который просрал все сообщения Запада перед войной, а теперь полон претензий к этому же Западу. Все страны живут своей жизнью со своими президентами и
очень довольны, на них росия и не нападёт, потому как знает, что они готовы дать отпор.
А наш дорогу врагу выстелил, деньги перед войной со снабжения Армии снял, боевых генералов
посадил, чтобы не мешали страну сдавать. И вы говорите, что повезло, а не провокатор ли вы, уважаемый? Или балдеете от вида крови и слёз, которыми залита Украина. Тогда к врачу, милейший, к психиатору. Тот уже давно заждался всех зелёных засранцев. ИЛи много ермак
отвалил за рассказы о нашей счастливой жизни, писатель,бл...
Это какую ж... надо иметь вместо лица, чтобы смотреть в глаза народу и утверждать, что как президент сделал всё ,т.е. предупредил Запад, что враг жесток! Там впереди миску лапши никто не заметил? Это же умный ермак присоветовал, что пипл всё схавает, вешай ему, сколько ушей
подставят. Руководитель нелигитимного офиса фактически руководит президентом, а президент как кукла, не соображает, что ермак слиняет, как нелигитимный, а отвечать за всё будет президент. Или мечется между своим народом (надеюсь, украинским) и глазами путина, что выгоднее? Напрасно, и там и там конец один.
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22.08.2022 15:13 Відповісти
ну наконец-то а то Крым за скобки на 15 років
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22.08.2022 10:09 Відповісти
Уявляю як світові лідери глибоко стурбувалися і безперестанку видзвонюють пуйлу з проханням не робити провокації.
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22.08.2022 10:12 Відповісти
нарешті воно спромоглося записати відос не з туалету а за столом на фоні прапора...
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22.08.2022 10:12 Відповісти
It is amazing just how many traitorous Russian trolls are on this page... they really try everything to discredit Zelensky and Ukraine... they are sad ugly people...
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22.08.2022 11:29 Відповісти
І не кажи - на найвеличнішого Бубочку наклеп зводять, а він святий Боневтік Щеневтікович, без нього і сонце не сходить і дощ на земляю не крапає і вітерець не дує на грішну землю. Тільки завдяки йому Земля ще обертається навколо своєй вісі і ми дихаємо повітрям.
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22.08.2022 12:35 Відповісти
Шедеврально!
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22.08.2022 13:08 Відповісти
Висока ймовірність широкомасштабного вторгнення росії в Україну була очевидною від 2014 року. Проте українська влада за цей час не спромоглася вжити ані вичерпних, ані достатніх заходів для зміцнення обороноздатності країни.

Заходи з реорганізації та підготовки збройних сил проводилися й, безперечно, дали свої результати. Але робота щодо забезпечення озброєнням і, головне, ************ була провалена, як за часів Порошенка, так і за правління Зеленського.

Саме на неготовності оборони України до відбиття повномасштабного вторгнення, а також на наявності в Україні розгалуженої мережі власних агентів і будувало свої розрахунки російське військово-політичне керівництво у виборі плану вторгнення.
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22.08.2022 13:38 Відповісти
Умница, аналитик! Не угоманивается. И, наконец то, вспомнил Порошенко. Вот кто покоя не даёт нашей владе. За Порошенко идёт отдельный бонус, отдельная доплата. Отдельная ненависть.
Этот Порошенко, противный, и ростом повыше, в плечах пошире, и мужественнее, лицом пригож,
а речи какие умные говорит, сам готовит, да ещё на иностранных нескольких языках.
Ну прямо кость в горле величайшего стратега Зе. С путиным то может и хочет договориться, а Порошенко - личный враг!
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22.08.2022 15:22 Відповісти
 
 