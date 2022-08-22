Україна попередила світових лідерів про плани РФ на цей тиждень, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна попередила усіх партнерів про плани РФ на цей тиждень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

"Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень. Сьогодні я говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН – теж. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме", - заявив президент.

Зеленський також уточнив, що Україна не терпітиме знущання героїв, які захищали свободу свого народу від загарбників.

"Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога", - додав президент.

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