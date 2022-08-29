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Новости Война
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По материалам СБУ будут судить директора "Russia Today" Кузнецова-Красовского. ФОТО

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование относительно директора российского пропагандистского телеканала "RT" Антона Кузнецова-Красовского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

По материалам СБУ будут судить директора Russia Today Кузнецова-Красовского 01

Отмечается, что он неоднократно использовал все доступные ему медиаплатформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержения ее конституционного строя. Следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности.

"В частности, задокументировано, что Кузнецов-Красовский неоднократно отрицательно говорил о:

▪️ украинцах, как нациии
▪️ существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

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В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, злоумышленник призывал российские власти к физическому уничтожению украинцев: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"

Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторские" видеозаписи типа "С#ка, этой страны не должно быть!". При этом убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины", сообщают в СБУ.

Уже завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов). Обвинительный акт передан в суд.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

пропаганда (3672) СБУ (19871) СМИ (3833) суд (25084)


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Топ комментарии
+11
Какой тюрьме,если он на засРашке проживает сейчас?
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29.08.2022 10:24
+11
Это СБУ пропиарилось на виртуальном правосудии для известного персонажа. Своих всё никак не могут посадить, а здесь можно отличится и показать наигранное рвение. Только вот деньги за свою деятельность получают совсем не виртуальные
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29.08.2022 10:33
+10
ВИЧ инфицированный гомосексуалист - истинное лицо рашистской пропаганды.
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29.08.2022 10:42
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про красовского слышал, а кузнецов он по мужу? хотя какая разница - на тюрьме его ничем новым не удивят, а жаль.
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29.08.2022 10:21 Ответить
Какой тюрьме,если он на засРашке проживает сейчас?
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29.08.2022 10:24 Ответить
ну очень хочется, чтобы вся ху*лала пропанандонская отправилась на кичу на пожизненное
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29.08.2022 10:28 Ответить
Хочется,но они сами его быстрее пристрелят.чем нам дадут его посадить.
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29.08.2022 10:33 Ответить
Это СБУ пропиарилось на виртуальном правосудии для известного персонажа. Своих всё никак не могут посадить, а здесь можно отличится и показать наигранное рвение. Только вот деньги за свою деятельность получают совсем не виртуальные
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29.08.2022 10:33 Ответить
Надеемся,что СБУ его выкрадет посадит.
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29.08.2022 10:34 Ответить
Надейся и жди , кто ж его посадит ЗАОЧНО 🤮 оно 💩 - копия ШОБЛЫ🤢🤡🎪 КВАРТАЛЬНО-БРЕХЛИВОЙ ГЕРМОФРОДИТНОЙ
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29.08.2022 10:42 Ответить
Може для початку СБУ викраде із Сербії і посаде хенерала НАУМІВА?

Бо такої гнилі, як Антоха Красовський, в лаптєстанє з кожного утюга по десятку "вєщає". Який сенс їх по одному виловлювати? Там треба проводити загальну денацифікацію російського бидлонаселення з елементами стерилізації...

А ось хенерал НАУМІВ добре знає, хто і як тут у нас всередині країни готував Україну до здачі.
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29.08.2022 10:44 Ответить
Та воно дєрьмака не може викрасти. На що вони наші гроші витрачають? Просто соромно!
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29.08.2022 11:14 Ответить
ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ‼️Это , как в анекдоте :"когда меня нет дома , пусть они меня даже бьют " ‼️ЗеГниды , от вас тошнит 🤮 ‼️Открывать уголовные дела на лучших Генерала -Кривоноса и Марченко и награждать ОПАРЫША КОШЕВОГО. ПИКАЛОВА, да чтоб вы все здохли
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29.08.2022 10:38 Ответить
ОНО --голубой наркоман ! не трогайте--сам здохнет !
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29.08.2022 12:42 Ответить
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29.08.2022 10:25 Ответить
З задоволенням піду на судовий процес стосовно цього спідоносця. Аааа, знов заочно? Шкода.
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29.08.2022 10:25 Ответить
дерьмак його до себе в оп-у пристроїть.
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29.08.2022 10:32 Ответить
Самый лучший суд - 9 граммов в бошку и делов-то......
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29.08.2022 10:36 Ответить
что-то очень легко для этой твари, в росийскую тюрьму надо, с ежедневной шваброй в жопу и побоями, да подольше, чтоб подох в тюремной больничке от своего спида..... оно так и будет, когда режим падет, найдется много охочих "покарать" самых жирных пропагандонов, чиновников и политиков мелкого уровня, антоша как раз под эту косилку и попадет, из страны не выпустят, поймают, если не дадут подохнуть на месте, будут судить, с целью показать миру "рвение", так что особо не надо ничего делать, награда найдет хероя)) А приговор надо конечно, чтоб не мог чуствовать себя спокойно ни одной стране, надо восстанавливать американскую практику охотников за головами, одиночка частник, может быть в разы эффективнее целой страны с ее полицией. Есть приговор суда и награда за голову, везу туда где по этой гниде приговор есть.....Я человек маленький интересуют только деньги
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10.11.2022 13:10 Ответить
цього в рашці були прижали , за підарастію,він почав бігати по впливовим людям,щоб не посадили і тоді пригріли його на раша тудей..ну і звісно ж за покровітєльство чинів відпрацьовує
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29.08.2022 10:36 Ответить
Илья Яшин Антон Красовский. История одного подлеца.https://www.youtube.com/watch?v=ZRjZ2onki1A
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29.08.2022 10:40 Ответить
ВИЧ инфицированный гомосексуалист - истинное лицо рашистской пропаганды.
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29.08.2022 10:42 Ответить
Вот поэтому он и популярен у некоторых европейцев был до полномасшабного вторжения. Там сейчас бьются за привелегии для секс меньшинств как ненормальные. **** , скоро быть нормальным гетеросексуалом будет стыдно в Европе.
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29.08.2022 10:48 Ответить
Одразу видно, що ви в Європі якшо і були, то в дитинстві на курорті в Болгарії за часів СРСР.
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29.08.2022 10:51 Ответить
Я там була минулого року, їздила в круїз, Італія, Франція, Хорватія, Греція, тому не треба мені розповідати про Європу.
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29.08.2022 11:24 Ответить
ну от про шо я і кажу. Ви з круїзного лайнера в бінокля наблюдали геїв, відстоюючих свої права?
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29.08.2022 11:36 Ответить
Якій же він гомосексуаліст, якщо він просто кончений підар?!!
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29.08.2022 11:39 Ответить
Он п@дор и в хорошем и в плохом смысле этого слова)))
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29.08.2022 11:45 Ответить
Мля, знову імітація бурхливої діяльності. Вам блін всередині України мало зрадників, шо ви просираєте час на гандонів, до яких ніколи не доберетеся?
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29.08.2022 10:50 Ответить
І не кажи
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29.08.2022 12:22 Ответить
Мураєва краще арештуйте...
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29.08.2022 10:53 Ответить
Это животное должно быть уничтожено!
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29.08.2022 10:57 Ответить
За ним уже выехал Мини Купер
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29.08.2022 11:13 Ответить
Бесспорно он предатель. Так где он? Если вне Украины то эти обвинения для него как филкина грамота.
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29.08.2022 11:31 Ответить
Этого гАнтона кузнеца в кроссовках нужно по итогу его гавкатни на Украину как шелудивого заднеприводного пса придушить его же стрингами!
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29.08.2022 11:56 Ответить
Тіпа щось роблять ,,, відкривають справу на того хто у іншій країні ,,, трудяги
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29.08.2022 12:20 Ответить
О, вже прізвище супруга додав)) Антоша, не допоможе.
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29.08.2022 12:21 Ответить
Ну і як це зашкодить цьому виродку ?
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29.08.2022 12:26 Ответить
*** он положил на ваш суд )
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29.08.2022 13:25 Ответить
Політєкспертний поводир Ксюшки на вибори президента ...
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29.08.2022 13:27 Ответить
В смысле- директор ? А чмошница- боброедка там кто тогда ?
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29.08.2022 21:41 Ответить
 
 