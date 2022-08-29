По материалам СБУ будут судить директора "Russia Today" Кузнецова-Красовского. ФОТО

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование относительно директора российского пропагандистского телеканала "RT" Антона Кузнецова-Красовского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что он неоднократно использовал все доступные ему медиаплатформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержения ее конституционного строя. Следователи СБУ собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения к уголовной ответственности.

"В частности, задокументировано, что Кузнецов-Красовский неоднократно отрицательно говорил о:

▪️ украинцах, как нациии

▪️ существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

Также смотрите: Оккупанты за сутки обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области, есть жертвы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, злоумышленник призывал российские власти к физическому уничтожению украинцев: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"

Он распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторские" видеозаписи типа "С#ка, этой страны не должно быть!". При этом убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины", сообщают в СБУ.

Уже завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов). Обвинительный акт передан в суд.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.