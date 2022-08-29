УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8304 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 843 40

За матеріалами СБУ судитимуть директора "Russia Today" Кузнєцова-Красовського. ФОТО

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу "RT" Антона Кузнєцова-Красовського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомлчють у пресслужбі СБУ.

За матеріалами СБУ судитимуть директора Russia Today Кузнєцова-Красовського 01

Зазначається, що він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу. Слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності.

"Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про:

▪️ українців, як націю
▪️ існування України як самостійної і суверенної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російських пропагандистів треба судити як воєнних злочинців, - журналісти Польщі

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців: "Ребят, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: Мочите! Давайте! Хватит!"

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював "авторські" відеозаписи на кшталт "С#ка, этой страны не должно быть!". При цьому переконував глядачів у доцільності проведення так званої "спеціальної воєнної операції" на території України", - повідомляють у СБУ.

Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

пропаганда (2798) СБУ (12790) ЗМІ (1357) суд (11663)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+11
Какой тюрьме,если он на засРашке проживает сейчас?
показати весь коментар
29.08.2022 10:24
+11
Это СБУ пропиарилось на виртуальном правосудии для известного персонажа. Своих всё никак не могут посадить, а здесь можно отличится и показать наигранное рвение. Только вот деньги за свою деятельность получают совсем не виртуальные
показати весь коментар
29.08.2022 10:33
+10
ВИЧ инфицированный гомосексуалист - истинное лицо рашистской пропаганды.
показати весь коментар
29.08.2022 10:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
про красовского слышал, а кузнецов он по мужу? хотя какая разница - на тюрьме его ничем новым не удивят, а жаль.
показати весь коментар
29.08.2022 10:21 Відповісти
Какой тюрьме,если он на засРашке проживает сейчас?
показати весь коментар
29.08.2022 10:24 Відповісти
ну очень хочется, чтобы вся ху*лала пропанандонская отправилась на кичу на пожизненное
показати весь коментар
29.08.2022 10:28 Відповісти
Хочется,но они сами его быстрее пристрелят.чем нам дадут его посадить.
показати весь коментар
29.08.2022 10:33 Відповісти
Это СБУ пропиарилось на виртуальном правосудии для известного персонажа. Своих всё никак не могут посадить, а здесь можно отличится и показать наигранное рвение. Только вот деньги за свою деятельность получают совсем не виртуальные
показати весь коментар
29.08.2022 10:33 Відповісти
Надеемся,что СБУ его выкрадет посадит.
показати весь коментар
29.08.2022 10:34 Відповісти
Надейся и жди , кто ж его посадит ЗАОЧНО 🤮 оно 💩 - копия ШОБЛЫ🤢🤡🎪 КВАРТАЛЬНО-БРЕХЛИВОЙ ГЕРМОФРОДИТНОЙ
показати весь коментар
29.08.2022 10:42 Відповісти
Може для початку СБУ викраде із Сербії і посаде хенерала НАУМІВА?

Бо такої гнилі, як Антоха Красовський, в лаптєстанє з кожного утюга по десятку "вєщає". Який сенс їх по одному виловлювати? Там треба проводити загальну денацифікацію російського бидлонаселення з елементами стерилізації...

А ось хенерал НАУМІВ добре знає, хто і як тут у нас всередині країни готував Україну до здачі.
показати весь коментар
29.08.2022 10:44 Відповісти
Та воно дєрьмака не може викрасти. На що вони наші гроші витрачають? Просто соромно!
показати весь коментар
29.08.2022 11:14 Відповісти
ИМИТАЦИЯ БУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ‼️Это , как в анекдоте :"когда меня нет дома , пусть они меня даже бьют " ‼️ЗеГниды , от вас тошнит 🤮 ‼️Открывать уголовные дела на лучших Генерала -Кривоноса и Марченко и награждать ОПАРЫША КОШЕВОГО. ПИКАЛОВА, да чтоб вы все здохли
показати весь коментар
29.08.2022 10:38 Відповісти
ОНО --голубой наркоман ! не трогайте--сам здохнет !
показати весь коментар
29.08.2022 12:42 Відповісти
показати весь коментар
29.08.2022 10:25 Відповісти
З задоволенням піду на судовий процес стосовно цього спідоносця. Аааа, знов заочно? Шкода.
показати весь коментар
29.08.2022 10:25 Відповісти
дерьмак його до себе в оп-у пристроїть.
показати весь коментар
29.08.2022 10:32 Відповісти
Самый лучший суд - 9 граммов в бошку и делов-то......
показати весь коментар
29.08.2022 10:36 Відповісти
что-то очень легко для этой твари, в росийскую тюрьму надо, с ежедневной шваброй в жопу и побоями, да подольше, чтоб подох в тюремной больничке от своего спида..... оно так и будет, когда режим падет, найдется много охочих "покарать" самых жирных пропагандонов, чиновников и политиков мелкого уровня, антоша как раз под эту косилку и попадет, из страны не выпустят, поймают, если не дадут подохнуть на месте, будут судить, с целью показать миру "рвение", так что особо не надо ничего делать, награда найдет хероя)) А приговор надо конечно, чтоб не мог чуствовать себя спокойно ни одной стране, надо восстанавливать американскую практику охотников за головами, одиночка частник, может быть в разы эффективнее целой страны с ее полицией. Есть приговор суда и награда за голову, везу туда где по этой гниде приговор есть.....Я человек маленький интересуют только деньги
показати весь коментар
10.11.2022 13:10 Відповісти
цього в рашці були прижали , за підарастію,він почав бігати по впливовим людям,щоб не посадили і тоді пригріли його на раша тудей..ну і звісно ж за покровітєльство чинів відпрацьовує
показати весь коментар
29.08.2022 10:36 Відповісти
Илья Яшин Антон Красовский. История одного подлеца.https://www.youtube.com/watch?v=ZRjZ2onki1A
показати весь коментар
29.08.2022 10:40 Відповісти
ВИЧ инфицированный гомосексуалист - истинное лицо рашистской пропаганды.
показати весь коментар
29.08.2022 10:42 Відповісти
Вот поэтому он и популярен у некоторых европейцев был до полномасшабного вторжения. Там сейчас бьются за привелегии для секс меньшинств как ненормальные. **** , скоро быть нормальным гетеросексуалом будет стыдно в Европе.
показати весь коментар
29.08.2022 10:48 Відповісти
Одразу видно, що ви в Європі якшо і були, то в дитинстві на курорті в Болгарії за часів СРСР.
показати весь коментар
29.08.2022 10:51 Відповісти
Я там була минулого року, їздила в круїз, Італія, Франція, Хорватія, Греція, тому не треба мені розповідати про Європу.
показати весь коментар
29.08.2022 11:24 Відповісти
ну от про шо я і кажу. Ви з круїзного лайнера в бінокля наблюдали геїв, відстоюючих свої права?
показати весь коментар
29.08.2022 11:36 Відповісти
Якій же він гомосексуаліст, якщо він просто кончений підар?!!
показати весь коментар
29.08.2022 11:39 Відповісти
Он п@дор и в хорошем и в плохом смысле этого слова)))
показати весь коментар
29.08.2022 11:45 Відповісти
Мля, знову імітація бурхливої діяльності. Вам блін всередині України мало зрадників, шо ви просираєте час на гандонів, до яких ніколи не доберетеся?
показати весь коментар
29.08.2022 10:50 Відповісти
І не кажи
показати весь коментар
29.08.2022 12:22 Відповісти
Мураєва краще арештуйте...
показати весь коментар
29.08.2022 10:53 Відповісти
Это животное должно быть уничтожено!
показати весь коментар
29.08.2022 10:57 Відповісти
За ним уже выехал Мини Купер
показати весь коментар
29.08.2022 11:13 Відповісти
Бесспорно он предатель. Так где он? Если вне Украины то эти обвинения для него как филкина грамота.
показати весь коментар
29.08.2022 11:31 Відповісти
Этого гАнтона кузнеца в кроссовках нужно по итогу его гавкатни на Украину как шелудивого заднеприводного пса придушить его же стрингами!
показати весь коментар
29.08.2022 11:56 Відповісти
Тіпа щось роблять ,,, відкривають справу на того хто у іншій країні ,,, трудяги
показати весь коментар
29.08.2022 12:20 Відповісти
О, вже прізвище супруга додав)) Антоша, не допоможе.
показати весь коментар
29.08.2022 12:21 Відповісти
Ну і як це зашкодить цьому виродку ?
показати весь коментар
29.08.2022 12:26 Відповісти
*** он положил на ваш суд )
показати весь коментар
29.08.2022 13:25 Відповісти
Політєкспертний поводир Ксюшки на вибори президента ...
показати весь коментар
29.08.2022 13:27 Відповісти
В смысле- директор ? А чмошница- боброедка там кто тогда ?
показати весь коментар
29.08.2022 21:41 Відповісти
 
 