Стало известно, кто из абитуриентов поступил на бюджет

В личных кабинетах поступающих появились рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузы.

Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в этом году есть 67 тысяч бюджетных мест для бакалавров. На распределение повлиял государственный и региональный заказ.

Те, кто не смог поступить на бюджетное обучение, будут автоматически участвовать в конкурсе на контракт.

До 19 сентября на бюджетные места переведут абитуриентов, которые подпадали под контрактную форму, но места по государственному и региональному заказу останутся свободными.

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В Минобразования обнародовали список документов для подачи на бюджет:

копия документа, удостоверяющего личность;

копия военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

4 цветных фото 3Х4;

подписанное Приемной комиссией распечатанное заявление на поступление (для поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет);

другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.

Подать документы можно онлайн, отправив копии. Их нужно заверить электронной подписью.

Также следует написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на вступление. Для этого в электронном кабинете в меню "Поданные заявления" необходимо выделить заявление со статусом "Рекомендовано к зачислению за средства государственного (регионального) бюджета" и выбрать действие "Печать электронного заявления".

Оригиналы бумажных документов необходимо подать в течение 3 месяцев после начала обучения.