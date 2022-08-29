Стало известно, кто из абитуриентов поступил на бюджет
В личных кабинетах поступающих появились рекомендации к зачислению на бюджетную форму обучения в вузы.
Об этом сообщил Министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в этом году есть 67 тысяч бюджетных мест для бакалавров. На распределение повлиял государственный и региональный заказ.
Те, кто не смог поступить на бюджетное обучение, будут автоматически участвовать в конкурсе на контракт.
До 19 сентября на бюджетные места переведут абитуриентов, которые подпадали под контрактную форму, но места по государственному и региональному заказу останутся свободными.
В Минобразования обнародовали список документов для подачи на бюджет:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия военно-учетного документа (кроме случаев, предусмотренных законодательством);
- 4 цветных фото 3Х4;
- подписанное Приемной комиссией распечатанное заявление на поступление (для поступающих, которые подавали заявления через электронный кабинет);
- другие документы, предусмотренные Правилами приема конкретного заведения.
Подать документы можно онлайн, отправив копии. Их нужно заверить электронной подписью.
Также следует написать собственноручно и подписать соответствующее заявление на вступление. Для этого в электронном кабинете в меню "Поданные заявления" необходимо выделить заявление со статусом "Рекомендовано к зачислению за средства государственного (регионального) бюджета" и выбрать действие "Печать электронного заявления".
Оригиналы бумажных документов необходимо подать в течение 3 месяцев после начала обучения.
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