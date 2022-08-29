Стало відомо, хто з абітурієнтів вступив на бюджет
В особистих кабінетах вступників з’явились рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання до вишів.
Про це повідомив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що цьогоріч є 67 тисяч бюджетних місць для бакалаврів. На розподіл вплинуло державне та регіональне замовлення.
Ті, хто не зміг вступити на бюджетне навчання, автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.
До 19 вересня на бюджетні місця переведуть тих абітурієнтів, які підпадали під контрактну форму, але місця за державним та регіональним замовленням лишаться вільними.
В Міносвіти оприлюднили список документів для подачі на бюджет:
- копія документа, що посвідчує особу;
- копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
- 4 кольорові фото 3Х4;
- підписана Приймальною комісією роздрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);
- інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.
Подати документи можна онлайн, надіславши копії. Їх треба завірити електронним підписом.
Також треба написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ. Для цього електронному кабінеті в меню "Подані заяви" необхідно виділити заяву зі статусом "Рекомендовано до зарахування за кошти державного (регіонального) бюджету" та обрати дію "Друк електронної заяви".
Оригінали паперових документів необхідно подати впродовж 3 місяців від початку навчання.
Будь ласка, зачекайте...
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