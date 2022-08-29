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Стало відомо, хто з абітурієнтів вступив на бюджет

абітурієнт,вступ,зарахування

В особистих кабінетах вступників з’явились рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання до вишів.

Про це повідомив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цьогоріч є 67 тисяч бюджетних місць для бакалаврів. На розподіл вплинуло державне та регіональне замовлення.

Ті, хто не зміг вступити на бюджетне навчання, автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.

До 19 вересня на бюджетні місця переведуть тих абітурієнтів, які підпадали під контрактну форму, але місця за державним та регіональним замовленням лишаться вільними.

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В Міносвіти оприлюднили список документів для подачі на бюджет:

  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
  • 4 кольорові фото 3Х4;
  • підписана Приймальною комісією роздрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);
  • інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Подати документи можна онлайн, надіславши копії. Їх треба завірити електронним підписом.

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Також треба написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ. Для цього електронному кабінеті в меню "Подані заяви" необхідно виділити заяву зі статусом "Рекомендовано до зарахування за кошти державного (регіонального) бюджету" та обрати дію "Друк електронної заяви".

Оригінали паперових документів необхідно подати впродовж 3 місяців від початку навчання.

Автор: 

вступна кампанія (228) виш (546) Міносвіти (1411) вступ (31) абітурієнт (117) Шкарлет Сергій (353)


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4 кольорові фото 3Х4. Як мило... Вони навіть вже про кольорові фото знають...
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29.08.2022 13:26 Відповісти
Господарське мило більше.
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29.08.2022 13:28 Відповісти
 
 