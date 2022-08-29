Стало відомо, хто з абітурієнтів вступив на бюджет

В особистих кабінетах вступників з’явились рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання до вишів.

Про це повідомив Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що цьогоріч є 67 тисяч бюджетних місць для бакалаврів. На розподіл вплинуло державне та регіональне замовлення.

Ті, хто не зміг вступити на бюджетне навчання, автоматично братимуть участь у конкурсі на контракт.

До 19 вересня на бюджетні місця переведуть тих абітурієнтів, які підпадали під контрактну форму, але місця за державним та регіональним замовленням лишаться вільними.

Читайте: Три розбомблені виші Миколаєва набрали студентів і розпочнуть навчання, - Кім

В Міносвіти оприлюднили список документів для подачі на бюджет:

копія документа, що посвідчує особу;

копія військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);

4 кольорові фото 3Х4;

підписана Приймальною комісією роздрукована заява на вступ (для тих вступників, які подавали заяви через електронний кабінет);

інші документи, що передбачені Правилами прийому конкретного закладу.

Подати документи можна онлайн, надіславши копії. Їх треба завірити електронним підписом.

Також читайте: Попри війну, вступна кампанія відбувається у штатному режимі, - Шкарлет

Також треба написати власноруч та підписати відповідну заяву на вступ. Для цього електронному кабінеті в меню "Подані заяви" необхідно виділити заяву зі статусом "Рекомендовано до зарахування за кошти державного (регіонального) бюджету" та обрати дію "Друк електронної заяви".

Оригінали паперових документів необхідно подати впродовж 3 місяців від початку навчання.