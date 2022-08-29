Россия не собирается демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС, - Песков
Россия не намерена демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"О создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС речь не идет", - сказал он.
В то же время, добавил Песков, РФ считает миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимой, ее возможные модальности будут обсуждаться на месте.
"Миссия заедет на территорию ЗАЭС с подконтрольной Украине территории", – отметил Песков.
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Санкції! Ще більші! В т.ч. на піськова і його *********
Мои вам поздравления, украинцы
Вааще не хочу уезжать из Енергодара (с)...
можно ж було хоч помріяти..
Це того ж поля ягода що й заборона кидать по кацапській території...
Зезидент таку зброю буде під асфальтом,де рашатанки їздили, шукати.
Підривати ЗАЕС навряд чи будуть бо Росія постраждає також.
кто-то чего-то другого ожидал???
кто-то надеялся что будет по другому????
люди! ну когда ж уже рашку вы начнете воспринимать как бешеную собаку, с которой никогда не возможно договориться и она никогда добровольно не уйдет с чужой территории, на которой уже н*срала, т.е. пометила и которую уже считает исконно своей...
А сам не хоче приїхати на АЕС, подихати "свіжим повітрям"?
Разом із Аідом...
Є інші засоби.
це супервійськовий об'єкт чи там ховаються бендерівці?