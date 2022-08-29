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Новости Война
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Россия не собирается демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС, - Песков

заес,аес,запорізька

Россия не намерена демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"О создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС речь не идет", - сказал он.

В то же время, добавил Песков, РФ считает миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимой, ее возможные модальности будут обсуждаться на месте.

"Миссия заедет на территорию ЗАЭС с подконтрольной Украине территории", – отметил Песков.

Также смотрите: В Харьковской области украинские воины уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

Песков Дмитрий (1858) россия (95413) Запорожская АЭС (702)


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Топ комментарии
+12
Ось і все МАГАТЕ.
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29.08.2022 14:06
+11
Ага.
Вааще не хочу уезжать из Енергодара (с)...
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29.08.2022 14:09
+10
і деокуповувати не будуть.
Санкції! Ще більші! В т.ч. на піськова і його *********
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29.08.2022 14:07
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Ось і все МАГАТЕ.
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29.08.2022 14:06 Ответить
a u magate e armija ?
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29.08.2022 14:09 Ответить
огбычно Писька ****** про то что Рашкас ****** сделают наоборот это все ******* для своего ското быдло базы на Раиссии.. уведут войска и еще бегом аж молнии сверкать будут.. МАГАТЭ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАКУ ********** АННУЛИРОВАВ ИМ ЛИЦЕНЗИИ НА ВСЕ АЭС ВЫВЕДЯ ИХ ИЗ СТАТУСА ГРАЖДАНСКИЙ ОБЪЕКТ С ТЕМ ЧТО АЭС ПРИРАВНЯЮТ К НЕЗАКОННЫМ СТАНЦИЯМ ВЫРАБАВАЮЩИХ ТЕРРОРЕСТИЧЕСКИ ПЛУТОНИЙ ИЛИ УРАН ДЛЯ АТОМНОГО ОРУЖИЯ СО ВСЕМИ ПРЕЛЕСТЯМИ НА ЗАКУСКУ...и санкции на ядерное топливо России для иных АЭС на экспорт...
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29.08.2022 14:16 Ответить
sho to oni tormozjat - mogli uzhe davno vse eto sdelatj.
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29.08.2022 14:25 Ответить
Не хвилюйтеся. ЗСУ демілітаризує.
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29.08.2022 14:30 Ответить
вот и весь пуй до копейки
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29.08.2022 14:38 Ответить
песков еще живой ??? ну ни че , дней 10-12 пусть еще подышит .
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29.08.2022 14:06 Ответить
Це ж останній козирь для шантажу.
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29.08.2022 14:10 Ответить
Так, все одно прийде час і цей туалетний їжачок в перегній утилізується, і вуса не допоможуть цьому клоуну
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29.08.2022 14:15 Ответить
і деокуповувати не будуть.
Санкції! Ще більші! В т.ч. на піськова і його *********
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29.08.2022 14:07 Ответить
Бежать упыри будете скоро.
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29.08.2022 14:07 Ответить
Мэр Одессы Геннадий https://www.gazeta.ru/tags/person/gennadii_truhanov.shtml Труханов призвал Киев возобновить переговоры с Москвой и найти компромиссы. Об этом он сказал в интервью итальянской газете https://www.corriere.it/ Corriere della Sera .

Мои вам поздравления, украинцы
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29.08.2022 14:08 Ответить
уже даже не удивляюсь, в Полтаве в кафе ставят кацапские песни на заказ донецких и луганских
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29.08.2022 14:10 Ответить
А звідки ви знаєте що у Полтаві, якщо там не живете?
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29.08.2022 15:23 Ответить
телеканал Киев,, а где ты живешь, если этого не знаешь?
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29.08.2022 15:33 Ответить
Ну якщо по телеканалу сказали значить правда . У вас бездоганна логіка
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29.08.2022 17:54 Ответить
так это же украинский канал. А что Вас не устраивает факт того что происходит или сами такие?
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29.08.2022 20:41 Ответить
Фейк
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29.08.2022 14:25 Ответить
Хавай гімно далі як не вмієш фільтрувати
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29.08.2022 15:14 Ответить
nu nichovo - ZSU zastavit
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29.08.2022 14:08 Ответить
Значить нагонять ще більше зольдатів. Після МАГАТЕ. А може й взагалі *******.
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29.08.2022 14:08 Ответить
Остався тіки план "Б", а саме відх.ярити цих п.дорів
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29.08.2022 14:08 Ответить
Ага.
Вааще не хочу уезжать из Енергодара (с)...
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29.08.2022 14:09 Ответить
Ми тут как дома, тяпло святло і мухі нє кусають...))
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29.08.2022 17:07 Ответить
Оскільпи уе - пряме порушення Договору про контроль та не розповсюдження ядерної зброї, то МАГАТЕ має виключити кацапію зі своїх рядів.
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29.08.2022 14:09 Ответить
Значит вся русня там просто сдохнет рано или поздно, твари. Вы много чего не собирались, но вас ******** ото всюду, со всей территории Украины!
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29.08.2022 14:10 Ответить
Хочу взяти Піськова за шкварки,і витерти його вусами пил на реакторі ЗАЕС.Люблю чистоту
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29.08.2022 14:11 Ответить
Не тільки ти цього хочеш
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29.08.2022 14:12 Ответить
Якої ще "підконтрольної території України" мерзота? Ви в#****** на ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ і всі здохнете тут на цій святій землі . А ти падло виріб номер 2 з усіками черай на розплату. Я думаю люба людина в Україні,готова навіть пожертвувати собою , щоб відправити в пекло таке гниле створіння як ти.
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29.08.2022 14:12 Ответить
А кто то питал иллюзии что орки добровольно уйдут? Только полное истребление и жесты доброй воли очитсят нашу землю от рашистской нечисти
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29.08.2022 14:13 Ответить
та ні..мали надію, що та комісія - якійсь суперпупер спецназ...візіме й організує оркам самолквідацію..

можно ж було хоч помріяти..
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29.08.2022 14:18 Ответить
Насправді щодо суперспецназу та мрій - в світі існує суперспецназ, який можна просто купити за бабло. Іноземний легіон, наприклад. Чи Блеквотер. І це - тільки то, про що відомо пересічному читачеві новин... аби було політичне бажання, можна було б і ***** з бункера виковирять за пару днів, і в кремлі ядерну бімбу малої потужності *******. Нема політичного бажання, нажаль.
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29.08.2022 14:30 Ответить
А чи можливо просто людям,без політиків,************,завхозів,якось найняти той суперспецназ?Щоб бункерного діда порішить і з ЗАЕС мокшу витурить.Можна ж придумати,як оплату проводити за їх роботу.
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29.08.2022 14:37 Ответить
з язика зняли, теж цікаво..бо з нашими керманичами..
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29.08.2022 14:40 Ответить
Справа не в наших керманичах, а в міжнародних.
Це того ж поля ягода що й заборона кидать по кацапській території...
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29.08.2022 14:42 Ответить
Заборняють їхнім,а своїм,Українським,хоч по кремлю гати!
Зезидент таку зброю буде під асфальтом,де рашатанки їздили, шукати.
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29.08.2022 15:34 Ответить
не збираються але доведеться
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29.08.2022 14:14 Ответить
Тобто сцикливі касапи можуть воювати лише прикрившись або цивільними людьми, або загрожуючи Світу ядрьоним апокаліпсісом...
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29.08.2022 14:15 Ответить
Так может жест доброй воли как обычно? ******* кацапские
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29.08.2022 14:15 Ответить
Коли вітер буде в сторону *********, дати рашистам пару годин, щоб демілітаризувалися з української землі в іншому випаду прочитати їм віршик Лермонтова "бородіно" і підірвати один з реакторів.
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29.08.2022 14:16 Ответить
їм пофіг, а вітер - річ не постійна
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29.08.2022 14:19 Ответить
рашистам пофіг буває до тих пір поки,вони не получають відповідь на їхні погрози.
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29.08.2022 14:24 Ответить
то да..але вдповідь потрібна бути негайною...і видимою - типу - лопатою по ї-лу вони, як натяк, сприймають швидше, ніж міфічний атом
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29.08.2022 14:38 Ответить
Хто би сумнівався! «Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу в кровь».Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г
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29.08.2022 14:16 Ответить
Як тільки Україна звільнить більшу частину півдня ЗАЕС буде в оточенні у них буде два шлях або смерть або полон.
Підривати ЗАЕС навряд чи будуть бо Росія постраждає також.
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29.08.2022 14:19 Ответить
Ну значит мы её сами демилитаризируемс
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29.08.2022 14:20 Ответить
кто-то удивился ????
кто-то чего-то другого ожидал???
кто-то надеялся что будет по другому????
люди! ну когда ж уже рашку вы начнете воспринимать как бешеную собаку, с которой никогда не возможно договориться и она никогда добровольно не уйдет с чужой территории, на которой уже н*срала, т.е. пометила и которую уже считает исконно своей...
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29.08.2022 14:26 Ответить
Украина тоже не собиралась воевать с расеей -- пришлось.
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29.08.2022 14:37 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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29.08.2022 14:38 Ответить
Оо, йоржик унітазний намалювався!
А сам не хоче приїхати на АЕС, подихати "свіжим повітрям"?
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29.08.2022 14:46 Ответить
Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС, - Пєсков значить за демілітаризацію візьметься ЗСУ
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29.08.2022 15:07 Ответить
ВСУ придет, порядок наведет!!!
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29.08.2022 15:13 Ответить
Значить це зробить Україна!
Разом із Аідом...
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29.08.2022 15:13 Ответить
Кацапські ********. Сраний ядерний шантаж - єдине, на що здатні ці недолюди. Потрібна міжнародна операція з демілітаризації ЗАЕС, щоб "кто не спрятался, я нє віноват!". Зачистити всю піздоту рашистську в нуль. Знайдіть вже десь яйця, НАТО та інші!
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29.08.2022 15:21 Ответить
У козломордих свинособак ніхто запитувати не буде.
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29.08.2022 15:36 Ответить
А ніхто її штурмом з шашками брати і не збирається!
Є інші засоби.
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29.08.2022 15:37 Ответить
парадокс:бен ладена висліджували пів року,а в цей час він доїв козу і розмножувався,нікому не заважав-ліквідували.Зараз цей старий,смердючий хлам в заручники взяв весь світ і ніхто,нічого не може зробити,знають де його бункери і шо?будем чекать рай або ад.
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29.08.2022 15:45 Ответить
вешать их там прям у касках
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29.08.2022 15:48 Ответить
а яка відмазка з приводу станції?

це супервійськовий об'єкт чи там ховаються бендерівці?
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29.08.2022 15:59 Ответить
Да неужели и правда наивность так у нас в почете? Да сколько можно позорится? Да ржут же кацапы с нас! Ясно что и не собирались. Как везде по любому поводу.
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29.08.2022 16:26 Ответить
Суки, дограються. ССО ножаками зачистять станцію. Буде час і нагода. В будь-якому випадку, яйця у кацапів можуть повипадати ще до того, як додумаються тікати з АЕС.
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29.08.2022 17:17 Ответить
 
 