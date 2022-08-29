Россия не собирается демилитаризовать зону вокруг ЗАЭС, - Песков

Россия не намерена демилитаризировать зону вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"О создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС речь не идет", - сказал он.

В то же время, добавил Песков, РФ считает миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходимой, ее возможные модальности будут обсуждаться на месте.

"Миссия заедет на территорию ЗАЭС с подконтрольной Украине территории", – отметил Песков.

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