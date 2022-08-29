РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5205 посетителей онлайн
Новости Видео Война
12 244 14

В Харьковской области украинские воины уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

Силы обороны уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С", способную бить на 29 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, вместе с артиллерийской установкой "шаг доброй воли" совершил боекомплект и личный состав российских оккупационных войск. Это произошло на Севере Харьковщины, в районе государственной границы Украины со страной-оккупантом. Таков результат совместной работы артиллерийской разведки Национальной гвардии и артиллерийского расчета одной из бригад Вооруженных сил Украины. Гвардейцы и представители ССО с помощью БПЛА разведали цель, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ.

Также смотрите: Вчерашний удар по центру Харькова: обе ракеты взорвались у здания Харьковской ОВА. ФОТОрепортаж

армия РФ (19224) Харьковщина (5577) уничтожение (6923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Лютий, черговий лайк !
показать весь комментарий
29.08.2022 14:05
+16
Хлопцям респект! Файний салют.
показать весь комментарий
29.08.2022 14:13
+13
Из Херсона сообщают что крысы путлера драпают с позиций быстрее кобылы Будулая...🦍🦍🦍🤣💙💛Слава ЗСУ
показать весь комментарий
29.08.2022 14:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лютий, черговий лайк !
показать весь комментарий
29.08.2022 14:05 Ответить
бомбят исторические здания, которые выстояли при гитлере.
показать весь комментарий
29.08.2022 14:08 Ответить
Хлопцям респект! Файний салют.
показать весь комментарий
29.08.2022 14:13 Ответить
Из Херсона сообщают что крысы путлера драпают с позиций быстрее кобылы Будулая...🦍🦍🦍🤣💙💛Слава ЗСУ
показать весь комментарий
29.08.2022 14:13 Ответить
Гарно горить.
показать весь комментарий
29.08.2022 14:13 Ответить
Непогано спрацювали! Всього чотири снаряди витратили
показать весь комментарий
29.08.2022 14:34 Ответить
По секретным сообщениям из Госдепа... сообщили что рабZeя перебрасывает войска в Новороссийск...наверное боятся Байрактара Джавелиновича HIMARSa...
показать весь комментарий
29.08.2022 14:17 Ответить
боєкомплект додемілітаризував самохідну кацап-гаубицю...
показать весь комментарий
29.08.2022 14:34 Ответить
от мста не осталось даже бзда )))
показать весь комментарий
29.08.2022 14:58 Ответить
"мстя мсте была жестокой" ))
показать весь комментарий
29.08.2022 15:52 Ответить
гарна професійна робота українських гармашів
показать весь комментарий
29.08.2022 15:14 Ответить
город на заднем плане - єто Харьков или Белгород?
показать весь комментарий
29.08.2022 15:27 Ответить
там нечего будет менять на жигули!
показать весь комментарий
29.08.2022 15:30 Ответить
скільки негативноі єнергіїї запалало і стало все краще
показать весь комментарий
29.08.2022 17:38 Ответить
 
 