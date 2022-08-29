В Харьковской области украинские воины уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С". ВИДЕО

Силы обороны уничтожили российскую САУ 2С19 "Мста-С", способную бить на 29 километров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Восточное оперативно-территориальное объединение НГУ, вместе с артиллерийской установкой "шаг доброй воли" совершил боекомплект и личный состав российских оккупационных войск. Это произошло на Севере Харьковщины, в районе государственной границы Украины со страной-оккупантом. Таков результат совместной работы артиллерийской разведки Национальной гвардии и артиллерийского расчета одной из бригад Вооруженных сил Украины. Гвардейцы и представители ССО с помощью БПЛА разведали цель, корректировали огонь и верифицировали результаты. Артиллеристы ВСУ нанесли точное и филигранное огневое поражение вражеской САУ.

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