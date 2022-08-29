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На Харківщині українські воїни знищили російську САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО

Сили оборони знищили російську САУ 2С19 "Мста-С", здатну бити на 29 кілометрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, разом з артилерійською установкою "крок доброї волі" здійснив боєкомплект та особовий склад російських окупаційних військ. Це відбулося на Півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України. Гвардійці та представники ССО за допомогою БПЛА розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ.

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Автор: 

армія рф (17373) Харківщина (6054) знищення (7235)


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Топ коментарі
+16
Лютий, черговий лайк !
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29.08.2022 14:05
+16
Хлопцям респект! Файний салют.
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29.08.2022 14:13
+13
Из Херсона сообщают что крысы путлера драпают с позиций быстрее кобылы Будулая...🦍🦍🦍🤣💙💛Слава ЗСУ
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29.08.2022 14:13
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29.08.2022 14:05 Відповісти
бомбят исторические здания, которые выстояли при гитлере.
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29.08.2022 14:08 Відповісти
Хлопцям респект! Файний салют.
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29.08.2022 14:13 Відповісти
Из Херсона сообщают что крысы путлера драпают с позиций быстрее кобылы Будулая...🦍🦍🦍🤣💙💛Слава ЗСУ
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29.08.2022 14:13 Відповісти
Гарно горить.
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29.08.2022 14:13 Відповісти
Непогано спрацювали! Всього чотири снаряди витратили
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29.08.2022 14:34 Відповісти
По секретным сообщениям из Госдепа... сообщили что рабZeя перебрасывает войска в Новороссийск...наверное боятся Байрактара Джавелиновича HIMARSa...
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29.08.2022 14:17 Відповісти
боєкомплект додемілітаризував самохідну кацап-гаубицю...
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29.08.2022 14:34 Відповісти
от мста не осталось даже бзда )))
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29.08.2022 14:58 Відповісти
"мстя мсте была жестокой" ))
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29.08.2022 15:52 Відповісти
гарна професійна робота українських гармашів
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29.08.2022 15:14 Відповісти
город на заднем плане - єто Харьков или Белгород?
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29.08.2022 15:27 Відповісти
там нечего будет менять на жигули!
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29.08.2022 15:30 Відповісти
скільки негативноі єнергіїї запалало і стало все краще
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29.08.2022 17:38 Відповісти
 
 