На Харківщині українські воїни знищили російську САУ 2С19 "Мста-С". ВIДЕО
Сили оборони знищили російську САУ 2С19 "Мста-С", здатну бити на 29 кілометрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Східне оперативно-територіальне об'єднання НГУ, разом з артилерійською установкою "крок доброї волі" здійснив боєкомплект та особовий склад російських окупаційних військ. Це відбулося на Півночі Харківщини, у районі державного кордону України з країною-окупантом. Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України. Гвардійці та представники ССО за допомогою БПЛА розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ.
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