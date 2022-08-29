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Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС, - Пєсков

заес,аес,запорізька

Росія не планує демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться", - сказав він.

Водночас, додав Пєсков, РФ вважає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС необхідною, її можливі модальності обговорюватимуться на місці.

"Місія заїде на територію ЗАЕС із підконтрольної Україні території", - зазначив Пєсков.

Читайте: Війська РФ пошкодили інфраструктуру ЗАЕС, є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, - "Енергоатом"

Автор: 

Пєсков Дмитро (1610) росія (65002) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+12
Ось і все МАГАТЕ.
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29.08.2022 14:06
+11
Ага.
Вааще не хочу уезжать из Енергодара (с)...
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29.08.2022 14:09
+10
і деокуповувати не будуть.
Санкції! Ще більші! В т.ч. на піськова і його *********
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29.08.2022 14:07
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Ось і все МАГАТЕ.
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29.08.2022 14:06 Відповісти
a u magate e armija ?
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29.08.2022 14:09 Відповісти
огбычно Писька ****** про то что Рашкас ****** сделают наоборот это все ******* для своего ското быдло базы на Раиссии.. уведут войска и еще бегом аж молнии сверкать будут.. МАГАТЭ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАКУ ********** АННУЛИРОВАВ ИМ ЛИЦЕНЗИИ НА ВСЕ АЭС ВЫВЕДЯ ИХ ИЗ СТАТУСА ГРАЖДАНСКИЙ ОБЪЕКТ С ТЕМ ЧТО АЭС ПРИРАВНЯЮТ К НЕЗАКОННЫМ СТАНЦИЯМ ВЫРАБАВАЮЩИХ ТЕРРОРЕСТИЧЕСКИ ПЛУТОНИЙ ИЛИ УРАН ДЛЯ АТОМНОГО ОРУЖИЯ СО ВСЕМИ ПРЕЛЕСТЯМИ НА ЗАКУСКУ...и санкции на ядерное топливо России для иных АЭС на экспорт...
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29.08.2022 14:16 Відповісти
sho to oni tormozjat - mogli uzhe davno vse eto sdelatj.
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29.08.2022 14:25 Відповісти
Не хвилюйтеся. ЗСУ демілітаризує.
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29.08.2022 14:30 Відповісти
вот и весь пуй до копейки
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29.08.2022 14:38 Відповісти
песков еще живой ??? ну ни че , дней 10-12 пусть еще подышит .
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29.08.2022 14:06 Відповісти
Це ж останній козирь для шантажу.
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29.08.2022 14:10 Відповісти
Так, все одно прийде час і цей туалетний їжачок в перегній утилізується, і вуса не допоможуть цьому клоуну
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29.08.2022 14:15 Відповісти
і деокуповувати не будуть.
Санкції! Ще більші! В т.ч. на піськова і його *********
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29.08.2022 14:07 Відповісти
Бежать упыри будете скоро.
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29.08.2022 14:07 Відповісти
Мэр Одессы Геннадий https://www.gazeta.ru/tags/person/gennadii_truhanov.shtml Труханов призвал Киев возобновить переговоры с Москвой и найти компромиссы. Об этом он сказал в интервью итальянской газете https://www.corriere.it/ Corriere della Sera .

Мои вам поздравления, украинцы
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29.08.2022 14:08 Відповісти
уже даже не удивляюсь, в Полтаве в кафе ставят кацапские песни на заказ донецких и луганских
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29.08.2022 14:10 Відповісти
А звідки ви знаєте що у Полтаві, якщо там не живете?
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29.08.2022 15:23 Відповісти
телеканал Киев,, а где ты живешь, если этого не знаешь?
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29.08.2022 15:33 Відповісти
Ну якщо по телеканалу сказали значить правда . У вас бездоганна логіка
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29.08.2022 17:54 Відповісти
так это же украинский канал. А что Вас не устраивает факт того что происходит или сами такие?
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29.08.2022 20:41 Відповісти
Фейк
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29.08.2022 14:25 Відповісти
Хавай гімно далі як не вмієш фільтрувати
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29.08.2022 15:14 Відповісти
nu nichovo - ZSU zastavit
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29.08.2022 14:08 Відповісти
Значить нагонять ще більше зольдатів. Після МАГАТЕ. А може й взагалі *******.
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29.08.2022 14:08 Відповісти
Остався тіки план "Б", а саме відх.ярити цих п.дорів
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29.08.2022 14:08 Відповісти
Ага.
Вааще не хочу уезжать из Енергодара (с)...
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29.08.2022 14:09 Відповісти
Ми тут как дома, тяпло святло і мухі нє кусають...))
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29.08.2022 17:07 Відповісти
Оскільпи уе - пряме порушення Договору про контроль та не розповсюдження ядерної зброї, то МАГАТЕ має виключити кацапію зі своїх рядів.
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29.08.2022 14:09 Відповісти
Значит вся русня там просто сдохнет рано или поздно, твари. Вы много чего не собирались, но вас ******** ото всюду, со всей территории Украины!
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29.08.2022 14:10 Відповісти
Хочу взяти Піськова за шкварки,і витерти його вусами пил на реакторі ЗАЕС.Люблю чистоту
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29.08.2022 14:11 Відповісти
Не тільки ти цього хочеш
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29.08.2022 14:12 Відповісти
Якої ще "підконтрольної території України" мерзота? Ви в#****** на ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ і всі здохнете тут на цій святій землі . А ти падло виріб номер 2 з усіками черай на розплату. Я думаю люба людина в Україні,готова навіть пожертвувати собою , щоб відправити в пекло таке гниле створіння як ти.
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29.08.2022 14:12 Відповісти
А кто то питал иллюзии что орки добровольно уйдут? Только полное истребление и жесты доброй воли очитсят нашу землю от рашистской нечисти
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29.08.2022 14:13 Відповісти
та ні..мали надію, що та комісія - якійсь суперпупер спецназ...візіме й організує оркам самолквідацію..

можно ж було хоч помріяти..
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29.08.2022 14:18 Відповісти
Насправді щодо суперспецназу та мрій - в світі існує суперспецназ, який можна просто купити за бабло. Іноземний легіон, наприклад. Чи Блеквотер. І це - тільки то, про що відомо пересічному читачеві новин... аби було політичне бажання, можна було б і ***** з бункера виковирять за пару днів, і в кремлі ядерну бімбу малої потужності *******. Нема політичного бажання, нажаль.
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29.08.2022 14:30 Відповісти
А чи можливо просто людям,без політиків,************,завхозів,якось найняти той суперспецназ?Щоб бункерного діда порішить і з ЗАЕС мокшу витурить.Можна ж придумати,як оплату проводити за їх роботу.
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29.08.2022 14:37 Відповісти
з язика зняли, теж цікаво..бо з нашими керманичами..
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29.08.2022 14:40 Відповісти
Справа не в наших керманичах, а в міжнародних.
Це того ж поля ягода що й заборона кидать по кацапській території...
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29.08.2022 14:42 Відповісти
Заборняють їхнім,а своїм,Українським,хоч по кремлю гати!
Зезидент таку зброю буде під асфальтом,де рашатанки їздили, шукати.
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29.08.2022 15:34 Відповісти
не збираються але доведеться
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29.08.2022 14:14 Відповісти
Тобто сцикливі касапи можуть воювати лише прикрившись або цивільними людьми, або загрожуючи Світу ядрьоним апокаліпсісом...
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29.08.2022 14:15 Відповісти
Так может жест доброй воли как обычно? ******* кацапские
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29.08.2022 14:15 Відповісти
Коли вітер буде в сторону *********, дати рашистам пару годин, щоб демілітаризувалися з української землі в іншому випаду прочитати їм віршик Лермонтова "бородіно" і підірвати один з реакторів.
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29.08.2022 14:16 Відповісти
їм пофіг, а вітер - річ не постійна
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29.08.2022 14:19 Відповісти
рашистам пофіг буває до тих пір поки,вони не получають відповідь на їхні погрози.
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29.08.2022 14:24 Відповісти
то да..але вдповідь потрібна бути негайною...і видимою - типу - лопатою по ї-лу вони, як натяк, сприймають швидше, ніж міфічний атом
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29.08.2022 14:38 Відповісти
Хто би сумнівався! «Для того чтобы заставить русского человека сделать что-нибудь порядочное, надо сперва разбить ему рожу в кровь».Д. Елагин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г
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29.08.2022 14:16 Відповісти
Як тільки Україна звільнить більшу частину півдня ЗАЕС буде в оточенні у них буде два шлях або смерть або полон.
Підривати ЗАЕС навряд чи будуть бо Росія постраждає також.
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29.08.2022 14:19 Відповісти
Ну значит мы её сами демилитаризируемс
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29.08.2022 14:20 Відповісти
кто-то удивился ????
кто-то чего-то другого ожидал???
кто-то надеялся что будет по другому????
люди! ну когда ж уже рашку вы начнете воспринимать как бешеную собаку, с которой никогда не возможно договориться и она никогда добровольно не уйдет с чужой территории, на которой уже н*срала, т.е. пометила и которую уже считает исконно своей...
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29.08.2022 14:26 Відповісти
Украина тоже не собиралась воевать с расеей -- пришлось.
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29.08.2022 14:37 Відповісти
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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29.08.2022 14:38 Відповісти
Оо, йоржик унітазний намалювався!
А сам не хоче приїхати на АЕС, подихати "свіжим повітрям"?
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29.08.2022 14:46 Відповісти
Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС, - Пєсков значить за демілітаризацію візьметься ЗСУ
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29.08.2022 15:07 Відповісти
ВСУ придет, порядок наведет!!!
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29.08.2022 15:13 Відповісти
Значить це зробить Україна!
Разом із Аідом...
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29.08.2022 15:13 Відповісти
Кацапські ********. Сраний ядерний шантаж - єдине, на що здатні ці недолюди. Потрібна міжнародна операція з демілітаризації ЗАЕС, щоб "кто не спрятался, я нє віноват!". Зачистити всю піздоту рашистську в нуль. Знайдіть вже десь яйця, НАТО та інші!
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29.08.2022 15:21 Відповісти
У козломордих свинособак ніхто запитувати не буде.
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29.08.2022 15:36 Відповісти
А ніхто її штурмом з шашками брати і не збирається!
Є інші засоби.
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29.08.2022 15:37 Відповісти
парадокс:бен ладена висліджували пів року,а в цей час він доїв козу і розмножувався,нікому не заважав-ліквідували.Зараз цей старий,смердючий хлам в заручники взяв весь світ і ніхто,нічого не може зробити,знають де його бункери і шо?будем чекать рай або ад.
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29.08.2022 15:45 Відповісти
вешать их там прям у касках
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29.08.2022 15:48 Відповісти
а яка відмазка з приводу станції?

це супервійськовий об'єкт чи там ховаються бендерівці?
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29.08.2022 15:59 Відповісти
Да неужели и правда наивность так у нас в почете? Да сколько можно позорится? Да ржут же кацапы с нас! Ясно что и не собирались. Как везде по любому поводу.
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29.08.2022 16:26 Відповісти
Суки, дограються. ССО ножаками зачистять станцію. Буде час і нагода. В будь-якому випадку, яйця у кацапів можуть повипадати ще до того, як додумаються тікати з АЕС.
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29.08.2022 17:17 Відповісти
 
 