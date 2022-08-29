Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС, - Пєсков

Росія не планує демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

"Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться", - сказав він.

Водночас, додав Пєсков, РФ вважає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС необхідною, її можливі модальності обговорюватимуться на місці.

"Місія заїде на територію ЗАЕС із підконтрольної Україні території", - зазначив Пєсков.

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