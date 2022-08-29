Росія не збирається демілітаризувати зону навколо ЗАЕС, - Пєсков
Росія не планує демілітаризувати зону навколо Запорізької АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
"Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться", - сказав він.
Водночас, додав Пєсков, РФ вважає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС необхідною, її можливі модальності обговорюватимуться на місці.
"Місія заїде на територію ЗАЕС із підконтрольної Україні території", - зазначив Пєсков.
Топ коментарі
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Санкції! Ще більші! В т.ч. на піськова і його *********
Мои вам поздравления, украинцы
Вааще не хочу уезжать из Енергодара (с)...
можно ж було хоч помріяти..
Це того ж поля ягода що й заборона кидать по кацапській території...
Зезидент таку зброю буде під асфальтом,де рашатанки їздили, шукати.
Підривати ЗАЕС навряд чи будуть бо Росія постраждає також.
кто-то чего-то другого ожидал???
кто-то надеялся что будет по другому????
люди! ну когда ж уже рашку вы начнете воспринимать как бешеную собаку, с которой никогда не возможно договориться и она никогда добровольно не уйдет с чужой территории, на которой уже н*срала, т.е. пометила и которую уже считает исконно своей...
А сам не хоче приїхати на АЕС, подихати "свіжим повітрям"?
Разом із Аідом...
Є інші засоби.
це супервійськовий об'єкт чи там ховаються бендерівці?