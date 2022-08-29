"Укрпочта" выпустит первую благотворительную марку в честь пса-сапера Патрона

Патрон погасит марку лично своей лапой. Это будет первая благотворительная марка, продажа которой будет направлена на сбор средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Как отметил Смелянский, продажа эксклюзивной благотворительной марки запланирована на 30 августа. Кроме того, в продаже будет мерч от "Укрпочты" с изображением легендарного пса.

"Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку "Пес Патрон". Но кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы, вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов, - это первая официальная благотворительная марка страны. Вместе с вами мы планируем собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, которая, возможно, не такая красива, как Патрон, однако помогает быстро разминировать большие территории", - рассказал гендиректор "Укрпочты".

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