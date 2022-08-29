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"Укрпочта" выпустит первую благотворительную марку в честь пса-сапера Патрона

марка

Патрон погасит марку лично своей лапой. Это будет первая благотворительная марка, продажа которой будет направлена на сбор средств.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смилянский.

Как отметил Смелянский, продажа эксклюзивной благотворительной марки запланирована на 30 августа. Кроме того, в продаже будет мерч от "Укрпочты" с изображением легендарного пса.

"Завтра, по многочисленным просьбам, мы выпускаем марку "Пес Патрон". Но кроме того, что это крутая марка, которая рассказывает о том, как саперы, вместе с Патроном помогают сохранить жизнь детей и фермеров и обеспечивают прохождение судов, - это первая официальная благотворительная марка страны. Вместе с вами мы планируем собрать более 1 млн евро на машину для разминирования, которая, возможно, не такая красива, как Патрон, однако помогает быстро разминировать большие территории", - рассказал гендиректор "Укрпочты".

Читайте также: "Укрпочта" выпустит еще две марки в августе, - Смелянский

Автор: 

Укрпочта (310) марка (33)


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"Проходження судів?"
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29.08.2022 14:18 Ответить
На чергову мільйонну зарплату смілянському думаю вистачить. Але на наступний місяць треба нову марку випускати.
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29.08.2022 14:24 Ответить
буде котик

не на честь же Героїв України марки випускати
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29.08.2022 14:30 Ответить
Ну,після останнього нагородження - можна сказати, що «герої» підходящі є ((
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29.08.2022 14:32 Ответить
Україна отримала мініатюрний підводний човник.. який буде шукати міни у воді....човник пройшов випробування у водах Норвегії...результат 100% усі міни знайшов без проблем...Є сенс закупити його багатенько..особливо біля Одеси там гівна путлєр накидав що навозу...
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29.08.2022 14:40 Ответить
Діду який човник?
Туши світло.
Отримали декілька підводних дронів для розмінування.
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29.08.2022 15:32 Ответить
Ще б на лісапеді поїхав то президенство гарантоване .
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29.08.2022 15:04 Ответить
а де марка люся арештович?
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29.08.2022 15:25 Ответить
Це вже не цікаво.
Випустіть марку чим займається Смілянський під час війни.
Де живе, яка зарплата, і тд.
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29.08.2022 15:27 Ответить
 
 