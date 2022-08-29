"Укрпошта" випустить першу благодійну марку на честь пса-сапера Патрона

Патрон погасить марку особисто своєю лапою. Це буде перша благодійна марка, продаж якої буде спрямовано на збір коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Як зауважив Смілянський, продаж ексклюзивної благодійної марки заплановано на 30 серпня. Окрім того, у продажі буде мерч від "Укрпошти" із зображенням легендарного пса.

"Завтра, на численні прохання, ми випускаємо марку "Пес Патрон". Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден, - це перша офіційна благодійна марка країни. Разом з вами ми плануємо зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розміновувати великі території", - розповів гендиректор "Укрпошти".

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