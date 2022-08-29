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"Укрпошта" випустить першу благодійну марку на честь пса-сапера Патрона

марка

Патрон погасить марку особисто своєю лапою. Це буде перша благодійна марка, продаж якої буде спрямовано на збір коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Як зауважив Смілянський, продаж ексклюзивної благодійної марки заплановано на 30 серпня. Окрім того, у продажі буде мерч від "Укрпошти" із зображенням легендарного пса.

"Завтра, на численні прохання, ми випускаємо марку "Пес Патрон". Але, крім того, що це крута марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження суден, - це перша офіційна благодійна марка країни. Разом з вами ми плануємо зібрати понад 1 млн євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розміновувати великі території", - розповів гендиректор "Укрпошти".

Також читайте: Укрпошта оголосила конкурс на пошук партнера для випуску NFT-марки на підтримку ЗСУ

Автор: 

Укрпошта (1080) марка (70)


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"Проходження судів?"
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29.08.2022 14:18 Відповісти
На чергову мільйонну зарплату смілянському думаю вистачить. Але на наступний місяць треба нову марку випускати.
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29.08.2022 14:24 Відповісти
буде котик

не на честь же Героїв України марки випускати
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29.08.2022 14:30 Відповісти
Ну,після останнього нагородження - можна сказати, що «герої» підходящі є ((
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29.08.2022 14:32 Відповісти
Україна отримала мініатюрний підводний човник.. який буде шукати міни у воді....човник пройшов випробування у водах Норвегії...результат 100% усі міни знайшов без проблем...Є сенс закупити його багатенько..особливо біля Одеси там гівна путлєр накидав що навозу...
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29.08.2022 14:40 Відповісти
Діду який човник?
Туши світло.
Отримали декілька підводних дронів для розмінування.
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29.08.2022 15:32 Відповісти
Ще б на лісапеді поїхав то президенство гарантоване .
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29.08.2022 15:04 Відповісти
а де марка люся арештович?
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29.08.2022 15:25 Відповісти
Це вже не цікаво.
Випустіть марку чим займається Смілянський під час війни.
Де живе, яка зарплата, і тд.
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29.08.2022 15:27 Відповісти
 
 