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Разрушение и уничтожение: снесены первые три дома в Мариуполе, - Андрющенко

Оккупанты сносят дома мариупольцев, не подготовив новое жилье.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Снос первых трех многоквартирных домов завершен. Прошлое людей превращено в груду строительного мусора. Оккупационные власти обнародовали дополнительный перечень 10 домов, которые будут снесены в ближайшее время. Снова. Без предупреждения и шанса на спасение имущества.

Места для хранения вещей не подготовлены. Места для расселения людей не подготовлены.

Всё по плану. Разрушение и уничтожение", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы сопротивления подорвали патруль оккупантов в Мариуполе: ликвидирован, - Андрющенко

Разрушение и уничтожение: снесены первые три дома в Мариуполе, - Андрющенко 01

жилье (908) Мариуполь (5708) Андрющенко Петр (580)


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У п.1 "г.Мариуполь", далі "г.МариуполЯ" - це якесь інше місто? Чи це якийсь бурят-якут-кадирівець складав перелік? Бл@дь, "рускіє"
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30.08.2022 09:10 Ответить
А що хтось очікував, що буде по-іншому? Хоча хтось мені казав що були в Маріуполі і такі і багато, які очікували на прихід росіян. Ну от чекали та дочекалися.
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30.08.2022 09:33 Ответить
Як на мене, після перемоги не варто відновлювати Маріуполь, а краще зробити там музей (ВЕЛИЧЕЗНУ територію, де можна буде ходити днями і тижнями і дивитись на "руцкій мір"), бо хтось хіба захоче жити де-факто на кладовищі? Та й сенс все зносити, а потім будувати? Чи не краще збудувати новий та ********** Маріуполь десь поруч? Єдина прогалина в моїй пропозиції - я не розбираюсь в рел'єфі узбережжя і зручності портів - тут я повний нуль (
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30.08.2022 09:33 Ответить
морской порт без восстановления Азовстали и иных металургирческих предприятий и нах не нужен возить будет вообще нерентабельно.... а с учетом под нуль снесен весь Донбасс Донецкая и Луганская область то и вывозить акромя мусора нечего.. реально восстанавливать Мариуполь глупо.. просто от Бердянска в сторону Мариуполя продолжить вдоль берега от моря 2-3 км отсупив полосой ширина 10-20 км город невысокой этажности 5 этажей максимум.. транспорт и все такое растянув город практически до зоны нынешнего аэропорта Мариуполь.. протянув линии скоростного наземного трамвая или метро вполне даже реальный проект если и восстанавливать порт то смешанного типа торгово- военный..и как база флота и частично на месте Мариуполя построить военный городок поселок для военных и тех кто будет их обслуживать... если построить скоростные линии евро колея то поезда скоростью в 200-300 км час доставит рабочих порта базы в город за полчаса ...
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30.08.2022 10:25 Ответить
Однако в ЮТУБ канал полно радостных видосиков от "щирых украинцев" радых новостройкам и перестройкам от дяди Вовы Хло.. показывают застройку какого то там нового кварталу ЖК правда один и тот же в видосиках посты под видосиками е***учих кацапов причем с именем Бога Слава Богу во Имя Бога...... ***ляди сученные Бога притягивают к своим преступлениям и убийствам.. интересно когда ев***анный ЮТУБ перестанет постить кучу пе***ерастов из Пе***ерастии молчу про ТИК ТОК так такого говна на один украинксий ролик 10 кацапских интересно -- а что ЮТУБ Гугул клали ***уем на санкции??????
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30.08.2022 10:18 Ответить
фашисти хочуть знищити докази своїх злочинів
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30.08.2022 10:27 Ответить
Вони не тiльки хочуть, а i знищують.
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30.08.2022 12:06 Ответить
замітають сліди, п*дари
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30.08.2022 11:46 Ответить
Дякуємо зеленому виродку!
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30.08.2022 12:03 Ответить
 
 