Разрушение и уничтожение: снесены первые три дома в Мариуполе, - Андрющенко
Оккупанты сносят дома мариупольцев, не подготовив новое жилье.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Снос первых трех многоквартирных домов завершен. Прошлое людей превращено в груду строительного мусора. Оккупационные власти обнародовали дополнительный перечень 10 домов, которые будут снесены в ближайшее время. Снова. Без предупреждения и шанса на спасение имущества.
Места для хранения вещей не подготовлены. Места для расселения людей не подготовлены.
Всё по плану. Разрушение и уничтожение", - говорится в сообщении.
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