Руйнація та нищення: знесено перші три будинки у Маріуполі, - Андрющенко
Окупанти зносять будинки маріупольців, не підготувавши нове житло.
Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Знесення перших трьох багатоквартирних будинків завершено. Минуле людей перетворено на груду будівельного сміття. Окупаційна влада оприлюднила додатковий перелік 10 будинків, які будуть знесені найближчим часом. Знов. Без попередження та шансу на врятування майна.
Місць для зберігання речей не підготовлено. Місць для розселення людей не підготовлено.
Все по плану. Руйнація та нищення", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
растуди
показати весь коментар30.08.2022 09:10 Відповісти Мені подобається 0
Olena Lynch
показати весь коментар30.08.2022 09:33 Відповісти Мені подобається 3
Kindrat74
показати весь коментар30.08.2022 09:33 Відповісти Мені подобається 2
VOLVO XC 70
показати весь коментар30.08.2022 10:25 Відповісти Мені подобається 1
VOLVO XC 70
показати весь коментар30.08.2022 10:18 Відповісти Мені подобається 0
vterra w
показати весь коментар30.08.2022 10:27 Відповісти Мені подобається 0
afuster25
показати весь коментар30.08.2022 12:06 Відповісти Мені подобається 0
Влад Курипко
показати весь коментар30.08.2022 11:46 Відповісти Мені подобається 0
afuster25
показати весь коментар30.08.2022 12:03 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль