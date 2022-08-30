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Руйнація та нищення: знесено перші три будинки у Маріуполі, - Андрющенко

Окупанти зносять будинки маріупольців, не підготувавши нове житло.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Знесення перших трьох багатоквартирних будинків завершено. Минуле людей перетворено на груду будівельного сміття. Окупаційна влада оприлюднила додатковий перелік 10 будинків, які будуть знесені найближчим часом. Знов. Без попередження та шансу на врятування майна.

Місць для зберігання речей не підготовлено. Місць для розселення людей не підготовлено.

Все по плану. Руйнація та нищення", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: В окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків. ФОТО

Руйнація та нищення: знесено перші три будинки у Маріуполі, - Андрющенко 01

Автор: 

житло (1062) Маріуполь (3226) Андрющенко Петро (693)


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У п.1 "г.Мариуполь", далі "г.МариуполЯ" - це якесь інше місто? Чи це якийсь бурят-якут-кадирівець складав перелік? Бл@дь, "рускіє"
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30.08.2022 09:10 Відповісти
А що хтось очікував, що буде по-іншому? Хоча хтось мені казав що були в Маріуполі і такі і багато, які очікували на прихід росіян. Ну от чекали та дочекалися.
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30.08.2022 09:33 Відповісти
Як на мене, після перемоги не варто відновлювати Маріуполь, а краще зробити там музей (ВЕЛИЧЕЗНУ територію, де можна буде ходити днями і тижнями і дивитись на "руцкій мір"), бо хтось хіба захоче жити де-факто на кладовищі? Та й сенс все зносити, а потім будувати? Чи не краще збудувати новий та ********** Маріуполь десь поруч? Єдина прогалина в моїй пропозиції - я не розбираюсь в рел'єфі узбережжя і зручності портів - тут я повний нуль (
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30.08.2022 09:33 Відповісти
морской порт без восстановления Азовстали и иных металургирческих предприятий и нах не нужен возить будет вообще нерентабельно.... а с учетом под нуль снесен весь Донбасс Донецкая и Луганская область то и вывозить акромя мусора нечего.. реально восстанавливать Мариуполь глупо.. просто от Бердянска в сторону Мариуполя продолжить вдоль берега от моря 2-3 км отсупив полосой ширина 10-20 км город невысокой этажности 5 этажей максимум.. транспорт и все такое растянув город практически до зоны нынешнего аэропорта Мариуполь.. протянув линии скоростного наземного трамвая или метро вполне даже реальный проект если и восстанавливать порт то смешанного типа торгово- военный..и как база флота и частично на месте Мариуполя построить военный городок поселок для военных и тех кто будет их обслуживать... если построить скоростные линии евро колея то поезда скоростью в 200-300 км час доставит рабочих порта базы в город за полчаса ...
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30.08.2022 10:25 Відповісти
Однако в ЮТУБ канал полно радостных видосиков от "щирых украинцев" радых новостройкам и перестройкам от дяди Вовы Хло.. показывают застройку какого то там нового кварталу ЖК правда один и тот же в видосиках посты под видосиками е***учих кацапов причем с именем Бога Слава Богу во Имя Бога...... ***ляди сученные Бога притягивают к своим преступлениям и убийствам.. интересно когда ев***анный ЮТУБ перестанет постить кучу пе***ерастов из Пе***ерастии молчу про ТИК ТОК так такого говна на один украинксий ролик 10 кацапских интересно -- а что ЮТУБ Гугул клали ***уем на санкции??????
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30.08.2022 10:18 Відповісти
фашисти хочуть знищити докази своїх злочинів
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30.08.2022 10:27 Відповісти
Вони не тiльки хочуть, а i знищують.
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30.08.2022 12:06 Відповісти
замітають сліди, п*дари
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30.08.2022 11:46 Відповісти
Дякуємо зеленому виродку!
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30.08.2022 12:03 Відповісти
 
 