Руйнація та нищення: знесено перші три будинки у Маріуполі, - Андрющенко

Окупанти зносять будинки маріупольців, не підготувавши нове житло.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Знесення перших трьох багатоквартирних будинків завершено. Минуле людей перетворено на груду будівельного сміття. Окупаційна влада оприлюднила додатковий перелік 10 будинків, які будуть знесені найближчим часом. Знов. Без попередження та шансу на врятування майна.

Місць для зберігання речей не підготовлено. Місць для розселення людей не підготовлено.

Все по плану. Руйнація та нищення", - йдеться в повідомленні.

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