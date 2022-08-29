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Новости Война
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Силы сопротивления подорвали патруль оккупантов в Мариуполе: ликвидирован, - Андрющенко

вибух

Благодаря действиям сопротивления во временно захваченном российскими войсками Мариуполе взорван патруль оккупантов: один оккупант ликвидирован, один потерял ногу.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью около двух ночи в районе ул. Коцюбинского, 5 подорван патруль оккупантов. Патруль "приманен" сопротивлением через сообщения, что по адресу укрываются "азовцы". Итог – один оккупант минус нога и в Донецкой госпиталь. Один оккупант поет с Кобзоном. Наиболее пикантная деталь – оккупанты подорвались на собственных минах, которых множество в той зоне и саперы ее игнорируют. Доигнорировались, а мы воспользовались. Сопротивление Мариуполя передает очередное поздравление врагам и уже не намекает, а утверждает - возмездие уже здесь", - рассказал он.

Смотрите: В оккупированном Мариуполе развернули флаг Украины на фоне разрушенных россиянами домов. ФОТО

ликвидация (3503) Мариуполь (5708) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+57
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29.08.2022 21:02
+31
Порадувало, що і в Маріку є українські партизани. Респект їм.
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29.08.2022 21:02
+19
Герої наші, бережи вас Господь
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29.08.2022 21:06
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29.08.2022 21:02 Ответить
так це ж "лігітімний". він зараз має бути у Херсоні
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29.08.2022 22:20 Ответить
"Легітимному" готували місце в Києві А Херсон готували для Медведчука Однак - "не зрослося" Саме цікаве - за чутками, Янека (коли він сидів у Мінську в очікуванні "Киев за три дня!"), Лука "обходжував з пропозицією - передать Чернігівську область у склад Білорусі! Лука на Чернігівщину вже давно "поклав око" і прямо казав ще Кучмі: "На Чернигавщине парадка нету! Атдайте мне Чернигавщину - я там наведу парадак!" Саме тому білоруська БТГр ломилася не на Київщину а на Чернігів Але по дорозі від кордону Білорусі до Михайло-Коцюбинського білоруські "барани" почули запах крові забитого скота (кацапи - ідіоти ! Навіть свою спалену техніку з трупами всередині не прибрали з траси!) "Барани" відчули, що замість корму їх очікує "бійня", і "вперлися" В результаті зібралися і повернулися назад в Білорусь А техніку кинули під Михайло-Коцюбинським! Лука змушений був кинуть туди авіацію з ракетами та бомбами - щоб бойова техніка в робочому стані нам не дісталася !
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30.08.2022 04:40 Ответить
Good job VSU!!!
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29.08.2022 21:02 Ответить
Коректніше: ZSU.
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29.08.2022 21:08 Ответить
Якщо вже на англо-саксонський манер, то AFU - Armed Force of Ukraine.
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29.08.2022 21:12 Ответить
"англо-саксонський" - кремлеботина, снимай парик, тебя узнали, падло
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29.08.2022 21:18 Ответить
паранойя?
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29.08.2022 21:22 Ответить
ні... для українців-русичів всі індо-європейці брати, від португальців до індусів.
тільки фіно-угорці-московити агряться на індо-європейців
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29.08.2022 21:36 Ответить
Ти чув про таке поняття, як сарказм?
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29.08.2022 21:55 Ответить
Саме так, але ж чоловік писав не переклад, а абревіатуру. Я тільки підказав абревіатуру ЗСУ латинськими літерами.
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29.08.2022 22:08 Ответить
Порадувало, що і в Маріку є українські партизани. Респект їм.
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29.08.2022 21:02 Ответить
Одна нога... там.
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29.08.2022 21:03 Ответить
"Здесь захоронена нога полковника .."
наступна серія )
Джерело:
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29.08.2022 21:10 Ответить
Епіграма на спомин про загиблий в Україні «рассейський генералітет»:

«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
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30.08.2022 04:43 Ответить
Українським партизанам-черговий респект...
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29.08.2022 21:03 Ответить
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29.08.2022 21:06 Ответить
Герої наші, бережи вас Господь
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29.08.2022 21:06 Ответить
ногу хоть нашли, или темно было?
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29.08.2022 21:08 Ответить
я чомусь думаю ,що зараз починається геометрична прогресія ліквідованих
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29.08.2022 21:11 Ответить
жигулі видають тільки повзаючим... одної ноги достатньо щоб відштовхуватись і повзти.... то була лишня нога.
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29.08.2022 21:12 Ответить
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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29.08.2022 21:17 Ответить
Воистину встал с колен

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29.08.2022 21:24 Ответить
Эпичное фото, ********** лизоблюд и болванчик.
Интересное выражение лиц, у каждого разное.
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29.08.2022 21:35 Ответить
Теперь куни может делать стоя!
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29.08.2022 22:06 Ответить
"А де нашi очі - тут наші очі, а де наші вуха - тут наші вуха, а де наші ручки - тут наші ручки" -- Іваненко, відставити дитсадик! Зібрав орка в мішок та пішов за іншим
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29.08.2022 21:29 Ответить
Капитана Флинта теперь будет играть с одной ногой в местном тюзе----не пропадет.
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29.08.2022 21:33 Ответить
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29.08.2022 22:08 Ответить
 
 