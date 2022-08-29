Сили спротиву підірвали патруль окупантів у Маріуполі: є ліквідований, - Андрющенко
Завдяки діям спротиву у тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі підірвано патруль окупантів: один окупант ліквідований, один втратив ногу.
Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі близько другої ночі в районі вул. Коцюбинского,5 підірвано патруль окупантів. Патруль "приманено" спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються "азовці". Підсумок – один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном. Найбільш пікантна деталь – окупанти підірвались на власних мінах, яких безлич в тієї зоні і спери її ігнорують. Доігнорувались, а ми скористались.Спротив Маріуполя передає чергове вітання ворогам і вже не натякає, а стверджує – відплата вже тут", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тільки фіно-угорці-московити агряться на індо-європейців
наступна серія )
Джерело:
«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
Интересное выражение лиц, у каждого разное.