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Новини Війна
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Сили спротиву підірвали патруль окупантів у Маріуполі: є ліквідований, - Андрющенко

вибух

Завдяки діям спротиву у тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі підірвано патруль окупантів: один окупант ліквідований, один втратив ногу.

Про це повідомив у телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі близько другої ночі в районі вул. Коцюбинского,5 підірвано патруль окупантів. Патруль "приманено" спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються "азовці". Підсумок – один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном. Найбільш пікантна деталь – окупанти підірвались на власних мінах, яких безлич в тієї зоні і спери її ігнорують. Доігнорувались, а ми скористались.Спротив Маріуполя передає чергове вітання ворогам і вже не натякає, а стверджує – відплата вже тут", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків. ФОТО

Автор: 

ліквідація (3893) Маріуполь (3226) Андрющенко Петро (693)


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Топ коментарі
+57
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29.08.2022 21:02
+31
Порадувало, що і в Маріку є українські партизани. Респект їм.
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29.08.2022 21:02
+19
Герої наші, бережи вас Господь
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29.08.2022 21:06
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29.08.2022 21:02 Відповісти
так це ж "лігітімний". він зараз має бути у Херсоні
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29.08.2022 22:20 Відповісти
"Легітимному" готували місце в Києві А Херсон готували для Медведчука Однак - "не зрослося" Саме цікаве - за чутками, Янека (коли він сидів у Мінську в очікуванні "Киев за три дня!"), Лука "обходжував з пропозицією - передать Чернігівську область у склад Білорусі! Лука на Чернігівщину вже давно "поклав око" і прямо казав ще Кучмі: "На Чернигавщине парадка нету! Атдайте мне Чернигавщину - я там наведу парадак!" Саме тому білоруська БТГр ломилася не на Київщину а на Чернігів Але по дорозі від кордону Білорусі до Михайло-Коцюбинського білоруські "барани" почули запах крові забитого скота (кацапи - ідіоти ! Навіть свою спалену техніку з трупами всередині не прибрали з траси!) "Барани" відчули, що замість корму їх очікує "бійня", і "вперлися" В результаті зібралися і повернулися назад в Білорусь А техніку кинули під Михайло-Коцюбинським! Лука змушений був кинуть туди авіацію з ракетами та бомбами - щоб бойова техніка в робочому стані нам не дісталася !
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30.08.2022 04:40 Відповісти
Good job VSU!!!
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29.08.2022 21:02 Відповісти
Коректніше: ZSU.
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29.08.2022 21:08 Відповісти
Якщо вже на англо-саксонський манер, то AFU - Armed Force of Ukraine.
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29.08.2022 21:12 Відповісти
"англо-саксонський" - кремлеботина, снимай парик, тебя узнали, падло
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29.08.2022 21:18 Відповісти
паранойя?
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29.08.2022 21:22 Відповісти
ні... для українців-русичів всі індо-європейці брати, від португальців до індусів.
тільки фіно-угорці-московити агряться на індо-європейців
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29.08.2022 21:36 Відповісти
Ти чув про таке поняття, як сарказм?
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29.08.2022 21:55 Відповісти
Саме так, але ж чоловік писав не переклад, а абревіатуру. Я тільки підказав абревіатуру ЗСУ латинськими літерами.
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29.08.2022 22:08 Відповісти
Порадувало, що і в Маріку є українські партизани. Респект їм.
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29.08.2022 21:02 Відповісти
Одна нога... там.
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29.08.2022 21:03 Відповісти
"Здесь захоронена нога полковника .."
наступна серія )
Джерело:
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29.08.2022 21:10 Відповісти
Епіграма на спомин про загиблий в Україні «рассейський генералітет»:

«Четыре генерала труп его несли, а тридцать три сержанта портки его трясли!»
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30.08.2022 04:43 Відповісти
Українським партизанам-черговий респект...
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29.08.2022 21:03 Відповісти
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29.08.2022 21:06 Відповісти
Герої наші, бережи вас Господь
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29.08.2022 21:06 Відповісти
ногу хоть нашли, или темно было?
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29.08.2022 21:08 Відповісти
я чомусь думаю ,що зараз починається геометрична прогресія ліквідованих
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29.08.2022 21:11 Відповісти
жигулі видають тільки повзаючим... одної ноги достатньо щоб відштовхуватись і повзти.... то була лишня нога.
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29.08.2022 21:12 Відповісти
Вечеря на Слобідці... https://youtu.be/VWVmRA1AKfY
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29.08.2022 21:17 Відповісти
Воистину встал с колен

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29.08.2022 21:24 Відповісти
Эпичное фото, ********** лизоблюд и болванчик.
Интересное выражение лиц, у каждого разное.
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29.08.2022 21:35 Відповісти
Теперь куни может делать стоя!
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29.08.2022 22:06 Відповісти
"А де нашi очі - тут наші очі, а де наші вуха - тут наші вуха, а де наші ручки - тут наші ручки" -- Іваненко, відставити дитсадик! Зібрав орка в мішок та пішов за іншим
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29.08.2022 21:29 Відповісти
Капитана Флинта теперь будет играть с одной ногой в местном тюзе----не пропадет.
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29.08.2022 21:33 Відповісти
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29.08.2022 22:08 Відповісти
 
 