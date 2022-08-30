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Оккупанты из артиллерии обстреляли эвакуационный центр Красного Креста в Славянске

обстріл

29 августа в Славянске из ствольной артиллерии калибра 152 мм российские военные обстреляли базу эвакуационного отряда Украинского Красного Креста.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логгинов.

"Это помещение до 1.09.22 было арендовано МККК и предоставлено нам для размещения Эвакуационного Отряда, который с 18.04.22 занимался эвакуацией раненых, больных, маломобильных гражданских местных жителей. Также мы доставляли местному населению продуктовые и гигиенические наборы, тарпалин и полиэтилен для ремонта домов, одеяла, медикаменты и питьевую воду", – написал Логгинов.

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Всего по центру было выпущено четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждены три автомобиля. К счастью, из волонтеров никто не пострадал.

Сообщается, что это место на всех картах отмечено как резиденция Красного Креста, об этом знало российское командование. Ни на самой базе, ни по соседству не было никаких военных объектов. Волонтеры на остальной технике продолжат эвакуацию гражданского населения.

обстрел (27016) Красный Крест (440) Славянск (2570)


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Окупація зараз триває в Верховній зРаді.

Volodymyr Viatrovych

@viatrovych

·

https://twitter.com/viatrovych/status/1564492336729554944 2 год

Янукович заміняв євроінтеграцію русифікацією. Нині русифікацію прикривають євроінтеграцією. В закон про медіа, який потрібен для вступу в ЄС, «Слуги народу» напхали норми, якими знищують інструменти, що захищають українське інформаційне поле від російського вторгнення.
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30.08.2022 11:22 Ответить
Та і грець з ним, з тим ЧеХре. Усерівно толку ніякого, як і з ОБСЄ.
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30.08.2022 11:29 Ответить
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30.08.2022 11:31 Ответить
Щасливі фото з Бучі. Уikes
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30.08.2022 11:37 Ответить
 
 