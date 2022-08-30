Окупанти з артилерії обстріляли евакуаційний центр Червоного Хреста у Слов’янську
29 серпня у Слов’янську зі ствольної артилерії калібру 152 мм російські військові обстріляли базу евакуаційного загону Українського Червоного Хреста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив командир загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України Тарас Логгінов.
"Це приміщення до 1.09.22 було орендовано МКЧХ та надано нам для розміщення Евакуаційного Загону, який з 18.04.22 займався евакуацією поранених, хворих, маломобільних цивільних місцевих мешканців. Також ми доставляли місцевому населенню продуктові та гігієнічні набори, тарпалін та поліетилен для ремонту будинків, ковдри, медикаменти та питну воду", -- написав Логгінов.
Всього по центру було випущено чотири снаряди. В результаті обстрілу зруйновано будівлю, пошкоджено три автомобілі. На щастя, з волонтерів ніхто не постраждав.
Повідомляється, що це місце на всіх картах відзначено, як резиденція Червоного Хреста, про це знало російське командування. Ні на самій базі, ні по сусідству не було ніяких військових об'єктів. Волонтери на решті техніки продовжать евакуацію цивільного населення.
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Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
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Янукович заміняв євроінтеграцію русифікацією. Нині русифікацію прикривають євроінтеграцією. В закон про медіа, який потрібен для вступу в ЄС, «Слуги народу» напхали норми, якими знищують інструменти, що захищають українське інформаційне поле від російського вторгнення.