Силы ПВО уничтожили беспилотник РФ над Одесской областью, - ОК "Південь"
Украинские защитники уничтожили беспилотник российских оккупантов в небе над Одесчиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает горсовет со ссылкой на данные ОК "Південь".
Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря.
Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник.
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По данным издания, транспортные самолеты РФ вылетели из Ирана 19 августа. Они перевезли БПЛА как минимум двух типов: Mohajer-6 и Shahed. Оба предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.
Американские чиновники утверждают, что в ходе испытаний беспилотников российские военные столкнулись с многочисленными проблемами. С чем именно связаны неполадки, не уточняется.