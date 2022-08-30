РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11482 посетителя онлайн
Новости Война
1 610 5

Силы ПВО уничтожили беспилотник РФ над Одесской областью, - ОК "Південь"

орлан

Украинские защитники уничтожили беспилотник российских оккупантов в небе над Одесчиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает горсовет со ссылкой на данные ОК "Південь".

Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря.

Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник.

Читайте: Тиктокера, оправдывавшего агрессию России, задержали в Одесской области, - СБУ

беспилотник (3565) Одесская область (3552)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Певне рашисти промацують шпарки у зерновому коридорі для прориву своїх швидких катерів і висадки десанту в портах на узбережжі.
показать весь комментарий
30.08.2022 11:27 Ответить
в них вже десант закінчується. Шукають, скоріше за все, де військові зупиняються , щоб ракетами вдарить.
показать весь комментарий
30.08.2022 11:31 Ответить
кацапы конечно умом,тактикой не блещут но не до такой же степени солями обдолбились
показать весь комментарий
30.08.2022 11:39 Ответить
«Стартували тарганові біги»: рашисти почали масово тікати з Бердянську - подробиці https://subbota.ua/news/187919/startuvali-targanovi-bigi-rashisti-pochali-masovo-tikati-z-berdyansku-podrobiczi
показать весь комментарий
30.08.2022 11:41 Ответить
Иран отправил в Россию первую партию беспилотников (БПЛА). Об этом 30 августа https://www.kommersant.ru/doc/5536215 сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, транспортные самолеты РФ вылетели из Ирана 19 августа. Они перевезли БПЛА как минимум двух типов: Mohajer-6 и Shahed. Оба предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.

Американские чиновники утверждают, что в ходе испытаний беспилотников российские военные столкнулись с многочисленными проблемами. С чем именно связаны неполадки, не уточняется.
показать весь комментарий
30.08.2022 11:42 Ответить
 
 