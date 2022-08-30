Силы ПВО уничтожили беспилотник РФ над Одесской областью, - ОК "Південь"

Украинские защитники уничтожили беспилотник российских оккупантов в небе над Одесчиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает горсовет со ссылкой на данные ОК "Південь".

Враг продолжает воздушную разведку с применением беспилотных летательных аппаратов. Утром пытался разведать обстановку в Одесском районе, зайдя с моря.

Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник.

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