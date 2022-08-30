Сили ППО знищили безпілотник РФ над Одещиною, - ОК "Південь"

Українські захисники знищили безпілотник російських окупантів в небі над Одещиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь".

"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря.

Сили ППО знищили ворожий безпілотник.

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