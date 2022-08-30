Сили ППО знищили безпілотник РФ над Одещиною, - ОК "Південь"
Українські захисники знищили безпілотник російських окупантів в небі над Одещиною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь".
"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря.
Сили ППО знищили ворожий безпілотник.
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По данным издания, транспортные самолеты РФ вылетели из Ирана 19 августа. Они перевезли БПЛА как минимум двух типов: Mohajer-6 и Shahed. Оба предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.
Американские чиновники утверждают, что в ходе испытаний беспилотников российские военные столкнулись с многочисленными проблемами. С чем именно связаны неполадки, не уточняется.