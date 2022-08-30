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Новини Війна
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Сили ППО знищили безпілотник РФ над Одещиною, - ОК "Південь"

орлан

Українські захисники знищили безпілотник російських окупантів в небі над Одещиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міськрада із посиланням на дані ОК "Південь".

"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Вранці намагався розвідати обстановку в Одеському районі, зайшовши з моря.

Сили ППО знищили ворожий безпілотник.

Також читайте: В армії РФ проблеми з експлуатацією іранських безпілотників, - Reuters

Автор: 

безпілотник (4127) Одеська область (3190)


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Певне рашисти промацують шпарки у зерновому коридорі для прориву своїх швидких катерів і висадки десанту в портах на узбережжі.
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30.08.2022 11:27 Відповісти
в них вже десант закінчується. Шукають, скоріше за все, де військові зупиняються , щоб ракетами вдарить.
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30.08.2022 11:31 Відповісти
кацапы конечно умом,тактикой не блещут но не до такой же степени солями обдолбились
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30.08.2022 11:39 Відповісти
«Стартували тарганові біги»: рашисти почали масово тікати з Бердянську - подробиці https://subbota.ua/news/187919/startuvali-targanovi-bigi-rashisti-pochali-masovo-tikati-z-berdyansku-podrobiczi
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30.08.2022 11:41 Відповісти
Иран отправил в Россию первую партию беспилотников (БПЛА). Об этом 30 августа https://www.kommersant.ru/doc/5536215 сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, транспортные самолеты РФ вылетели из Ирана 19 августа. Они перевезли БПЛА как минимум двух типов: Mohajer-6 и Shahed. Оба предназначены для стрельбы по радиолокационным системам, артиллерии и другим военным целям.

Американские чиновники утверждают, что в ходе испытаний беспилотников российские военные столкнулись с многочисленными проблемами. С чем именно связаны неполадки, не уточняется.
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30.08.2022 11:42 Відповісти
 
 