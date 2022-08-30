В армії РФ проблеми з експлуатацією іранських безпілотників, - Reuters

Росія зіткнулася з численними невдачами під час експлуатації і запусків безпілотників іранського виробництва, придбаних у Тегерані для використання у війні проти України.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності також сказав, що Росія отримала від Ірану партію БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed.

"За нашими оцінками, Росія має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки класу "повітря-поверхня", радіоелектронну боротьбу і наведення на поле бою в Україні. Але поки військові відчувають з ними численні невдачі", - сказав чиновник.

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Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

За даними ЗМІ, Росія отримала від Ірану сотні безпілотників та збирається використати їх у війні проти України.