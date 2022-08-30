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В армії РФ проблеми з експлуатацією іранських безпілотників, - Reuters

безпілотник,іран

Росія зіткнулася з численними невдачами під час експлуатації і запусків безпілотників іранського виробництва, придбаних у Тегерані для використання у війні проти України.

Про це пише Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Високопоставлений представник адміністрації США на умовах анонімності також сказав, що Росія отримала від Ірану партію БПЛА серії Mohajer-6 і Shahed.

"За нашими оцінками, Росія має намір використовувати ці іранські БПЛА, які можуть проводити атаки класу "повітря-поверхня", радіоелектронну боротьбу і наведення на поле бою в Україні. Але поки військові відчувають з ними численні невдачі", - сказав чиновник.

Також читайте: Росія отримала сотні іранських безпілотників та може їх використати у війні проти України, - Associated Press

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на джерело повідомив, що Іран передав РФ бойові безпілотники "Shahed 129".

Пізніше CNN повідомив, що росіяни вчаться працювати з іранськими безпілотниками. Цю інформацію також підтвердив заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель.

За даними ЗМІ, Росія отримала від Ірану сотні безпілотників та збирається використати їх у війні проти України.

Автор: 

безпілотник (4127) Іран (2019) росія (65010)


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Топ коментарі
+21
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30.08.2022 09:21
+21
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30.08.2022 10:13
+14
Рукожопі робили, рукожопі і користуються.
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30.08.2022 09:20
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Анало говнет по-ирански
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30.08.2022 09:15 Відповісти
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30.08.2022 10:13 Відповісти
Такий килимок може стоїти дорожче безпілотника.
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30.08.2022 10:15 Відповісти
Ковьор для заворачинвания путина. Мехом наружу.
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30.08.2022 11:38 Відповісти
Анало-говнет одних полоумнымх плюс врождённое рукожопие других!
Как говорится, в добрый путь, таварисчи!)))
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30.08.2022 10:38 Відповісти
Такого не може бути, Іран це не раша. Поблеми можливо на рівні недосконало переведених інструкцій. Не можуть бути тисячі дронів неробочими.
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30.08.2022 09:17 Відповісти
Коли лайно з самого початку - лайно і більше того - це і є основний принцип, який (через низку об'єктивних факторів) було закладено в конструктив даних апаратів, то таке поняття як працездатність/непрацездатність в даному випадку - це просто-напросто дипломатичний спосіб не називати лайно лайном, а не спроба виявити ступінь браку чи якихось незначних неполадок.
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30.08.2022 09:25 Відповісти
Воно лайно, але у москалів і такого немає і воно літає. Ракет шкода щоб їх збивати.
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30.08.2022 09:49 Відповісти
По-перше не тисячі, по-друге, Іран вже купу років під санкціями, по-третє, вони навіть відео презентацію не можуть нормально зробити
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30.08.2022 09:27 Відповісти
Зато могут существовать 140 млн. дебилов-пользователей, загадившие 1/6 часть суши
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30.08.2022 10:09 Відповісти
Москалю, а чи 1/8 набереться? Колись, років 170 тому з Аляскою може й було 1/6.
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30.08.2022 11:07 Відповісти
Это миф: московитов реально 80-90 миллионов, а не 140.
И это СССР был 1/6 суши - а без Казахстана, Украины и других крупных республик это уже одни воспоминания.
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30.08.2022 11:42 Відповісти
Так які невдачі,а то виглядає як пропаганда без фундаменту. Якщо вони мають такі дані,то захисникам потрібно підготуватися до ще одного, а не браваду знову постити
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30.08.2022 09:17 Відповісти
► Та, по-ходу, буде щось на кшталт більшості кацапських ракет: літати і виконувати свої основні функції якось будуть - ну, ВЦІЛОМУ, а от щодо основних затребуваних характеристик - точності та ефективності - оператори таких дронів паралельно безпосередньому управлінню ще й будуть і карти таро розкладати для кращої прогнозованості бойової операції.
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30.08.2022 09:36 Відповісти
Там США пише,що орки не залишають спроби замовити....а це значить,що уже в дії і не працюють,таки бравада
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30.08.2022 09:39 Відповісти
Яка бравада??? Це констатація факту.
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30.08.2022 12:03 Відповісти
Іранські безпілотники - це десь, як кацапські машини...
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30.08.2022 09:18 Відповісти
Клоуни, скопіювали форму американських безпілотників і думають, що вони будуть так само літати.
***** вкотре намахали 😂
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30.08.2022 09:20 Відповісти
Рукожопі робили, рукожопі і користуються.
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30.08.2022 09:20 Відповісти
По своім пуляют
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30.08.2022 09:21 Відповісти
Что они не делают, не идут дела.
Видно в понедельник их мама родила
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30.08.2022 09:21 Відповісти
"...Відімо іранци ім пєпрєдалі БПЛА".
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30.08.2022 09:28 Відповісти
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30.08.2022 09:21 Відповісти
А тим часом з'являються вже відео з перестрілками на вулицях Херсону 😳
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30.08.2022 09:22 Відповісти
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій замовив собі на п'ятницю номер у готелі Херсона

Пише, що тішиться можливістю оплати гривнями і вірить в силу наших ЗСУ.
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30.08.2022 09:26 Відповісти
Синхронно - 30 серпня Верховний Суд має прийняти рішення в одній з основних справ, де Коломойський в черговий раз пробує оскаржити націоналізацію Приватбанка в 2016 році.
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30.08.2022 09:30 Відповісти
Ну це зрозуміло що рукожоп і безмозкі не складуть з кубиків і 2 слів, куди їм до безпілотників скопійованих Іраном у США. А ось чому не чути США з цього приводу ось це цікаво, де ж вторинні санкції накладені на Іран за продаж безпілотників підоросії?
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30.08.2022 09:27 Відповісти
США певно не можуть придумати які ще санкції накласти на Іран)
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30.08.2022 09:29 Відповісти
А ви що не знаєте, що багато санкцій накладених Америкою на Іран знято?
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30.08.2022 09:49 Відповісти
Це було до 2015 року. С потім Трамп вийшов з безядерного договору і санкції поновилися.
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30.08.2022 11:05 Відповісти
tam snkciji na pesok i drevesinu nado
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30.08.2022 09:46 Відповісти
походу ковёр-самолёт - это предел полёта пиратско-конструкторской мысли иранских модельеров-дизайнеров
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30.08.2022 09:27 Відповісти
Ясный красный, шо это Гавно , солянка зборная , у нас ******** часть , часть у США, пытались повторить , а оно не работает , потому, что чтобы что то создать нужно нормальное общество , а не мусульманские фанатики . Умные люди от них бегут . . Если , что то и есть все краденое .
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30.08.2022 09:32 Відповісти
Схоже на фейк,так є інформація від США, що тільки ідуть переговори, до поставок ще не дійшли. Тут на реверсі 3 різні види інформації, де одна протиріччя другій
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30.08.2022 09:33 Відповісти
Мені теж так здається.
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30.08.2022 11:20 Відповісти
Там, мабуть, усе написано іранськими ієрогліфами.
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30.08.2022 09:33 Відповісти
100%. А для кацапів треба ще на матюки перевести.
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30.08.2022 10:46 Відповісти
У історії з БПЛА як у краплі води відбивається загальноросійська тенденція прийняття нового.
Генетика, кібернетика, електроніка, сланцевий газ, зараз безпілотники... Спочатку взагалі не звертають увагу ("це всі дурниці!"), потім висміюють, потім починають спростовувати і боротися з цим, як із чужорідним для Росії явищем. А коли приходить розуміння, що це все ж таки річ потрібна і без неї нікуди, починаються гарячкові спроби наздогнати втрачене. Але куди там... Втрачені 40 років уже не наздоженеш. Поки вони скопіюють те, що в Америці вигадали 40 років тому, там вигадають щось нове. Таке, що росія не тільки не розуміє як це зробити, а взагалі не розуміє що це таке.
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30.08.2022 09:34 Відповісти
Іран робить копії західних дронів, а копія завжди гірше ніж орігінал. Потім електроніка якась , вироблена в китайських погребах. Тому так і працює.
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30.08.2022 09:41 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/live/news-62613149 ВВС повідомляє сьогодні в 06:32 : "Иран отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины, пишет газета https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/29/iran-drones-russia-ukraine-war/ Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, близких к спецслужбам. Беспилотники Mohajer-6 и Shahed были отправлены 19 августа. Как утверждает газета со ссылкой на неназванного представителя разведывательной службы, российские военные при первых испытаниях аппаратов столкнулись с рядом сбоев в их работе."
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30.08.2022 09:42 Відповісти
кількість не зазначена...2 примірника відправили?
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30.08.2022 10:25 Відповісти
Это как в совке скопировали Фиат и получилось Жигули. Вроде и ездит, но на день езды два дня на СТО приходится. Так, подозреваю, и иранские копии американских БПЛА
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30.08.2022 09:46 Відповісти
У іранців і машини точно такі самі, їх саманд - ломуча копія древнього пежо... Чому ці барабаки бородаті вирішили, що вони здатні безпілотники робити - загадка!
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30.08.2022 10:04 Відповісти
Ну взагалі-то Жигулі не скопіювали, а купили в Італії завод під ключ.

Так само і КАМАЗ купили у французів.

На перших порах навіть складові машин, принаймі деякі, поставляли з Італії.

У мого тата на машині 72-го року випуску на колесних болтах було виштампувано "FIAT".

І, до речі, мені розвповідали, що двигун в них був розробки якихось там 30-х років, і це початково був авіаційний двигун, який адаптували для авто.

Ну а подальші модели - 03, 06, 05 і так далі - це вже свої модифікації чисто італійської моделі.
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30.08.2022 10:46 Відповісти
Это диверсия Моссада...
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30.08.2022 09:46 Відповісти
Меж тем Тайвань поставил в Украину высокого качества 900 Дронов...,а Норвегия впереди планеты всей...для Украины...но именно в чем не скажу...
Дал слово...что просто упомяну и все...
Норвегия супер-держава!!👍💪
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30.08.2022 09:51 Відповісти
То нехай афганські безпілотники ще спробують.
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30.08.2022 10:17 Відповісти
Мене більше цікавить де санкції для цієї недодержави за передачу зброї терористам?
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30.08.2022 10:18 Відповісти
ладаКаліна з крилами
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30.08.2022 10:19 Відповісти
Машина пунтомаса.
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30.08.2022 11:44 Відповісти
Фишка в том что по факту дохлый Ссср времён Сралина строил знаменитый американский архитектор Альберт Кан...более 700 обьектов были построены по его проектам...включая сралинградский тракторный завод...
Но мавзолейные гордятся что это всё придумал товаристч Сралин...с его пятилетками за три года .. ,а фишка в том что все совдеповский инженеры и техники работавшие с Каном были расстреляны...
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30.08.2022 10:19 Відповісти
Ну, так в срашке такая традиция испокон веков - зодчих и богомазов ослепляли, чтобы они не могли повторить.
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30.08.2022 11:59 Відповісти
РАно радуетесь!
Проблемы могут быть не с самими беспилотниками, а со встраиванием их в расейсую систему связи и спутники....
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30.08.2022 10:20 Відповісти
Дима Рогозин завалил спутники рабZeи навсегда..потому путлер и послал его....за Скотчем для МКС
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30.08.2022 10:27 Відповісти
https://t.me/voinasordoy/299 Война с Ордой. Сергей Ауслендер:

Короче, прилетели в Москву самолеты с БПЛА (иранскими), их разгрузили, оказалось, что изрядная часть - не работает или работает плохо. Источник в разведсообществе США заявил израильскому медиа: «Русские недовольны». Какие причины неисправностей не сообщают, предполагают - ПОВРЕДИЛИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ. Грузчики Али и Мустафа получают приз от ВСУ.

А если серьезно - я писал: Иран - 30 лет под санкциями. Технологически, очень отсталая страна. Все свои БПЛА Тегеран разрабатывал, копируя западные аналоги, так или иначе попавшие к нему в руки. Скопировать сам планер (то, что летает) - не проблема, с этим справится кружок авиамоделирования из Дворца пионеров. Другое дело - скопировать бортовую аппаратуру (РЭБ, наблюдения, связи, помехозащищенности и т.д.) и оптику, с помощью которой ведутся разведка и целеуказание. Тоже самое с системами наведения ракет, которые эти дроны несут. Саму ракету сделать не проблема, проблема сделать так, чтобы она попадала в цель.

Так что удивляться тут нечему, ни хера у них не работает. Но скоро мы увидим в их пабликах и медиа результаты «успешного применения». Это на здоровье, рисовать мульты и монтировать видео они точно умеют хорошо.
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30.08.2022 10:48 Відповісти
Зрадофилы снова обосрались, тысячи иранских беспилотников внезапно превратились в десятки, и те проблемные... )
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30.08.2022 10:53 Відповісти
Знову ця маячня.
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30.08.2022 10:57 Відповісти
Не сильно ругайте иранских дронов. На самом деле они представляют большую опасность. Не зря американские военные забеспокоились в связи с иранскими беспилотниками. Скорее эту технику еще не успели внедрить под россискую электронную систему и получаются сбои...
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30.08.2022 10:58 Відповісти
работа такая у военных разведчиков - беспокоится. Если иран клепает массово даже дрянные беспилотники это конечно повод для разработки средств им противодействия. И насыщение войск этими средствами.
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30.08.2022 12:18 Відповісти
Израиль разбомбил в Иране завод по производству дронов,сообщил офицер армии Израиля Игаль Левин...
Так что рабZeя осталась голой лысой босой...что путлер в бункере ...
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30.08.2022 11:14 Відповісти
Воевать иранскими дронами против американских технологий -
это как выставить на Чемпионат по Формуле-1 "Москвич-412".
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30.08.2022 11:47 Відповісти
Там проблема не в бпла , там проблема з мізками у зомбі населення .
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30.08.2022 11:48 Відповісти
Німці ж надіслали нам спеціалізовані протидронові рушниці.
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30.08.2022 11:51 Відповісти
Кацапы, вы их как запускаете - от "кривого стартера" или толкаете с горки? Это совершенно разные способы!

Читайте инструкцию "1000 и одна ночь" - там все написано как эти Беспонтовые Падающие и Ломающиеся Аллахолеты (БПЛА) будут иметь вас.
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30.08.2022 11:57 Відповісти
У Ирана тех беспилотников штук до полу сотни максимум. Штучный товар для них. Сомневаюсь что они их передавали руснявым. И
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30.08.2022 15:49 Відповісти
Коли воно злизанє з орігінала,воно ніколи нє будє робити як орігінал,тим пачє у рукожопих.
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30.08.2022 19:08 Відповісти
 
 