В армии РФ проблемы с эксплуатацией иранских беспилотников, - Reuters

Россия столкнулась с многочисленными неудачами при эксплуатации и запуске беспилотников иранского производства, приобретенных в Тегеране для использования в войне против Украины.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности также сказал, что Россия получила от Ирана партию БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed.

"По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса "воздух-поверхность", радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине. Но пока военные испытывают с ними многочисленные неудачи", - сказал чиновник.

Читайте: Легенду о великом государстве Россия нужно забыть, - Зеленский

Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129".

Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.