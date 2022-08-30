В армии РФ проблемы с эксплуатацией иранских беспилотников, - Reuters
Россия столкнулась с многочисленными неудачами при эксплуатации и запуске беспилотников иранского производства, приобретенных в Тегеране для использования в войне против Украины.
Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности также сказал, что Россия получила от Ирана партию БПЛА серии Mohajer-6 и Shahed.
"По нашим оценкам, Россия намерена использовать эти иранские БПЛА, которые могут проводить атаки класса "воздух-поверхность", радиоэлектронную борьбу и наведение на поле боя в Украине. Но пока военные испытывают с ними многочисленные неудачи", - сказал чиновник.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на источник сообщил, что Иран передал РФ боевые беспилотники "Shahed 129".
Позже CNN сообщил, что россияне учатся работать с иранскими беспилотниками. Эту информацию также подтвердил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.
По данным СМИ, Россия получила от Ирана сотни беспилотников и намерена использовать их в войне против Украины.
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Как говорится, в добрый путь, таварисчи!)))
И это СССР был 1/6 суши - а без Казахстана, Украины и других крупных республик это уже одни воспоминания.
***** вкотре намахали 😂
Видно в понедельник их мама родила
Пише, що тішиться можливістю оплати гривнями і вірить в силу наших ЗСУ.
Генетика, кібернетика, електроніка, сланцевий газ, зараз безпілотники... Спочатку взагалі не звертають увагу ("це всі дурниці!"), потім висміюють, потім починають спростовувати і боротися з цим, як із чужорідним для Росії явищем. А коли приходить розуміння, що це все ж таки річ потрібна і без неї нікуди, починаються гарячкові спроби наздогнати втрачене. Але куди там... Втрачені 40 років уже не наздоженеш. Поки вони скопіюють те, що в Америці вигадали 40 років тому, там вигадають щось нове. Таке, що росія не тільки не розуміє як це зробити, а взагалі не розуміє що це таке.
Так само і КАМАЗ купили у французів.
На перших порах навіть складові машин, принаймі деякі, поставляли з Італії.
У мого тата на машині 72-го року випуску на колесних болтах було виштампувано "FIAT".
І, до речі, мені розвповідали, що двигун в них був розробки якихось там 30-х років, і це початково був авіаційний двигун, який адаптували для авто.
Ну а подальші модели - 03, 06, 05 і так далі - це вже свої модифікації чисто італійської моделі.
Дал слово...что просто упомяну и все...
Норвегия супер-держава!!👍💪
Но мавзолейные гордятся что это всё придумал товаристч Сралин...с его пятилетками за три года .. ,а фишка в том что все совдеповский инженеры и техники работавшие с Каном были расстреляны...
Проблемы могут быть не с самими беспилотниками, а со встраиванием их в расейсую систему связи и спутники....
Короче, прилетели в Москву самолеты с БПЛА (иранскими), их разгрузили, оказалось, что изрядная часть - не работает или работает плохо. Источник в разведсообществе США заявил израильскому медиа: «Русские недовольны». Какие причины неисправностей не сообщают, предполагают - ПОВРЕДИЛИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ. Грузчики Али и Мустафа получают приз от ВСУ.
А если серьезно - я писал: Иран - 30 лет под санкциями. Технологически, очень отсталая страна. Все свои БПЛА Тегеран разрабатывал, копируя западные аналоги, так или иначе попавшие к нему в руки. Скопировать сам планер (то, что летает) - не проблема, с этим справится кружок авиамоделирования из Дворца пионеров. Другое дело - скопировать бортовую аппаратуру (РЭБ, наблюдения, связи, помехозащищенности и т.д.) и оптику, с помощью которой ведутся разведка и целеуказание. Тоже самое с системами наведения ракет, которые эти дроны несут. Саму ракету сделать не проблема, проблема сделать так, чтобы она попадала в цель.
Так что удивляться тут нечему, ни хера у них не работает. Но скоро мы увидим в их пабликах и медиа результаты «успешного применения». Это на здоровье, рисовать мульты и монтировать видео они точно умеют хорошо.
Так что рабZeя осталась голой лысой босой...что путлер в бункере ...
это как выставить на Чемпионат по Формуле-1 "Москвич-412".
Читайте инструкцию "1000 и одна ночь" - там все написано как эти Беспонтовые Падающие и Ломающиеся Аллахолеты (БПЛА) будут иметь вас.