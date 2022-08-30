Чтобы изменить Россию, нужно закрыть дверь перед ее туристами, - Кулеба
Упрощение визового режима для РФ не оказало преобразующего влияния.
Об этом в Twitter сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"После упрощения визового режима в 2007 году Москва напала на Грузию, развязала войну против Украины, совершила многочисленные преступления – и все это при поддержке подавляющего большинства населения. Чтобы изменить Россию, закройте двери перед российскими туристами", – подчеркнул министр иностранных дел.
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