Щоб змінити Росію, треба закрити двері перед її туристами, - Кулеба
Спрощення візового режиму для РФ не мало перетворюючого впливу.
Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Після спрощення візового режиму в 2007 році Москва напала на Грузію, розв’язала війну проти України, скоїла численні злочини - і все це за підтримки переважної більшості населення. Щоб змінити Росію, закрийте двері перед російськими туристами", - наголосив міністр закордонних справ.
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+8 jklpqrs
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+7 Перехватчик
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+6 viktor #457251
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