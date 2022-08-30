Щоб змінити Росію, треба закрити двері перед її туристами, - Кулеба

Спрощення візового режиму для РФ не мало перетворюючого впливу.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Після спрощення візового режиму в 2007 році Москва напала на Грузію, розв’язала війну проти України, скоїла численні злочини - і все це за підтримки переважної більшості населення. Щоб змінити Росію, закрийте двері перед російськими туристами", - наголосив міністр закордонних справ.

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