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Щоб змінити Росію, треба закрити двері перед її туристами, - Кулеба

паспорт

Спрощення візового режиму для РФ не мало перетворюючого впливу.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Після спрощення візового режиму в 2007 році Москва напала на Грузію, розв’язала війну проти України, скоїла численні злочини - і все це за підтримки переважної більшості населення. Щоб змінити Росію, закрийте двері перед російськими туристами", - наголосив міністр закордонних справ.

Також читайте: Німеччина та Франція пропонують не заборонити, а уповільнити процес видачі віз громадянам РФ, - Politico

Автор: 

віза (732) росія (65010) туризм (1560) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+8
ничего это не изменит. совок все прошлое столетие сидел взаперти. Результаты видим. Другой вопрос, что их все-равно надо изолировать, это да. Но к изменениям в лучшую сторону это не приведет.
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30.08.2022 16:08
+7
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30.08.2022 16:09
+6
змiнити неможливо,лише розвалити як кляту совдепiю!
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30.08.2022 16:11
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ничего это не изменит. совок все прошлое столетие сидел взаперти. Результаты видим. Другой вопрос, что их все-равно надо изолировать, это да. Но к изменениям в лучшую сторону это не приведет.
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30.08.2022 16:08 Відповісти
гірше-то теж не буде, принаймні для нас, та і для Європи теж. а русскіє? а що з ними зробиш, якщо вони завжди замість працювати над собою, шукают якесь гівно, яке зможе їх вздибачити йти грабувати сусідів? і курви ж не заспокоються, поки від сусіда в рило не получать так, щоб не встати. А якщо і, то тільки очухаються хоч трохи - знову лізуть, у них то в генах. Міліони років мають пройти і або вони таки стануть людьми, або щезнуть. І рачей щезнуть, бо щоб стати людиною треба цього по-справжньому захотіти, а русскіє прогнозовано оберуть шлях обману, маніпуляцій та імітації. Ну їх до дідька.
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30.08.2022 16:16 Відповісти
Ізоляція совка призвела до його деградації та розпаду. На жаль процес призупинили "Ніжками Буша" і тепер вигрібаємо наслідки. Зміни в кращу сторону для кого? Для кацапів? Чи для нас? Для нас тепер "найкращий руzкій" мертвий. Ізоляція приведе до розпаду федерації і виникнення 5-6 нових держав. Тож хай так і буде! Аби репарації виплачували.
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30.08.2022 17:25 Відповісти
Нам самим треба на 50 років заборонити в'їзд лаптєногім без виключення. А також і білорусам крім героїв- добровольців воювати за нас
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30.08.2022 18:42 Відповісти
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30.08.2022 16:09 Відповісти
Краще кришку труни...
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30.08.2022 16:09 Відповісти
змiнити неможливо,лише розвалити як кляту совдепiю!
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30.08.2022 16:11 Відповісти
То коли закриваєм? А то он закон прийняли сьогодні, який дозволяє русні знову спокійно собі їздити в Україну
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30.08.2022 16:11 Відповісти
дурень, щоб змінити росію треба її **********
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30.08.2022 16:12 Відповісти
доречі, підарахи навіть не проти
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30.08.2022 16:14 Відповісти
Так почни з себе, піонер-горніст! Забороніть в'їзд кацапам в Україну, козли пєвуни горлодеруни!
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30.08.2022 16:16 Відповісти
і саме цікаве шо жиди цураються своєї нації, бо рильце таки в пушку...
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30.08.2022 16:28 Відповісти
Щоб закрити двері перед туристами з росії, треба, перш за все змінити Європу!
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30.08.2022 16:20 Відповісти
і вирішальну роль у цьому процесі повинна відіграти Україна
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30.08.2022 16:29 Відповісти
Мир должен дать сигнал людям страны, что забыла правила цивилизованного мира.
Либо вы бешеные собаки из 16 века, что напали на соседей, которые ничего вам не сделали, либо вы люди 21 века! Выбирайте!
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30.08.2022 16:22 Відповісти
70 % россиян никогда не выезжали за границу
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30.08.2022 16:40 Відповісти
Ты сейчас зарегился,что бы с гордостью это сказать?🤣🤣🤣
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30.08.2022 16:42 Відповісти
да, а тебя жаба давит?
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30.08.2022 16:45 Відповісти
Почему давит?🤣🤣🤣
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30.08.2022 16:51 Відповісти
не знаю, нормальный наверное не прицепился.
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30.08.2022 16:55 Відповісти
В кого не прицелился?🤣🤣🤣
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30.08.2022 16:56 Відповісти
ты еще и читаешь с трудом. Понятно. Потерпевший.
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30.08.2022 16:58 Відповісти
Прочитал,ты написал-россияне.Ты хотел написать-свинособаки?🤣🤣🤣
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30.08.2022 17:01 Відповісти
А навіщо? Їм все привозили. А от що буде коли перестануть привозити? Поход "за зіпунамі"?
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30.08.2022 17:27 Відповісти
5 баллов
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30.08.2022 17:41 Відповісти
давай давай - еврей помагай
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30.08.2022 16:43 Відповісти
харків тікав просто суцільним струмом
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30.08.2022 16:48 Відповісти
А Украина визы кацапам выдаёт ? Есть статистика от пограничников ?
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30.08.2022 16:55 Відповісти
Візовий режим ввели.Офіціальної статистики не бачив.В кацапів є свій поводир-*****.Збере всіх до купи і хай водить їх по Сибіру стільки ж років,як Мойсей водив євреїв.Напевне Кулеба згадав чиюсь історію...Десь за Москвою,за Уралом китайські війська перестануть їх переслідувати.Тільки це буде не "Вихід кацапів ", а "Жест доброї волі"...
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30.08.2022 19:20 Відповісти
всілякі з Харкова зїбались, а залишились мешканці, підарашистів вротїбуть *****
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30.08.2022 17:00 Відповісти
Так же думали, когда санкции вводили !!!
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30.08.2022 17:20 Відповісти
Горбатого тільки могила виправить!
Але таке теж не завадить!
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30.08.2022 17:45 Відповісти
Росіяни це в переважній кількості бидло... і якщо це бидло загнати в стойло, то бидло почне бунтувати бо привикло з своєї вонючої росії кататися по світу щоб розслабитися... Треба заборонити російським свиням їздити взагалі по світу!!! не лише в ЄС

https://www.youtube.com/watch?v=pelsd-FxGMM
Дівчата зі сходу вперше в банкоматі побачили гроші
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30.08.2022 22:11 Відповісти
Кулема,,,.ещё проще.Ее Рассеей назвать надо, а не рос.Рос.от р.Рось,что под Киевом я вам офисным крысам пишу.Статья.Рассея а не Россия, рассеянные,но не россияне.Если ты разницу не видишь,то ты придурок.
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31.08.2022 07:53 Відповісти
 
 