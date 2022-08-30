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Труппа драмтеатра Мариуполя планирует спектакли и тур по России, - Андрющенко

театр,маріуполь

Труппа уничтоженного россиянами драмтеатра Мариуполя планирует представления в городе и тур по России, организованный "Росконцертом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.

"Дно дна. Труппа Мариупольского драмтеатра, до сих пор планирующая представления на костях мариупольцев, планирует тур по России. Организатор - "Росконцерт". Нет цензурных слов и человечности для комментария и пожелания", - написал он.

Смотрите также: В Мариуполе российские оккупанты срочно "реконструируют" драмтеатр, пытаясь скрыть свое преступление, - Андрющенко. ВИДЕО

Автор: 

культура (841) Мариуполь (5708) Андрющенко Петр (580)


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Топ комментарии
+52
какой стыд, столько предателей.
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30.08.2022 17:54
+51
Спектакль "Манкурти".
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30.08.2022 17:53
+42
Розповідатимуть як укропи домбили бамбас.
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30.08.2022 17:56
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Спектакль "Манкурти".
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30.08.2022 17:53 Ответить
какой стыд, столько предателей.
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30.08.2022 17:54 Ответить
Це є не зовсім погана новина. Краще ворога/колаборанта/зрадника знати в обличчя; зайвий раз не будемо обманюватися. Та й СБУ менше роботи буде.
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30.08.2022 18:25 Ответить
ну так - пізнаваєме обличчя важливе - нам його ще президентом обирати на наступних виборах.
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30.08.2022 18:28 Ответить
, це ще як "піаніно ляже"?
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06.09.2022 14:11 Ответить
ну хорошо, кто скажет их имена и фамилии? Откуда взять информацию? Эти "артисты" имеют еще и гражданство рефии.
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30.08.2022 18:30 Ответить
Шановний мер Маріуполя,а як вам вдалося зберегти всю труппу?Це ж люди,які задавали культурний фон місту і його керівника.Впевнений,що ви і ваше оточення дуже тісно спілкувалося з членами трупи.Що вони вам по свої дії кажуть?Може в них образа на вас-за бюджет,чи переслідування ?Ви на собі не відчуваєте ніякої вини?Ціла трупа-і колаборанти?
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30.08.2022 23:09 Ответить
Такое СБУ ,как при Баканове не интересовалось ,ВООБЩЕ КОЛЛАБОРАНТАМИ , все вместе работали на капитуляцию - все ОПЗЖоповцы , Наумов………………👹🤢
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30.08.2022 18:55 Ответить
Тільки не треба починати про СБУ, вони ніколи не переймалися зрадниками або колоборантами.
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30.08.2022 20:51 Ответить
ты сам-то где? давно был под обстрелами и ракетными атаками? ну значит никогда - так сиди и заткнись!
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30.08.2022 21:32 Ответить
Ты чём, болезный? От тебя мокшанскими болотами несёт.
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30.08.2022 22:14 Ответить
Это чёрт залесский, точно что болотом прёт.
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30.08.2022 23:24 Ответить
зедент вже й ордени заготовив
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30.08.2022 17:54 Ответить
Це лікуєця 3,14здюлями...
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30.08.2022 17:55 Ответить
Розповідатимуть як укропи домбили бамбас.
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30.08.2022 17:56 Ответить
Видно мало їх кацапи лупашать! А ми хвилюємся-"там жє наши люді"*** слів літературних бракує!!!
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30.08.2022 17:56 Ответить
Ви думаєте "Квартал 95" би не гастролював?
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30.08.2022 17:58 Ответить
пока нет. Украина все страны убеждает. чтобы запретили въезд кацапам которые одобряют войну, а у самих такое неисправимо увеличивающееся количество тех же предателей на стороне рефии.
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30.08.2022 18:01 Ответить
Але у вас сколько миллионов населения аж пол Києва ,в каком банке и на каком калькуляторе или инкубаторе ты насчитал "увеличивающееся число предателей".
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30.08.2022 18:27 Ответить
В апреле 2019 было все подсчитано....для 73% украинцев Украина-просто продажная женщина готовая дать с любой стороны.Украинцы ОСОЗНАННОвыбрали себе того кто изду кацапам смешил во время войны....а жена деньги предлагала за сдачу ВСУ.Просто ФАКТЫ.((
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30.08.2022 21:14 Ответить
Найдревніша професія - Буба підтвердить.
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30.08.2022 17:59 Ответить
Наслідки "русского міра". Закликаю ВАС, переходьте на українську, навіть якщо у Вас це буде не ідкально правильно!
Геть від московії! Геть від "русского міра", який погано пахне, тобто смердить!
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30.08.2022 18:00 Ответить
Сцу@@@ко... я знаю багато матюків... але в мене немає слів, щоб оформити "конструкцію", яка б пояснила це дніщє.....
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30.08.2022 18:00 Ответить
коли 17.04.14р Зеленський з Кварталом 95 виступали перед російськими окупантами в Горлівці, де висловлювали їм підтримку, а потім поїхали жить і працювать в Москву - могли б почать готуватись до оформлення конструкцій
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30.08.2022 18:27 Ответить
які ж вони кончені, перекинчики ******..
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30.08.2022 18:02 Ответить
Доречі, Донецька опера майже всім складом переїхала в 2014 році до Харкова, Київа та інших театрів. І будівля ціла була. Але не забажали артисти розважати Захарченка, Гіркіна та Пушиліна. Не забажали на одну сцену з Кобзоном виходити. Я був на їхніх спектаклях у ХАТОБі - був гордий за донецьку трупу. Вони дуже сильно підсилили харківʼян.
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30.08.2022 18:02 Ответить
ви думаєте, що то вся трупа драмтеатру?
я впевнений, цечерговий фейк паРаші !
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30.08.2022 18:16 Ответить
Труппа Донецкого академического областного драматического театра из Мариуполя 16 июля дала в Ужгороде первый после уничтожения оккупантами здания театра спектакль. Об этом https://www.youtube.com/watch?v=Kk0yVa7TB3U сообщает «Суспільне Ужгород».

11 из 210 работников театра перехали в Закарпатье. Они представили премьеру спектакля «Крик нации» о Василии Стусе, который с детства жил в Донецкой области. По словам исполняющей обязанности директора - художественной руководительницы театра и режиссера спектакля Людмилы Колосович, у каждого актера, а их 7, несколько ролей.

На странице театра сообщается, что спектакль не начался вовремя из-за объявления воздушной тревоги. Актеры театра ждали окончания тревоги, чтобы все зрители смогли вернуться из укрытий.

Напомним, в марте российские войска разбомбили здание драмтеатра в Мариуполе. Там прятались местные жители, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. Сотни людей погибли под руинами театра. https://novosti.dn.ua/ru/news/327063-vpervye-posle-unichtozheniya-mariupolskogo-dramteatra-ego-artisty-dali-spektakl
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30.08.2022 22:23 Ответить
Трупы драмтеатру Маріуполя планує вистави й тур Росією.
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30.08.2022 18:04 Ответить
Може скоріше "Трупи з драмтеатру Маріуполя" якій кацапи розбомбили?
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30.08.2022 18:08 Ответить
Нация сатанистов, я всегда удивлялся когда на проводы накрывают столы на кладбищах у могил и бухают чавкая колбасами, пример не очень но где-то рядом...
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30.08.2022 18:11 Ответить
а ти сам зараз де чавкаєш? якою ковбаскою? а люди тупо голодують!

Перший "голодний бунт" виник в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
Джерело:
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30.08.2022 22:28 Ответить
Стараюсь не отвечать шизоидам для тебя сделаю исключение,это новость про танцы на костях, про голод на другой ветке, сколько ещё таких дураков юзают нет. это жесть.
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30.08.2022 23:22 Ответить
"сколько ещё таких дураков юзают нет" - саме так, і ти не виключення
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31.08.2022 00:51 Ответить
ты чистый ПОЦ это уже диагноз.
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31.08.2022 11:41 Ответить
со спектаклем - "ордыноносцы". в главных ролях - лысый с пикапом.
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30.08.2022 18:12 Ответить
а ми дивувались даунбасу
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30.08.2022 18:16 Ответить
А Маріуполь і є частина ДаУнбасу.
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30.08.2022 19:54 Ответить
серйозно? і добре тобі тепер сидіти у кав'ярні і дивуватись Маріуполю? чи може десь в кіно чи на концерті?
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30.08.2022 21:29 Ответить
Цитата от адмирала Колчака -Извозчиков,проституток, артистов не трогать.Они служат любой власти.
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30.08.2022 18:19 Ответить
Якщо Кварталу 95 можна, то чому не можна їм - не розумію? Цілком реально, що керівник отих трупів Маріупольского Драмтеатру на наступних виборах ще в нас президентом стане.
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30.08.2022 18:25 Ответить
Знову виникає питання - чи треба звільняти бімбас? Покласти декілька десятків тисяч наших воїнів, аби що?
Аби труппа маріупільського драмтеатру могла вільно давати гастролі в кацапстані?
А ми будемо віддівати всі свої податки протягом ближчих 50-ти років на відновлення бімбасу?
(Не бачу сенсу прибирати літеру "п" в іноземному запозиченні "труппа", бо тоді виходить слово "труп", тільки жіночого роду. Наприклад, штат в США "Міннесота" - дві літери "н". І це нікого не парить. "Членкиня"...
Зараз українські філологи мене відредагують".
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30.08.2022 18:29 Ответить
Звільняти треба однозначно. Разом і від населення.
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30.08.2022 18:30 Ответить
Підтримую, але не населення , а насєлєния....
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30.08.2022 19:05 Ответить
Майя Плисецкая вспоминала, как труппа Большого театра в Москве готовилась встречать немцев в 41-м : подбирали репертуар, шили наряды... "Культурная нация, нас не тронут, бла-бла-бла..."
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30.08.2022 18:31 Ответить
русскоязычные орлы
русскоязычного театра....
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30.08.2022 18:42 Ответить
Трудно поверить. Их город превратили в руины, их театр сравняли с землей, их земляков/зрителей убили, а выживших вывезли в фильтрационные и концлагеря... И они едут на гастроли в Мордор развлекать орков?! Продажные твари! 🤬
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30.08.2022 19:42 Ответить
Просто хочуть їсти...
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30.08.2022 20:21 Ответить
так. і хочуть жити.
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30.08.2022 21:24 Ответить
А чем там СБУ занималось все эти годы. Одни предатели.
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30.08.2022 19:45 Ответить
перш ніж судити когось, спочатку дайте відповідь на питання - а хто зрадив сам Маріуполь? хто допустив, щоб захопили не тільки Маріуполь, а й майже весь південь? чому не було чим і ким обороняти?
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30.08.2022 21:28 Ответить
Здохли би ви, суки.
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30.08.2022 20:05 Ответить
Дивно, що ця трупа не перетворилась на трупи, а люди, які ховалися в драмтеатрі, загинули.
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30.08.2022 21:07 Ответить
Не так тії вороги,

Як добрії люди -

І окрадуть, жалкуючи,

Плачучи, осудять,

І попросять тебе в хату,

І будуть вітати,

І питать тебе про тебе,

Щоб потім сміятись,

Щоб з тебе сміятись,

Щоб тебе добити...

Без ворогів можна в світі

Як-небудь прожити.

А ці добрі люде

Найдуть тебе всюди,

І на тім світі добряги

Тебе не забудуть.
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30.08.2022 21:47 Ответить
а з іншого боку - що мають робити актори? як жити? пів-року під окупацією та обстрілами... скільки чекати? хто міг і хотів - виїхали, інші підлаштовуються щоб виживати...
а хіба в наших мирних містах в тилу люди собі в чомусь відмовляють? живуть як і завжди, ходять в театри, кіно, в ресторани, концерти... і нікого дуже сильно не зупиняє і не обмежує ні в чому знання того, що люди в Маріуполі чи інших окупованих містах страждають. а вони також мають жити, ніхто не може поставити життя на паузу.
Тож охолоньте, перш ніж засуджувати. подумайте, а що би кожен з вас робив в такій ситуації?
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30.08.2022 21:23 Ответить
Не виключаю, що вони до сих пір на зарплаті в мінкульті України, як і більшість колоборантів, отримують кошти з бюджету України.
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30.08.2022 21:23 Ответить
дурню! там гривня НЕ ХОДИТЬ!!! це - окупована зона!
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30.08.2022 21:39 Ответить
Всех уже облаял или ещё остались ?
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30.08.2022 23:26 Ответить
сором має бути, шановні українці! нема у вас ні співчуття ні розуміння! не мусите ви їх любити чи там виправдовувати - у кожного з них своя митивація, вам не відома. але точняк - ніхто з тих, хто так завзято тих акторів засуджує і поносить, поняття не має як то виживати під окупацією після того, як все місто стерто до фундаменту. та більше того - цікаво, хто з затятих осуджувачів сам щось робив для Маріуполя?
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30.08.2022 21:38 Ответить
Ну и хер с ними - пусть едут в тур и не возвращаются. Нахер они Украине нужны.А если вернутся - посадить сволочей лет на 15.
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30.08.2022 21:58 Ответить
оці актори, що намагаються виживати в умовах, що їх кинули напризволяще - зрадники? кого вони зрадили? спочатку зрадили їх.
Справжні зрадники значно ближче -

Посадові особи у Запоріжжі розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів та 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко
(Джерело:
от хто є зрадниками!
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30.08.2022 22:36 Ответить
Якщо вже кацапськи ракети не вибили руський мир з ціх «артистів» то тут тільки лоботамія допоможе.
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30.08.2022 23:35 Ответить
Трупа це трупи моральні. Зомбі звичайні. Поїхали до родичів по розуму.
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30.08.2022 23:39 Ответить
Трупи акторів маріупільського театру будуть гастролювати серед трупів московії, ач як цікаво!
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31.08.2022 00:50 Ответить
Оставить всех в Рассее, навсегда. Сволочи ,голядь рассейская, холуи голяди!!
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31.08.2022 07:50 Ответить
 
 