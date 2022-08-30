Труппа драмтеатра Мариуполя планирует спектакли и тур по России, - Андрющенко

Труппа уничтоженного россиянами драмтеатра Мариуполя планирует представления в городе и тур по России, организованный "Росконцертом".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.

"Дно дна. Труппа Мариупольского драмтеатра, до сих пор планирующая представления на костях мариупольцев, планирует тур по России. Организатор - "Росконцерт". Нет цензурных слов и человечности для комментария и пожелания", - написал он.

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