Труппа драмтеатра Мариуполя планирует спектакли и тур по России, - Андрющенко
Труппа уничтоженного россиянами драмтеатра Мариуполя планирует представления в городе и тур по России, организованный "Росконцертом".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграм-канале.
"Дно дна. Труппа Мариупольского драмтеатра, до сих пор планирующая представления на костях мариупольцев, планирует тур по России. Организатор - "Росконцерт". Нет цензурных слов и человечности для комментария и пожелания", - написал он.
Топ комментарии
+52 Aleks_15
показать весь комментарий30.08.2022 17:54
+51 Харьков Сумской
показать весь комментарий30.08.2022 17:53
+42 5 копійок
показать весь комментарий30.08.2022 17:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Геть від московії! Геть від "русского міра", який погано пахне, тобто смердить!
я впевнений, цечерговий фейк паРаші !
11 из 210 работников театра перехали в Закарпатье. Они представили премьеру спектакля «Крик нации» о Василии Стусе, который с детства жил в Донецкой области. По словам исполняющей обязанности директора - художественной руководительницы театра и режиссера спектакля Людмилы Колосович, у каждого актера, а их 7, несколько ролей.
На странице театра сообщается, что спектакль не начался вовремя из-за объявления воздушной тревоги. Актеры театра ждали окончания тревоги, чтобы все зрители смогли вернуться из укрытий.
Напомним, в марте российские войска разбомбили здание драмтеатра в Мариуполе. Там прятались местные жители, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. Сотни людей погибли под руинами театра. https://novosti.dn.ua/ru/news/327063-vpervye-posle-unichtozheniya-mariupolskogo-dramteatra-ego-artisty-dali-spektakl
Перший "голодний бунт" виник в окупованому Маріуполі, - Андрющенко. ВIДЕО
Джерело:
Аби труппа маріупільського драмтеатру могла вільно давати гастролі в кацапстані?
А ми будемо віддівати всі свої податки протягом ближчих 50-ти років на відновлення бімбасу?
(Не бачу сенсу прибирати літеру "п" в іноземному запозиченні "труппа", бо тоді виходить слово "труп", тільки жіночого роду. Наприклад, штат в США "Міннесота" - дві літери "н". І це нікого не парить. "Членкиня"...
Зараз українські філологи мене відредагують".
русскоязычного театра....
Як добрії люди -
І окрадуть, жалкуючи,
Плачучи, осудять,
І попросять тебе в хату,
І будуть вітати,
І питать тебе про тебе,
Щоб потім сміятись,
Щоб з тебе сміятись,
Щоб тебе добити...
Без ворогів можна в світі
Як-небудь прожити.
А ці добрі люде
Найдуть тебе всюди,
І на тім світі добряги
Тебе не забудуть.
а хіба в наших мирних містах в тилу люди собі в чомусь відмовляють? живуть як і завжди, ходять в театри, кіно, в ресторани, концерти... і нікого дуже сильно не зупиняє і не обмежує ні в чому знання того, що люди в Маріуполі чи інших окупованих містах страждають. а вони також мають жити, ніхто не може поставити життя на паузу.
Тож охолоньте, перш ніж засуджувати. подумайте, а що би кожен з вас робив в такій ситуації?
Справжні зрадники значно ближче -
Посадові особи у Запоріжжі розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів та 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко
(Джерело:
от хто є зрадниками!