В Мариуполе российские оккупанты срочно "реконструируют" драмтеатр, пытаясь скрыть свое преступление, - Андрющенко. ВИДЕО
В Мариуполе россияне спешно "реконструируют" Драматический театр, на который в марте сбросили бомбу, чтобы скрыть следы своего преступления.
Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты прячут собственное военное преступление - массовое убийство около 600 гражданских в Драматическом театре Мариуполя. Торопятся с помощью "реконструкции" ликвидировать все следы и доказательства", - написал советник мэра.
Он отметил, что захватчики объясняют необходимость реконструкции "исторической ценности" здания. На самом же деле она не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности, как и все типичные сооружения советского периода.
"Единственная историческая ценность возникла в момент падения двух бомб. И именно эту историческую ценность пытаются сейчас скрыть оккупанты", - подчеркнул Андрющенко.
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роблять щоб було менше доказів
Агрохімія вже зняв санкції з Абрамовича ?
Абрамович обіцяв кинути Зе потворам по пару міліардів зелених за турботу на перемовинах.
По боенгу сбитому уже 8 лет всё никак не придут к общему знаменателю , а если что-то и «родят» в конечном итоге с наймощнейшим осуждением , то только мышь .
Для них виживання це ідея номер один по життю, як ті риби в Африці зариваються в мул і
декілька років чекаютьтам на дощ, дощ пройшов, вони ожили і знову нові війни з сусідами
і Геноциди.
Ця система рухне тільки коли центр стане слабким, чого кремль і жахається.
Совок розвалився, бо так центр у москві вирішив - вони сказали, нащо нам гибнути,
ми увійдемо у новий час з награбованим у радянщині, всі рівнялися на Горбачова,
хто був проти зробили ГКЧП, сподіваючись повернути радянщину назад, доречі 21
серпня була річниця ГКЧП.
Гори москва, гори вщент.
Але невзоров вже тут як і цілі колективи радіостанцій типу НВ і інших, думаю вони тут щоб допомогти у майбутньому врятувати московію з лозунгами про "хороших рускіх".
Не знаю як ви , а я бажаю бачити спалену вщент Червону площу, мавзолей і розбомблену усю кремлівську стіну разом з кремлем. Знищена голова імперії буде гарантувати ії смерть.