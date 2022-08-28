В Мариуполе российские оккупанты срочно "реконструируют" драмтеатр, пытаясь скрыть свое преступление, - Андрющенко. ВИДЕО

В Мариуполе россияне спешно "реконструируют" Драматический театр, на который в марте сбросили бомбу, чтобы скрыть следы своего преступления.

Об этом сообщает в телеграме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты прячут собственное военное преступление - массовое убийство около 600 гражданских в Драматическом театре Мариуполя. Торопятся с помощью "реконструкции" ликвидировать все следы и доказательства", - написал советник мэра.

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Он отметил, что захватчики объясняют необходимость реконструкции "исторической ценности" здания. На самом же деле она не имеет ни исторической, ни архитектурной ценности, как и все типичные сооружения советского периода.

"Единственная историческая ценность возникла в момент падения двух бомб. И именно эту историческую ценность пытаются сейчас скрыть оккупанты", - подчеркнул Андрющенко.