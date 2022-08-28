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У Маріуполі російські окупанти терміново "реконструюють" драмтеатр, намагаючись приховати свій злочин, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі росіяни спішно "реконструюють" Драматичний театр, на який в березні скинули бомбу, щоб приховати сліди свого злочину.

Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти ховають власний військовий злочин - масове вбивство близько 600 цивільних в Драматичному театрі Маріуполя. Поспішають через "реконструкцію" ліквідувати всі сліди та докази", - написав радник мера.

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Він зазначив, що загарбники пояснюють необхідність реконструкції "історичною цінністю" будівлі. Насправді ж вона не має ані історичної, ані архітектурної цінності, як і всі типові споруди радянського періоду.

"Єдина історична цінність виникла в момент падіння двох бомб. І саме цю історичну цінність намагаються зараз сховати окупанти", - наголосив Андрющенко.

Автор: 

Маріуполь (3230) воєнні злочини (1860) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+13
Досить вам з цією Гаагою носитись, не буде ніякої Гааги, зніміть нарешті рожеві окуляри.
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28.08.2022 23:43
+7
Еще твари и свои оргии и концерты будут давать на братской могиле
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28.08.2022 23:46
+6
100%. После войны нам скажут что нужно понять и простить. Все наказание которое рашистам грозит можем сделать только мы и сейчас. Чтобы рашистов отдать под суд нам нужно не только Украину освободить а и рашку.
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28.08.2022 23:50
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мариупольские блогеры всем показывают как там им строят дома
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28.08.2022 23:36 Відповісти
падли бояться гааги,
роблять щоб було менше доказів
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28.08.2022 23:39 Відповісти
Досить вам з цією Гаагою носитись, не буде ніякої Гааги, зніміть нарешті рожеві окуляри.
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28.08.2022 23:43 Відповісти
100%. После войны нам скажут что нужно понять и простить. Все наказание которое рашистам грозит можем сделать только мы и сейчас. Чтобы рашистов отдать под суд нам нужно не только Украину освободить а и рашку.
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28.08.2022 23:50 Відповісти
А Макрон, вкотре попросить не "принижувати росію"
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28.08.2022 23:58 Відповісти
А нащо ще такой наволочі як Невзоров громадянство України давати, для того щоб він потім вибілював расіє і казав про "хороших рускіх".
Агрохімія вже зняв санкції з Абрамовича ?
Абрамович обіцяв кинути Зе потворам по пару міліардів зелених за турботу на перемовинах.
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29.08.2022 00:46 Відповісти
скажи ще викопати 2 м. яму лягти і лежати чекати
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29.08.2022 11:05 Відповісти
Клоун
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29.08.2022 12:29 Відповісти
кацапський пропагандон
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29.08.2022 13:20 Відповісти
А ти зелений довбень
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29.08.2022 13:51 Відповісти
пропагандон херов
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29.08.2022 15:54 Відповісти
С теперешними международными , «скоростными» судами , не одно поколение вырастит , пока виновные будут наказаны … посмертно !
По боенгу сбитому уже 8 лет всё никак не придут к общему знаменателю , а если что-то и «родят» в конечном итоге с наймощнейшим осуждением , то только мышь .
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29.08.2022 04:21 Відповісти
Еще твари и свои оргии и концерты будут давать на братской могиле
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28.08.2022 23:46 Відповісти
не потянут. максимум фасад подлатают да и то, через жопу. ибо некому
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28.08.2022 23:55 Відповісти
Карати кацапів потрібно тут і зараз. Поки не втекли. От скільки встигнемо стільки і покараємо. А решту покарає життя в ізольованому ********** - це гірше швидкої смерті.
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29.08.2022 00:22 Відповісти
Одна поправка - кацапи не бояться життя на болотах на гнилих хлібах, це у них в ДНК.
Для них виживання це ідея номер один по життю, як ті риби в Африці зариваються в мул і
декілька років чекаютьтам на дощ, дощ пройшов, вони ожили і знову нові війни з сусідами
і Геноциди.
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29.08.2022 00:49 Відповісти
Поправка. Риби одна одну не жеруть. В ізоляції не маючи на кого спрямувати агресію і ненависть до всього живого вони негайно спрямовують оце все одне на одного. Ізоляція кацапів призведе до розвалу федерації, злочинності і громадянських війн.
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29.08.2022 02:52 Відповісти
Дай Бог щоб кацапи і регіони росії воювали один з одним, але доки в рф є культ маскви як Ельдорадо чи столиці імперії, доти регіони рф будуть стояти в одному таборі проти всіх сусідів. Ви ж розумієте що пасти повинна москва як центр імперії і ніяк по іншому. До того що одна ізоляція недостатьна, кацапи вміють пристосовуватись практично до всього, тому зрівняна кацапів з африканською рибою що виживає роки в мулі доречне.
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29.08.2022 13:54 Відповісти
Як відбувався розвал совка? "Другі" захотіли стати "першими". Механізм вже відпрацьовано і місцеві "елітки" вже давно на "низькому старті". А що таке москва без ресурсів Сибіру, Якутії, Зауралля? З провінцій викачується все. І в ці провінції повернуться дуже злі "підранки" добряче відмудохані в Україні...
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29.08.2022 18:54 Відповісти
Ви не дооцінюєте звірячу терплячість кацапських регіонів.
Ця система рухне тільки коли центр стане слабким, чого кремль і жахається.
Совок розвалився, бо так центр у москві вирішив - вони сказали, нащо нам гибнути,
ми увійдемо у новий час з награбованим у радянщині, всі рівнялися на Горбачова,
хто був проти зробили ГКЧП, сподіваючись повернути радянщину назад, доречі 21
серпня була річниця ГКЧП.
Гори москва, гори вщент.
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30.08.2022 00:48 Відповісти
Ви ж, навпаки, її переоцінюєте. Імперські ідеї це "морковка для бидла". Тупо, традійно, скрєпно. Війна зменшує кількість "дурної крові" в імперії і дозволяє егоїстичним покидькам поділити сфери впливу, а тепер уже і владу в регіонах разом з ресурсами які там знаходяться. Я служив в ********** два роки. Надивився на це уйобіщне холуйське населення. Силовики поділять все і бидло покірно це сприйме звинувачуючи в усьому *****. Вся їх звіринна сутність буде спрямована на тих слабших хто поряд. І вони будуть настирно і довго шукати "кто віноват", але "дєлать" можуть тільки "пєрєдєл" та "бєспрєдел"... Єдине що мене трохи засмучує це те що найпаскудніша частина населення залишиться нашими сусідами без ресурсів і саме вони ломануться через кордон до нас як "погорєльци", "жєртви рєжіма"... І ось тут дай нам Боже сили не жаліти цих ссучених тварюк.
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30.08.2022 03:38 Відповісти
Не пускати кацапів які будуть тікати від руйнування своєї ерефії це буде важлива мета для України.
Але невзоров вже тут як і цілі колективи радіостанцій типу НВ і інших, думаю вони тут щоб допомогти у майбутньому врятувати московію з лозунгами про "хороших рускіх".
Не знаю як ви , а я бажаю бачити спалену вщент Червону площу, мавзолей і розбомблену усю кремлівську стіну разом з кремлем. Знищена голова імперії буде гарантувати ії смерть.
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30.08.2022 16:28 Відповісти
Також маю надію будуть ракетні удари по Останкінські вежі - вона повинна бути зруйнована як і всі фільмофонди, архіви росії, зазделегідь забравши відтіля важиві для України документи і вироби.
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30.08.2022 16:31 Відповісти
Забудьте. "Нам своє робить!". Потрібно рухатись вперед, "подалі від москви", а не витрачати сили, людей та ресурси на "люту помсту" кацапам. Вони самі себе знищують дуже успішно черпаючи для цього натхнення в своєму "героїчному минулому". Як кажуть на Сході: "Найкраща помста ворогу це жити добре!". І ми будемо, як завжди, жити заможніше і краще ніж живуть ці соти в **********. І нехай вони давляться від заздрості, а заздрість це "смертний гріх" який і приведе їх до знищення...
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30.08.2022 18:42 Відповісти
Потомки Потёмкина и помойного ведра ничего там не реконструирует. В лучшем случае залатает самые большие дыри и остальное испортит.
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29.08.2022 09:53 Відповісти
 
 