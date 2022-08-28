У Маріуполі російські окупанти терміново "реконструюють" драмтеатр, намагаючись приховати свій злочин, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі росіяни спішно "реконструюють" Драматичний театр, на який в березні скинули бомбу, щоб приховати сліди свого злочину.

Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти ховають власний військовий злочин - масове вбивство близько 600 цивільних в Драматичному театрі Маріуполя. Поспішають через "реконструкцію" ліквідувати всі сліди та докази", - написав радник мера.

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Він зазначив, що загарбники пояснюють необхідність реконструкції "історичною цінністю" будівлі. Насправді ж вона не має ані історичної, ані архітектурної цінності, як і всі типові споруди радянського періоду.

"Єдина історична цінність виникла в момент падіння двох бомб. І саме цю історичну цінність намагаються зараз сховати окупанти", - наголосив Андрющенко.