У Маріуполі російські окупанти терміново "реконструюють" драмтеатр, намагаючись приховати свій злочин, - Андрющенко. ВIДЕО
У Маріуполі росіяни спішно "реконструюють" Драматичний театр, на який в березні скинули бомбу, щоб приховати сліди свого злочину.
Про це повідомляє у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти ховають власний військовий злочин - масове вбивство близько 600 цивільних в Драматичному театрі Маріуполя. Поспішають через "реконструкцію" ліквідувати всі сліди та докази", - написав радник мера.
Він зазначив, що загарбники пояснюють необхідність реконструкції "історичною цінністю" будівлі. Насправді ж вона не має ані історичної, ані архітектурної цінності, як і всі типові споруди радянського періоду.
"Єдина історична цінність виникла в момент падіння двох бомб. І саме цю історичну цінність намагаються зараз сховати окупанти", - наголосив Андрющенко.
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роблять щоб було менше доказів
Агрохімія вже зняв санкції з Абрамовича ?
Абрамович обіцяв кинути Зе потворам по пару міліардів зелених за турботу на перемовинах.
По боенгу сбитому уже 8 лет всё никак не придут к общему знаменателю , а если что-то и «родят» в конечном итоге с наймощнейшим осуждением , то только мышь .
Для них виживання це ідея номер один по життю, як ті риби в Африці зариваються в мул і
декілька років чекаютьтам на дощ, дощ пройшов, вони ожили і знову нові війни з сусідами
і Геноциди.
Ця система рухне тільки коли центр стане слабким, чого кремль і жахається.
Совок розвалився, бо так центр у москві вирішив - вони сказали, нащо нам гибнути,
ми увійдемо у новий час з награбованим у радянщині, всі рівнялися на Горбачова,
хто був проти зробили ГКЧП, сподіваючись повернути радянщину назад, доречі 21
серпня була річниця ГКЧП.
Гори москва, гори вщент.
Але невзоров вже тут як і цілі колективи радіостанцій типу НВ і інших, думаю вони тут щоб допомогти у майбутньому врятувати московію з лозунгами про "хороших рускіх".
Не знаю як ви , а я бажаю бачити спалену вщент Червону площу, мавзолей і розбомблену усю кремлівську стіну разом з кремлем. Знищена голова імперії буде гарантувати ії смерть.