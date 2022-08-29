Мэр Энергодара Орлов сообщил об обстрелах города. ВИДЕО+ФОТО
Во временно оккупированном Энергодаре обстреливают третий и пятый микрорайоны.
Об этом в телеграме сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
"Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто. Соблюдайте правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходите к окнам!" – рассказал он.
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недолюдки, ви будете горіти
всередині і зовні
на сім колін і двісті літ
падло світу
Не такие реакторы убогие как там
Самое худшее это вариант Фукусимы
Детали: версию ликвидации коллаборанта озвучил журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, предатель мертв, а его жену с асфиксией сейчас спасают медики. У их дома очень много оккупационных «полицейских».
алексей ковалев, богатый херсонский аграрий, прошел в парламент от «Слуги народа» и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставку своей продукции в россию через Крым. На ковалева ранее была предпринята попытка покушения, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью.
В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщает, что предатель был застрелен.
📷 взято у Андрея Цаплиенко
Така доля чекає і на інших колаборантів і зрадників 👍🏼👍🏼👍🏼😠