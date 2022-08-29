Мэр Энергодара Орлов сообщил об обстрелах города. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Энергодаре обстреливают третий и пятый микрорайоны.

Об этом в телеграме сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто. Соблюдайте правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходите к окнам!" – рассказал он.

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