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Новости Фото Война
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Мэр Энергодара Орлов сообщил об обстрелах города. ВИДЕО+ФОТО

Во временно оккупированном Энергодаре обстреливают третий и пятый микрорайоны.

Об этом в телеграме сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

"Энергодар, третий и пятый микрорайоны – обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинам-Интернационалистам! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется. В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе авто. Соблюдайте правила двух стен и во время обстрелов ни в коем случае не подходите к окнам!" – рассказал он.

Также смотрите: В оккупированном Мелитополе раздаются взрывы и автоматные очереди, - мэр Федоров. ВИДЕО

Мэр Энергодара Орлов сообщил об обстрелах города 01

обстрел (27151) Энергодар (157)


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некрофільська ********* лаштує сільную пєрєговорную позіцию під приїзд ретельно дібраних магатешників...

недолюдки, ви будете горіти
всередині і зовні
на сім колін і двісті літ
падло світу
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28.08.2022 23:18 Ответить
Це вже пахне зрадою. Лише факти. Влада України в неділю попереджає, що можливе радіаційне забруднення. Це при можливому приїзді комісії. Коцапи чекали, не охоче. З новин, залякували персонал. Роблю висновок. Комісії на ЗАЕ не потрібно ні кому. Я, ж аналітик. Суки.
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28.08.2022 23:28 Ответить
В "комиссии" только члены "дружественных" рашке государств. Это ее условие допуска. А дальше думай - обстрелы "действительно " делает ВСУ, накладывание ограничений в оон, вооружению и т. д. Если так действительно будет, выход один - по настоящему взорвать и станцию, и дамбы. Победителей не судят, а с проигравших мертвецов не спросишь.
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28.08.2022 23:38 Ответить
Не правда. Є із поляки і не пам'ятаю із якої Прибалтійської.
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28.08.2022 23:40 Ответить
В тебе тоже розуму не має? Підірвати. Це буде не Чорнобиль.
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28.08.2022 23:42 Ответить
Тебе в Германии хорошо. А меня не волнует, погибать от радиации или же от ракет и бобм, против которых я не могу ничего сделать. С первым я хотя бы знаю что делать.
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28.08.2022 23:46 Ответить
Чернобыля не будет здесь

Не такие реакторы убогие как там

Самое худшее это вариант Фукусимы
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28.08.2022 23:46 Ответить
Сообщают, что предатель алексей ковалев был зарезан в собственном доме

Детали: версию ликвидации коллаборанта озвучил журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, предатель мертв, а его жену с асфиксией сейчас спасают медики. У их дома очень много оккупационных «полицейских».

алексей ковалев, богатый херсонский аграрий, прошел в парламент от «Слуги народа» и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставку своей продукции в россию через Крым. На ковалева ранее была предпринята попытка покушения, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщает, что предатель был застрелен.

📷 взято у Андрея Цаплиенко
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28.08.2022 23:51 Ответить
Якщо це правда , то мінус один ,, слуга урод" , який зрадив Украіну !!

Така доля чекає і на інших колаборантів і зрадників 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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28.08.2022 23:58 Ответить
 
 