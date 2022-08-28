Мер Енергодара Орлов повідомив про обстріли міста. ВІДЕО+ФОТО

В тимчасово окупованому Енергодарі обстрілюють третій і п’ятий мікрорайони.

Про це в телеграмі повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Енергодар, третій і п’ятий мікрорайони - обстріли! Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто. Дотримуйтеся правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходьте до вікон!" - розповів він.

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