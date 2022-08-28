Мер Енергодара Орлов повідомив про обстріли міста. ВІДЕО+ФОТО
В тимчасово окупованому Енергодарі обстрілюють третій і п’ятий мікрорайони.
Про це в телеграмі повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.
"Енергодар, третій і п’ятий мікрорайони - обстріли! Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто. Дотримуйтеся правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходьте до вікон!" - розповів він.
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недолюдки, ви будете горіти
всередині і зовні
на сім колін і двісті літ
падло світу
Не такие реакторы убогие как там
Самое худшее это вариант Фукусимы
Детали: версию ликвидации коллаборанта озвучил журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, предатель мертв, а его жену с асфиксией сейчас спасают медики. У их дома очень много оккупационных «полицейских».
алексей ковалев, богатый херсонский аграрий, прошел в парламент от «Слуги народа» и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставку своей продукции в россию через Крым. На ковалева ранее была предпринята попытка покушения, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью.
В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщает, что предатель был застрелен.
📷 взято у Андрея Цаплиенко
Така доля чекає і на інших колаборантів і зрадників 👍🏼👍🏼👍🏼😠