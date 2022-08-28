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Мер Енергодара Орлов повідомив про обстріли міста. ВІДЕО+ФОТО

В тимчасово окупованому Енергодарі обстрілюють третій і п’ятий мікрорайони.

Про це в телеграмі повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

"Енергодар, третій і п’ятий мікрорайони - обстріли! Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів-Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється. В сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих у подвір’ї авто. Дотримуйтеся правила двох стін та під час обстрілів ні в якому разі не підходьте до вікон!" - розповів він.

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Мер Енергодара Орлов повідомив про обстріли міста 01

Автор: 

обстріл (28472) Енергодар (263)


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некрофільська ********* лаштує сільную пєрєговорную позіцию під приїзд ретельно дібраних магатешників...

недолюдки, ви будете горіти
всередині і зовні
на сім колін і двісті літ
падло світу
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28.08.2022 23:18 Відповісти
Це вже пахне зрадою. Лише факти. Влада України в неділю попереджає, що можливе радіаційне забруднення. Це при можливому приїзді комісії. Коцапи чекали, не охоче. З новин, залякували персонал. Роблю висновок. Комісії на ЗАЕ не потрібно ні кому. Я, ж аналітик. Суки.
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28.08.2022 23:28 Відповісти
В "комиссии" только члены "дружественных" рашке государств. Это ее условие допуска. А дальше думай - обстрелы "действительно " делает ВСУ, накладывание ограничений в оон, вооружению и т. д. Если так действительно будет, выход один - по настоящему взорвать и станцию, и дамбы. Победителей не судят, а с проигравших мертвецов не спросишь.
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28.08.2022 23:38 Відповісти
Не правда. Є із поляки і не пам'ятаю із якої Прибалтійської.
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28.08.2022 23:40 Відповісти
В тебе тоже розуму не має? Підірвати. Це буде не Чорнобиль.
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28.08.2022 23:42 Відповісти
Тебе в Германии хорошо. А меня не волнует, погибать от радиации или же от ракет и бобм, против которых я не могу ничего сделать. С первым я хотя бы знаю что делать.
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28.08.2022 23:46 Відповісти
Чернобыля не будет здесь

Не такие реакторы убогие как там

Самое худшее это вариант Фукусимы
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28.08.2022 23:46 Відповісти
Сообщают, что предатель алексей ковалев был зарезан в собственном доме

Детали: версию ликвидации коллаборанта озвучил журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, предатель мертв, а его жену с асфиксией сейчас спасают медики. У их дома очень много оккупационных «полицейских».

алексей ковалев, богатый херсонский аграрий, прошел в парламент от «Слуги народа» и неожиданно, в начале вторжения, предложил свои услуги оккупантам. Он наладил поставку своей продукции в россию через Крым. На ковалева ранее была предпринята попытка покушения, партизаны открыто заявляли, что он является их приоритетной мишенью.

В то же время депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщает, что предатель был застрелен.

📷 взято у Андрея Цаплиенко
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28.08.2022 23:51 Відповісти
Якщо це правда , то мінус один ,, слуга урод" , який зрадив Украіну !!

Така доля чекає і на інших колаборантів і зрадників 👍🏼👍🏼👍🏼😠
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28.08.2022 23:58 Відповісти
 
 