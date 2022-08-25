Супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької АЕС, - ЗМІ. ФОТО

Супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Росією Енергодарі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На знімках, які є у розпорядженні "Схем", можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС. Через обстріли армією РФ, згідно з повідомленням "Енергоатому", відбулось перше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі.

Супутник Planet Labs 24 серпня зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції.

На супутникових знімках за 24 серпня також можна помітити осередки займання в лісі, що поблизу ЗАЕС.

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