Супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької АЕС, - ЗМІ. ФОТО
Супутник зафіксував пожежі поблизу Запорізької атомної електростанції в тимчасово окупованому Росією Енергодарі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
На знімках, які є у розпорядженні "Схем", можна помітити осередки займання у лісі неподалік АЕС, а також дим над золовідвалом Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС. Через обстріли армією РФ, згідно з повідомленням "Енергоатому", відбулось перше в історії станції повне відключення ЗАЕС від енергомережі.
Супутник Planet Labs 24 серпня зафіксував дим над золовідвалом Запорізької теплоелектростанції.
На супутникових знімках за 24 серпня також можна помітити осередки займання в лісі, що поблизу ЗАЕС.
Топ коментарі
+11 5 копійок
показати весь коментар25.08.2022 22:44
+7 Анатолий К #427424
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+4 FT FT
показати весь коментар25.08.2022 22:51
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от магате 5 вересня як приїде, якщо пустять
як провірить
як наведе порядок....
як дасть кіздюлей ********....
але ще раз, якщо пустять.
а не пустять,
приїдуть на новий рік
якщо звісно пустять.....
КАЛАМБУР?
зато правда
бо ніхто не може справитись з ******