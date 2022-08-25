Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Россией Энергодаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

На снимках, имеющихся в распоряжении "Схем", можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС. Из-за обстрелов армией РФ, согласно сообщению "Энергоатома", произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Спутник Planet Labs 24 августа зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции.

На спутниковых снимках за 24 августа также можно заметить очаги возгорания в лесу близ ЗАЭС.

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