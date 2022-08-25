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Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ. ФОТО

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Россией Энергодаре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ 01

На снимках, имеющихся в распоряжении "Схем", можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС. Из-за обстрелов армией РФ, согласно сообщению "Энергоатома", произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.

Спутник Planet Labs 24 августа зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции.

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ 02

На спутниковых снимках за 24 августа также можно заметить очаги возгорания в лесу близ ЗАЭС.

Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов рашистов обесточена Запорожская АЭС

пожар (5943) Энергодар (157) Запорожская АЭС (703)


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Топ комментарии
+11
ЗЕ лупа, це твоїх рук справа. Зелений зрадник.
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25.08.2022 22:44
+7
Та хай собі горить. Є ті хто підпалив і є відповідальні за це. Чого нам переживати? Відповідальність понесуть кацапи. А як вони туди потрапили, на це питання відповідять барани і овечки 73%, хоча ні, вони засирають Європу. І відповість той, хто отримав булаву. Хто розмінував і хто до цього домовився з ворогом.
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25.08.2022 22:43
+4
Показать мадьярам откуда и куда дует ветер и пускай поцелуют своего Орбана и ***** в сраку
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25.08.2022 22:51
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Та хай собі горить. Є ті хто підпалив і є відповідальні за це. Чого нам переживати? Відповідальність понесуть кацапи. А як вони туди потрапили, на це питання відповідять барани і овечки 73%, хоча ні, вони засирають Європу. І відповість той, хто отримав булаву. Хто розмінував і хто до цього домовився з ворогом.
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25.08.2022 22:43 Ответить
ЗЕ лупа, це твоїх рук справа. Зелений зрадник.
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25.08.2022 22:44 Ответить
то все куйня.
от магате 5 вересня як приїде, якщо пустять
як провірить
як наведе порядок....
як дасть кіздюлей ********....
але ще раз, якщо пустять.
а не пустять,
приїдуть на новий рік
якщо звісно пустять.....
КАЛАМБУР?
зато правда
бо ніхто не може справитись з ******
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25.08.2022 22:48 Ответить
Чому не горить у Англії, Франції, Польщі?...
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25.08.2022 22:51 Ответить
Бо вони не сусіди кацапів )
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25.08.2022 23:03 Ответить
Показать мадьярам откуда и куда дует ветер и пускай поцелуют своего Орбана и ***** в сраку
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25.08.2022 22:51 Ответить
и что сделает зе-импотент?
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25.08.2022 22:54 Ответить
Кацапи віделючили АЕС від генерації, щоб підключити до своєї системи, або щоб розібрати блоки і вивезти на росію. Така суть і поведінка орди ще з 12 століття, пам'ятаєте Андрія Суздальського, якого московські попи назвали Боголюбським, як він палив і грабував Київ в березні 1169 року? Як вкрав крім майна дзвони і Вишгородську ікону?
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25.08.2022 22:57 Ответить
Ну що сказати, вони біля ЧАЕС окопи рили у Рудому Лісі, а тут одразу видно професіонали, приїхали і якісь могильники підпалили, щоб не сумувати
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25.08.2022 23:00 Ответить
А хтось це все просто пояснює з либою на **@льніку: " ну пра#балі, і что?" .
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25.08.2022 23:07 Ответить
Орки *********** , что можно еще сказать... Как можно сними говорить , договариваться , это черти собранные со всех уголков помойки русского мира.....
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25.08.2022 23:08 Ответить
А як взагалі можна було пускати окупантів на АЕС? Де була Нац. гвардія, де були ЗСУ? Їх туди свідомо запустили, в цьому немає ніяких сумнівів.
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25.08.2022 23:09 Ответить
Розпилити над станцією оранжеву фарбу, через пару годин там жодного кацапа не буде. Можете не дякувати.
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25.08.2022 23:21 Ответить
Рашисты тупые и покорные. Они будут там сидеть под реактором пока волдыри на морде не полезут и кожа от кости не начнет отставать. Главное что за путена
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26.08.2022 00:30 Ответить
 
 