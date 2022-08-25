Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской АЭС, - СМИ. ФОТО
Спутник зафиксировал пожары вблизи Запорожской атомной электростанции во временно оккупированном Россией Энергодаре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
На снимках, имеющихся в распоряжении "Схем", можно заметить очаги возгорания в лесу недалеко от АЭС, а также дым над золоотвалом Запорожской ТЭС, расположенной рядом с Запорожской АЭС. Из-за обстрелов армией РФ, согласно сообщению "Энергоатома", произошло первое в истории станции полное отключение ЗАЭС от энергосети.
Спутник Planet Labs 24 августа зафиксировал дым над золоотвалом Запорожской теплоэлектростанции.
На спутниковых снимках за 24 августа также можно заметить очаги возгорания в лесу близ ЗАЭС.
Топ комментарии
+11 5 копійок
показать весь комментарий25.08.2022 22:44
+7 Анатолий К #427424
показать весь комментарий25.08.2022 22:43
+4 FT FT
показать весь комментарий25.08.2022 22:51
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
от магате 5 вересня як приїде, якщо пустять
як провірить
як наведе порядок....
як дасть кіздюлей ********....
але ще раз, якщо пустять.
а не пустять,
приїдуть на новий рік
якщо звісно пустять.....
КАЛАМБУР?
зато правда
бо ніхто не може справитись з ******