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Новости Война
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Из-за обстрелов рашистов обесточена Запорожская АЭС

заес

По информации эксплуатирующей организации ГП НАЭК "Энергоатом" 25 августа в 12:12 в результате боевых действий в районе размещения Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр "Энергодара" Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате этого события:

▪️энергоблок № 5 ОП "Запорожская АЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты;
▪️энергоблок № 6 ОП "Запорожская АЭС" был переведен на питание собственных нужд.

В 12:29 после восстановления работоспособности воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская" энергоблок № 6 ОП "Запорожская АЭС" был подключен к сети.

В 14:14 произошло повторное отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

В результате этого энергоблок №6 ОП "Запорожская АЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.

Обесточение энергоблока №6 "Запорожской АЭС" подтверждает также Госинспекция ядерного регулирования.

Также читайте: Миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС через несколько дней, - Гросси

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Читайте: Нам предлагали, чтобы представители МАГАТЭ ехали на Запорожскую АЭС из оккупированного Крыма, - Зеленский

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

обстрел (26891) Тарифы на электроэнергию (2163) Энергодар (157) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+26
Ублюдки!
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25.08.2022 16:09
+23
скопичений
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25.08.2022 16:14
+21
Вчора засідали ООН і що та нічого от і все
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25.08.2022 16:12
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Ублюдки!
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25.08.2022 16:09 Ответить
Кацапи розуміють що якщо бабах, то всім фініш, але як гопота бере на понт. А імпотентне ООН тільки занепокоюється вкотре.
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25.08.2022 16:59 Ответить
імпотентне ООН тільки про відправку зерна з України переймається..
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25.08.2022 20:03 Ответить
Павел, іди на@ уй і не базікай , бо й тобі хана
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25.08.2022 17:27 Ответить
Для них немає слів, навіть самих брудних не достатньо !!!!(((((
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25.08.2022 23:36 Ответить
так что такое "хороший русский"?
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25.08.2022 16:09 Ответить
скопичений
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25.08.2022 16:14 Ответить
Ну от станція і зупинилась.
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25.08.2022 16:09 Ответить
не факт...
в ядерном реакторе процесс продолжается... и выделяется огромное кол-во тепловой энергии...
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25.08.2022 16:41 Ответить
А оце вже дуже небезпечно...
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25.08.2022 16:09 Ответить
Эти ****** российские доиграются со своими провокациями.
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25.08.2022 16:10 Ответить
Вчора засідали ООН і що та нічого от і все
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25.08.2022 16:12 Ответить
Цю станцію треба було давно відключити через небезпеку вибуху.
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25.08.2022 16:12 Ответить
Небезgека при відключені в нештатному режимі небезпечніша, ніж робоча.
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25.08.2022 16:17 Ответить
Одічалим можна робити все, ООН їм дозволяє.
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25.08.2022 16:21 Ответить
КОМУ треба?
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25.08.2022 16:25 Ответить
от кремлевского шизофреника ожидать умышленного подрыва станции большая вероятность и то что ***** пожертвует своими военнослужащими которые находятся в зоне поражения от взрыва АС для него это биомусор не говоря о гржданах Украины которые там прживают ...
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25.08.2022 16:17 Ответить
Мокшане, угомонитесь. От отключения света войны не выигрываются, можете даже не пытаться.
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25.08.2022 16:20 Ответить
а у них в аулах и дяревнях так... свет пропал - жизнь стала...
поэтому им с уровнем развития прошлого века атомная энергетика не понятна и не опасна
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25.08.2022 16:44 Ответить
Проблеми від відключення електроенергії просто катастрофічні. Не думаю що усі українські лікарі зараз мають аварійні системи постачання електроенергії... Як робити операції...
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25.08.2022 18:58 Ответить
Як справи в Гроссі?
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25.08.2022 16:20 Ответить
Напминаю, что в пределах досягаемости Украины есть Курская АЭС и Ростовская АЭС. Мокшанам рекомендую начать лумать своим поленом, которое у них вместо головы
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25.08.2022 16:22 Ответить
Досягаемости ЧЕМ? Волшебными палками? Видосиками Зели? Пустозвонством Арестовича?
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25.08.2022 16:26 Ответить
Сигаретами
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27.08.2022 12:47 Ответить
Попий водички й заспокійся, від обстрілу звичайними ************ реактору АЕС нічого не буде.
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25.08.2022 17:10 Ответить
Ну всего лишь выброс радиоактивного облака, это же нормально, ну да
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27.08.2022 12:48 Ответить
Не сци, засранцю! https://uainfo.org/blognews/1659969607-esilevskiy-yaderniy-shantazh-u-bud-yakiy-formi-tse-vkray.html
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27.08.2022 14:15 Ответить
Им этого не понять. У них полено вместо головы. "Засцянцю"
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29.08.2022 12:58 Ответить
Ну, якщо у тебе не поліно, то чого ти бздиш? Ти бачиш, що керівники Штатів і Європи не ведуться на шантаж, бо їх фахівці проінформували? То й ти спи собі спокійно й памперси можеш не надівати.
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29.08.2022 16:09 Ответить
кто там будет о чём-то думать.. пуйло прикажет им сдохнуть и они покорно сдохнут, без ропота и писка, перед этим не забыв стать на колени..
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25.08.2022 20:08 Ответить
Вчера ООН показали какие они импотенты так ничего существенного и не сделав вот рашисты и пошли дальше
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25.08.2022 16:29 Ответить
Эту станцию давно нужно было отключить она же может взорваться.То что не буде света хватать -это война и надо смириться она еще долго будет идти
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25.08.2022 16:31 Ответить
Нічого там не вибухне. Це не той реактор, що був на Чорнобильській АЕС, та й системи безпеки після 1986 року посилили багатократно.
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25.08.2022 17:12 Ответить
ты с квартала-96...?
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25.08.2022 16:34 Ответить
до свидания свиноцабачий гандон...
какие вы тупорылые...
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25.08.2022 16:46 Ответить
что там магате? как им спится или зачем они вообще нужны...
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25.08.2022 16:35 Ответить
а они сказали шо может быть даже до 5 сентября если ветер будет попутный посетят возможно..
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25.08.2022 16:45 Ответить
Якшо останній блок перестане працювати і не буде живлення ззовні, то привіт запорізька Фукусіма.
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25.08.2022 16:44 Ответить
Пора запускати в дію 5 Статтю НАТО
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25.08.2022 16:45 Ответить
Справді, вже давно час прийшов...
Дочекається НАТО коли вибухне!
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25.08.2022 17:25 Ответить
якшо я правильно розумію, то там такого великого вибуху не буде. Просто вода всередині першого контуру нагріється так, шо порве труби і вся та радіоактивна гидота розіллється по околицях. А паливо нагріється так, що розплавиться і зробе дірку знизу реактора https://en.wikipedia.org/wiki/Elephant%27s_Foot_(Chernobyl) Слонова нога (англ).
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25.08.2022 17:29 Ответить
Ви вірно зрозуміли, продовжуйте цю думку далі...
Через скільки годин, пролунає вибух?
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25.08.2022 17:44 Ответить
Залежить від багатьох чинників. Якщо зможуть забезпечити насоси електрикою, може якимись мобільними генераторами, або якимось іншим чином забезпечать охолодження, то нічого не буде.

11 березня

https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1-1 Першій Фукусімській АЕС три робочі енергоблоки були зупинені дією аварійного захисту, проте було перервано електропостачання (у тому числі від резервних дизельних електростанцій), необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-23 [23] .

12 березня

О 7:00 було оголошено евакуацію населення з 10-кілометрової зони навколо АЕСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-25 [25] .

О 15:36 стався вибух на першому енергоблоці АЕС,

Так шо якшо буде як на Фукусімі, то десь через день.
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25.08.2022 17:57 Ответить
Куда запускати?
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25.08.2022 17:27 Ответить
Склалася небезпечна ситуація на ЗАЕС , так як кацапи вирішили шантажувати цим весь світ для того , щоби наша краіна капітулювала !

Кацапи , капітулюватимете ви , а не Украіна , запам'ятайте виродки 😠
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25.08.2022 17:30 Ответить
ото вчора побазікали в ООН, та й розійшлися. Москалі бачуть шо таке діло - мона й далі лупашити.
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25.08.2022 17:33 Ответить
Все це подібне на перепідключення АЕС до рашистської енергосистеми
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25.08.2022 17:41 Ответить
Ці паскуди хочуть Чорнобиль повторити. Там теж відключали АЕС від мережі.
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25.08.2022 17:50 Ответить
Пам'ятаєте питання:" А як трапилось,що захопили Херсонщіну?"Відповідь:"Проє₴@&и."Так от на питання,що з ЗАЄС?Має бути відповідь:"Проє₴@&и.Рашисти переключили її на Крим."Приблизно так.Не вірите.Почуєте це через пару,трійку днів.
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25.08.2022 17:55 Ответить
Тобто перебили останню лінію електроенергії? ЗАЕС зараз працює на генераторах?
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25.08.2022 18:13 Ответить
Ну вот. Еще одно "это технически невозможно" стало очень даже возможно. ЗАЭС улетает в кацапскую энергосистему. Но ничего, Резников анонсировал хорошие новости к концу года, так что ждём.
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25.08.2022 18:18 Ответить
потрібно знеструмити курську аес або нововоронежську, щоб падлюки знали, що на кожну їхню витівку буде зеркальна відповідь
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25.08.2022 18:23 Ответить
Два роки тому всі стали спеціалістами-вірусологами, нещодавно- військовими стратегами, а зараз- "спецами" в сфері безпеки атомної енергетики...Що самі працівники ЗАЕС, що вони роблять? Пишуть звернення, засилають гонців у всі інстанції, дають роз'яснення?
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25.08.2022 19:58 Ответить
Тупые потому что.Свет и радиационный фон нормальный и так.Они предпочитают становиться калеками и погибать в подвалах кативень, а не давать вам разъяснений и не бегать по киевским кабинетам.
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25.08.2022 22:02 Ответить
Час вийшов! Пора "мочити" фюрера...
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25.08.2022 21:37 Ответить
И шо теперь, прощай ЗАЭС? Кацапы её на Крым переподключат?
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25.08.2022 23:04 Ответить
 
 