Из-за обстрелов рашистов обесточена Запорожская АЭС

По информации эксплуатирующей организации ГП НАЭК "Энергоатом" 25 августа в 12:12 в результате боевых действий в районе размещения Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр "Энергодара" Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате этого события:

▪️энергоблок № 5 ОП "Запорожская АЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты;

▪️энергоблок № 6 ОП "Запорожская АЭС" был переведен на питание собственных нужд.

В 12:29 после восстановления работоспособности воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская" энергоблок № 6 ОП "Запорожская АЭС" был подключен к сети.

В 14:14 произошло повторное отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

В результате этого энергоблок №6 ОП "Запорожская АЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.

Обесточение энергоблока №6 "Запорожской АЭС" подтверждает также Госинспекция ядерного регулирования.

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В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

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Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.