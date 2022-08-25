Из-за обстрелов рашистов обесточена Запорожская АЭС
По информации эксплуатирующей организации ГП НАЭК "Энергоатом" 25 августа в 12:12 в результате боевых действий в районе размещения Запорожской АЭС произошло отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр "Энергодара" Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате этого события:
▪️энергоблок № 5 ОП "Запорожская АЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты;
▪️энергоблок № 6 ОП "Запорожская АЭС" был переведен на питание собственных нужд.
В 12:29 после восстановления работоспособности воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская" энергоблок № 6 ОП "Запорожская АЭС" был подключен к сети.
В 14:14 произошло повторное отключение воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".
В результате этого энергоблок №6 ОП "Запорожская АЭС" отключился от сети с последующим срабатыванием аварийной защиты.
Обесточение энергоблока №6 "Запорожской АЭС" подтверждает также Госинспекция ядерного регулирования.
В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.
8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.
11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.
Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.
Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.
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в ядерном реакторе процесс продолжается... и выделяется огромное кол-во тепловой энергии...
поэтому им с уровнем развития прошлого века атомная энергетика не понятна и не опасна
какие вы тупорылые...
Дочекається НАТО коли вибухне!
Через скільки годин, пролунає вибух?
11 березня
https://uk.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F 11 березня https://uk.wikipedia.org/wiki/2011 2011 року на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%95%D0%A1-1 Першій Фукусімській АЕС три робочі енергоблоки були зупинені дією аварійного захисту, проте було перервано електропостачання (у тому числі від резервних дизельних електростанцій), необхідне для відводу залишкового енерговиділення реактораhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-21 [21] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C-22 [22] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-23 [23] .
12 березня
О 7:00 було оголошено евакуацію населення з 10-кілометрової зони навколо АЕСhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-24 [24] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%B9_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%95%D0%A1#cite_note-25 [25] .
О 15:36 стався вибух на першому енергоблоці АЕС,
Так шо якшо буде як на Фукусімі, то десь через день.
Кацапи , капітулюватимете ви , а не Украіна , запам'ятайте виродки 😠